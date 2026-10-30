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La última película de Patrick Stewart: la despedida del Profesor X y su promesa de nunca retirarse

El actor dejó grabada una última interpretación como Charles Xavier. Meses antes de su muerte, aseguró que no concebía su vida lejos de los escenarios y las cámaras

Patrick Stewart - X-Men
El Profesor X será el personaje con el que Patrick Stewart se despida de la pantalla grande (IMDb)
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Patrick Stewart volverá a la pantalla grande como el profesor Charles Xavier en Avengers: Doomsday, la película de Marvel Studios que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. El actor británico falleció el miércoles, a los 86 años, tras una breve lucha contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Marvel confirmó que la cinta será su despedida cinematográfica en un homenaje publicado tras su muerte. “Por más de 25 años, aportó solemnidad y profundidad al personaje”, destacó el estudio sobre su interpretación del líder de los X-Men, conocido por su inteligencia, serenidad y compromiso con la convivencia entre humanos y mutantes.

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Stewart interpretó por primera vez a Charles Xavier en X-Men (2000). Desde entonces, el personaje se convirtió en una de las actuaciones más importantes de su carrera, junto con Jean-Luc Picard, el capitán de Star Trek. Su profesor X defendía la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes, una postura que lo enfrentaba a Magneto, interpretado por Ian McKellen, quien consideraba que los mutantes debían protegerse de la humanidad.

16/07/2020 Sir Patrick Stewart en la primera entrega de X-Men CULTURA MARVEL
16/07/2020 Sir Patrick Stewart en la primera entrega de X-Men CULTURA MARVEL

El actor retomó el papel en X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017). También apareció como Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), antes de regresar para la nueva producción de Marvel.

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Cómo lo recuerdan en Marvel

Avengers: Doomsday reunirá a Stewart con McKellen y otros actores de la franquicia original. Un adelanto difundido por Marvel mostró al profesor X y a Magneto mientras juegan ajedrez en las instalaciones deterioradas de la escuela para jóvenes mutantes. La película será la primera entrega de Avengers que incorpore a los X-Men.

Los directores Joe y Anthony Russo recordaron al intérprete con un mensaje en el que destacaron tanto su talento como su calidad humana. “Tuvimos la suerte de trabajar con algunos de nuestros héroes de la infancia. Y Sir Patrick Stewart siempre será uno de ellos”, escribieron. También lo describieron como “un actor legendario, con una presencia inconfundible y una integridad incomparable”.

Patrick Stewart en Avengers: Doomsday
La última interpretación de Patrick Stewart en el cine llegará con una nueva aventura de los Vengadores, en la que volverá a encarnar al mentor de los mutantes.

Hugh Jackman, su compañero en las películas de X-Men, también lamentó su partida. “Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y la pantalla”, expresó el actor en Instagram. “Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré todos los días de mi vida, Patrick Stewart”.

En julio de 2026, durante una entrevista con TV Insider, Stewart había hablado sobre su regreso como Charles Xavier y le preguntaron por la posibilidad del retiro debido a sus ocho décadas de vida.

Aunque reconoció que las oportunidades laborales disminuyen con la edad, aseguró que todavía recibía propuestas interesantes y disfrutaba los desafíos de nuevos proyectos.

“No me imagino retirándome oficialmente. Siempre y para siempre seré actor”, afirmó. Sus palabras adquieren un significado especial ante el estreno póstumo de la que será su última película.

Patrick Stewart se mantuvo vigente en Hollywood durante cinco décadas. (Reuters)
Patrick Stewart se mantuvo vigente en Hollywood durante cinco décadas. (Reuters)

Los trabajos que completó antes de morir

Stewart también dejó otros proyectos en cine y televisión. Entre sus créditos recientes figuran el trabajo de voz en Las ovejas detectives, estrenada en mayo de 2026, la comedia Bait, de Prime Video, y su participación en la serie animada American Dad!, donde interpretó al subdirector de la CIA Avery Bullock.

Además, volvió a dar vida a Jean-Luc Picard en Star Trek: Picard, cuya tercera temporada concluyó en 2023.

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