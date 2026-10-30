Cuba

¿Por qué Italia cambió su voto ante la ONU sobre el embargo estadounidense a Cuba?

Roma vinculó esa postura con transformaciones urgentes dentro de la isla, mientras señaló libertades, derechos humanos y decisiones gubernamentales como factores centrales; una crisis preocupa también Europa continental hoy actual

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución contra el embargo a Cuba con 130 votos a favor y 25 abstenciones. (Imagen de cortesía)
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución contra el embargo a Cuba con 130 votos a favor y 25 abstenciones. (Imagen de cortesía)
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2026 una resolución que reclama a Estados Unidos levantar el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, pero Italia se abstuvo y condicionó un eventual alivio de las sanciones a reformas internas que, a su juicio, deben aplicarse con urgencia para aliviar la crisis en la isla.

La resolución reunió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 165 apoyos, siete rechazos y 12 abstenciones registrados en 2025. La reducción de 35 votos favorables reflejó un retroceso del respaldo diplomático a la iniciativa presentada por La Habana, según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

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La abstención italiana y el reclamo de reformas en Cuba

Italia se abstuvo junto con Alemania, los Países Bajos, Polonia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Estonia, Letonia y Croacia. El grupo de diez países europeos dejó de acompañar una resolución que cada año solicita el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Roma sostuvo que el embargo tiene consecuencias económicas y humanitarias negativas para la población cubana, y consideró que su eliminación podría facilitar las reformas económicas y una mayor apertura de la economía. Sin embargo, atribuyó la crisis actual a decisiones del gobierno cubano, la falta de libertades políticas y económicas, las debilidades estructurales y las ineficiencias persistentes del sistema.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución contra el embargo a Cuba con 130 votos a favor y 25 abstenciones. (Imagen de cortesía)
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución contra el embargo a Cuba con 130 votos a favor y 25 abstenciones. (Imagen de cortesía)

La posición italiana exige reformas sustanciales en los ámbitos político, económico, social y judicial. También reclama la implementación rápida de las 176 medidas económicas y sociales adoptadas en junio por las autoridades cubanas.

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El gobierno italiano manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos, en particular después de los sucesos de julio de 2021, y pidió la liberación de todos los presos políticos. Además, cuestionó la postura cubana sobre la invasión rusa de Ucrania: Cuba votó contra la resolución de la Asamblea General del 24 de febrero de 2026 que pedía un alto el fuego y una paz duradera.

La ayuda europea y la cooperación sanitaria en Calabria

La Unión Europea elevó en 2026 su ayuda humanitaria a Cuba a 16 millones de euros, destinados prioritariamente a la atención sanitaria, la asistencia alimentaria de emergencia y el acceso al agua y la energía. Italia mantuvo, a la vez, doce iniciativas de cooperación para el desarrollo por un valor aproximado de 30 millones de euros.

A esos fondos se suman cerca de 32 millones de euros de cooperación delegada por la Unión Europea. Para 2026 se prevén otros 250,000 euros para el Programa Mundial de Alimentos, destinado al apoyo nutricional de grupos vulnerables, y 3,5 millones de euros para un proyecto de desarrollo rural y seguridad alimentaria ejecutado con la Fundación Lavazza.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre viaja en un bicitaxi junto a coches antiguos estacionados, normalmente utilizados para el transporte público, mientras Cuba abre con cautela su sector energético a la inversión privada, desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero al gobierno de la isla, pero autorizó a las empresas estadounidenses a exportar combustible a empresas privadas, en La Habana, Cuba, 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre viaja en un bicitaxi junto a coches antiguos estacionados, normalmente utilizados para el transporte público, mientras Cuba abre con cautela su sector energético a la inversión privada, desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero al gobierno de la isla, pero autorizó a las empresas estadounidenses a exportar combustible a empresas privadas, en La Habana, Cuba, 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

La asistencia italiana incluye ayuda de emergencia adicional, sin un monto detallado. Estas partidas buscan sostener a la población cubana mientras Roma reclama cambios institucionales y económicos a las autoridades de la isla.

La relación bilateral también incluye un programa sanitario en Calabria, donde las autoridades regionales recurrieron a médicos cubanos para cubrir la escasez de profesionales. El acuerdo contempla la llegada de cerca de 500 especialistas y fue prorrogado hasta finales de 2027, informó Il Fatto Quotidiano.

Cientos de médicos cubanos trabajan en hospitales de la región italiana. El programa recibió cuestionamientos por las condiciones económicas de contratación de esos profesionales.

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