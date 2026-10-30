Ubisoft actualizará ‘Assassin’s Creed Valhalla’ seis años después de su estreno

Assassin’s Creed Valhalla, de Ubisoft

Guardar

Ubisoft anunció que Assassin’s Creed Valhalla recibirá el modo Nueva Partida+ el 5 de noviembre, casi seis años después de su lanzamiento en noviembre de 2020. La actualización permitirá reiniciar la campaña de Eivor conservando parte del progreso, pese a que el estudio había descartado oficialmente esta función en 2022.

Un regreso con el progreso acumulado

Nueva Partida+ permitirá comenzar otra vez la historia principal con buena parte de los objetos y avances obtenidos durante una partida anterior, incluido el equipo preferido del jugador. Es una modalidad pensada para repetir la campaña sin tener que reconstruir al personaje desde cero.

PUBLICIDAD

La actualización incorporará un escalado específico para adaptar la dificultad a personajes avanzados. Este sistema ajusta el nivel de los desafíos para evitar que el equipo acumulado elimine por completo la resistencia de los enemigos durante el nuevo recorrido.

También habrá un sistema opcional de progresión en el que el equipamiento, las runas y las maestrías contribuirán al poder general de Eivor. Ubisoft todavía no detalló cómo se calculará ese valor ni qué impacto tendrá sobre cada actividad, pero adelantó que publicará las especificaciones completas en las notas del parche.

PUBLICIDAD

El anuncio supone un cambio frente a la postura comunicada por Ubisoft en 2022. En ese momento, el estudio explicó que la estructura y la profundidad de Assassin’s Creed Valhalla dificultaban crear una segunda partida que justificara volver a comenzar la extensa campaña. Cuatro años después, la función llegará como parte de la celebración por los más de 40 millones de jugadores registrados.

Mithril, runas y equipo divino

La actualización tendrá contenidos que van más allá del reinicio de la historia. Ubisoft añadirá nuevas runas, logros, recompensas y un sistema de almacenamiento o alijos para organizar el inventario. Entre los premios estará un atuendo de Maestro Asesino inspirado en Naoe, una de las protagonistas de Assassin’s Creed Shadows.

PUBLICIDAD

Otro cambio será la incorporación del mithril, un nuevo recurso de fabricación. Servirá para mejorar el equipo divino y aumentar el poder de las runas, dos elementos ligados al desarrollo de personajes que ya completaron buena parte del contenido disponible.

Todos los objetos podrán alcanzar la calidad de equipo divino después de la actualización. Esto ampliará la cantidad de armas y piezas de armadura que pueden llevarse a su nivel máximo, en lugar de limitar esa categoría a una selección concreta. La medida también dará más opciones para conservar configuraciones favoritas durante Nueva Partida+.

PUBLICIDAD

Ubisoft busca que la repetición de la campaña tenga una progresión propia, en vez de limitarse a trasladar un personaje poderoso al comienzo de la aventura. La combinación del escalado, el mithril y las nuevas mejoras apunta a mantener objetivos de desarrollo incluso para quienes ya completaron la historia y sus actividades secundarias.

Una actualización que tardó casi seis años

Assassin’s Creed Valhalla llegó al mercado en noviembre de 2020 y continuó recibiendo correcciones y funciones durante varios años. Los logros de Steam, por ejemplo, tardaron cerca de dos años en incorporarse, mientras que algunos errores todavía recibían soluciones en enero de 2025, incluidos problemas relacionados con Windows 11.

PUBLICIDAD

Ubisoft adelantó que las próximas notas del parche incluirán información sobre futuras actualizaciones para las consolas de la generación actual. El estudio no explicó qué mejoras prepara ni confirmó cambios visuales o de rendimiento específicos.

El juego ya cuenta con versiones para PS5 y Xbox Series, pero no tiene una actualización mejorada para PS5 Pro. Las posibles mejoras gráficas o de reescalado mencionadas tras el anuncio son especulaciones: Ubisoft se limitó a prometer más información durante los próximos días.

PUBLICIDAD

El estudio también recopilará comentarios de los jugadores sobre Nueva Partida+. Según Ubisoft, esas respuestas podrían influir en la llegada de actualizaciones similares a otras entregas de Assassin’s Creed. Los detalles restantes, incluidos los ajustes exactos de progresión y las novedades para consolas actuales, aparecerán en las notas completas del parche.