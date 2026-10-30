Costa Rica aprueba fuerte aumento en los combustibles: gasolina regular y diésel costarán ₡808 por litro

Aresep aprobó nuevos aumentos en los combustibles de Costa Rica, con incrementos de hasta ₡89 (USD 0,20) por litro, que comenzarán a regir tras su publicación en La Gaceta. (Cortesía: RECOPE S.A.)

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Los conductores costarricenses deberán preparar sus bolsillos para un nuevo aumento en el precio de los combustibles, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste extraordinario que elevará el costo de la gasolina regular, la súper y el diésel, con incrementos de hasta ₡89 (USD 0,20) por litro, mientras que el gas utilizado para cocinar también registrará un encarecimiento.

La modificación tarifaria provocará que los tres combustibles de mayor consumo en Costa Rica superen los ₡800 (USD 1,76) por litro, una situación que afectará directamente a los propietarios de vehículos particulares, transportistas y empresas que dependen de estos productos para desarrollar sus actividades.

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Según la resolución RE-0057-IE-2026, la gasolina regular experimentará el aumento más significativo, mientras que la gasolina súper y el diésel también registrarán incrementos.

El ajuste presenta una particularidad: la gasolina regular costará ₡2 (USD 0,004 aproximadamente) más por litro que la súper, a pesar de que tradicionalmente esta última ha mantenido un precio superior.

Los nuevos montos comenzarán a aplicarse al día siguiente de la publicación de la resolución en el diario oficial La Gaceta.

Así quedarán los nuevos precios de los combustibles en Costa Rica

Los incrementos aprobados por Aresep afectarán a los principales productos que distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Gasolina regular: pasará de ₡719 (USD 1,58) a ₡808 (USD 1,78) por litro, un aumento de ₡89 (USD 0,20).

Gasolina súper: pasará de ₡764 (USD 1,68) a ₡806 (USD 1,77) por litro, un incremento de ₡42 (USD 0,09).

Diésel: aumentará de ₡785 (USD 1,73) a ₡808 (USD 1,78) por litro, una subida de ₡23 (USD 0,05).

Gas licuado de petróleo (GLP): pasará de ₡263 (USD 0,58) a ₡289 (USD 0,64) por litro, un aumento de ₡26 (USD 0,06).

Cilindro de gas de 25 libras: aumentará de ₡7.172 (USD 15,77) a ₡7.721 (USD 16,98), es decir, ₡549 (USD 1,21)adicionales.

La gasolina regular aumentará aproximadamente un 12.4 %, una variación considerablemente superior a la registrada por la súper, cuyo incremento ronda el 5.5 %, y el diésel, con un alza cercana al 2.9 %.

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Para dimensionar el impacto, un conductor que actualmente llena un tanque de 40 litros de gasolina regular paga aproximadamente ₡28,760 (USD 6323). Con los nuevos precios tendrá que desembolsar ₡32,320 (USD 71.06), es decir, ₡3,560 (USD 7.83) adicionales por cada llenado.

En un vehículo que utilice gasolina súper, llenar ese mismo tanque costará ₡1,680 (USD 3.69) más, mientras que en uno de diésel el gasto aumentará ₡920 (USD 2.02).

Estas diferencias podrían representar un gasto acumulado importante para los conductores que utilizan diariamente sus vehículos para trabajar o trasladarse.

Cerca de dos millones de vehículos en Costa Rica podrían verse afectados por el nuevo aumento, entre unidades particulares, transporte público y vehículos de carga. Fuente: Cortesía

¿Por qué volverán a subir los combustibles?

El intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, explicó que la modificación responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos y a los costos reales de importación reportados por Recope.

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Costa Rica depende de las importaciones para abastecerse de combustibles terminados, por lo que las variaciones en los mercados internacionales tienen consecuencias directas sobre los precios que pagan los consumidores.

Entre los factores señalados por la autoridad reguladora figuran las restricciones en el suministro de petróleo desde Medio Oriente, la reducción de inventarios internacionales y el encarecimiento de los procesos de refinación y transporte.

A estas condiciones se agregan los riesgos geopolíticos que continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos.

Para calcular el nuevo ajuste, Aresep analizó los costos de los embarques gestionados por Recope entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre de 2026.

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Otro elemento que influyó fue el comportamiento del tipo de cambio del dólar, debido a que las compras internacionales de combustibles se realizan en esa moneda.

Según los datos utilizados por la autoridad reguladora, el tipo de cambio promedio considerado para la nueva fijación fue de ₡456.66 por dólar, frente a los ₡450.41 por dólar del estudio anterior.

Esta diferencia también influyó en el costo final de los productos importados.

Las tensiones geopolíticas y las restricciones en el suministro de petróleo desde Medio Oriente han generado presiones sobre los precios internacionales de los combustibles, con repercusiones en países importadores como Costa Rica. EFE/PAUL BUCK

Aumento también afectará al transporte y al gas de cocina

La nueva fijación tarifaria tendrá un alcance importante sobre la economía nacional, debido a que los combustibles son utilizados tanto por vehículos particulares como por unidades de transporte público y de mercancías.

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De acuerdo con Mario Mora, el ajuste incidirá sobre una flota vehicular estimada en cerca de dos millones de unidades en Costa Rica.

El incremento del diésel resulta especialmente relevante para las actividades relacionadas con el transporte de productos, debido a que este combustible es utilizado por numerosos camiones y vehículos de carga.