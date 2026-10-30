El bono extraordinario que el Organismo Judicial de Guatemala pagará a todos sus empleados, incluidos magistrados de la Corte Suprema

El Organismo Judicial de Guatemala programó el pago de un bono extraordinario de 2.000 quetzales para la última semana de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Organismo Judicial de Guatemala pagará en la última semana de octubre de 2026 un bono extraordinario de Q 2 mil (USD 262) a todos sus empleados y funcionarios, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de compensar el alza de la canasta básica y otros bienes de consumo. El desembolso fue confirmado por fuentes de la institución a La Hora.

El costo previsto ronda los Q 26 millones (USD 3,4 millones), aunque las proyecciones varían según la cantidad de beneficiarios considerada. Prensa Libre estimó que el gasto podría ubicarse entre Q 24 millones (USD 3,14 millones) y Q 27,9 millones (USD 3,65 millones).

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Una plantilla calculada en unos 12 mil trabajadores implicaría un desembolso base de Q 24 millones (USD 3,14 millones). Los registros más recientes del Organismo Judicial para otras prestaciones contabilizan 13.955 colaboradores en todo el país, una cifra que elevaría el pago a casi Q 28 millones (USD 3,66 millones).

Un pago sin excepciones para la Corte Suprema

La medida fue aprobada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y quedó asentada en el acta 54-2026, fechada el 14 de octubre. La propuesta, impulsada por el magistrado Gustavo Morales Duarte, había sido discutida durante una semana antes de su aprobación.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia formalizó la medida en el acta 54-2026 tras una iniciativa impulsada por el magistrado Gustavo Morales Duarte. (Prensa Libre)

El acuerdo establece una ayuda económica única para el personal judicial, sin diferencias por cargo, rango o jerarquía. Por esa razón, los integrantes de la Corte Suprema que autorizaron la disposición también recibirán el pago.

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Morales Duarte justificó su iniciativa por el impacto económico sobre los hogares de los trabajadores. Su planteamiento quedó expresado así: “El aumento de los precios de los productos de la canasta básica e insumos necesarios para el sostenimiento del hogar”.

Las autoridades ordenaron solicitar dictámenes técnicos, financieros y jurídicos para determinar la viabilidad del desembolso. La Hora identificó entre las dependencias requeridas a la Gerencia Financiera, Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica Interna y la Auditoría Interna, mientras que Prensa Libre mencionó a la Inspección General entre las áreas consultadas.

Hasta finales de 2025 se estimaba que el Organismo Judicial tenía un aproximado de 12 mil empleados. (La Hora)

La resolución inicial no identificaba la partida presupuestaria que financiaría el bono ni precisaba el número total de beneficiarios. Sin embargo, la confirmación del pago durante octubre indica que el trámite administrativo avanzó hasta su ejecución.

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Más de USD 6,38 millones en otra prestación durante el año

El bono se suma a otros beneficios económicos otorgados al personal judicial durante 2026. En el primer semestre, el Organismo Judicial autorizó Q 48,8 millones (USD 6,38 millones) para el llamado Bono del Pescado, entregado antes de Semana Santa.

El costo proyectado del desembolso oscila entre 24 millones y casi 28 millones de quetzales según el tamaño final de la plantilla judicial, ya que incluye a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (AGN)

Esa prestación consistió en un pago de Q 3.500 (USD 458) para todos los empleados de la institución. El nuevo beneficio, de menor monto individual, también alcanza a magistrados y funcionarios de mayor jerarquía.

Varios integrantes de la Corte Suprema manifestaron molestia por la divulgación del acuerdo, entre ellos Morales Duarte, según fuentes cercanas a la Presidencia del Organismo Judicial consultadas por el diario. Dentro del pleno también se planteó la posibilidad de abrir una investigación interna por la difusión de la información sobre el bono.

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