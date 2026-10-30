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‘Resonance of Fate’ regresa a PlayStation 5 y PC con mejoras gráficas y más velocidad

La nueva edición y funciona como un DLC para ambas plataformas

Resonance of Fate, de tri-Ace
Resonance of Fate, de tri-Ace
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El estudio japonés tri-Ace anunció Resonance of Fate Enhanced Remaster, una nueva versión de su RPG de 2010 para PS5 y PC. La edición ya puede comprarse en la consola y en Steam. El precio indicado es de 34,99 dólares en PlayStation 5 y de 10,25 dólares en computadoras, donde funciona como contenido descargable para quienes poseen la remasterización de 2018.

Mejoras gráficas y velocidad doble

Resonance of Fate Enhanced Remaster ofrece resolución 4K nativa, compatibilidad con HDR y una tasa de hasta 120 cuadros por segundo. El HDR amplía el rango de brillo y color de la imagen, mientras que una mayor tasa de cuadros permite mostrar movimientos más fluidos cuando la pantalla y el equipo utilizados son compatibles.

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tri-Ace también renovó las texturas de los personajes, las ciudades y los escenarios. La edición incorpora un filtro gráfico opcional destinado a mejorar la definición de detalles pequeños, incluido el cabello de los protagonistas. Estos ajustes se suman a los cambios que ya había introducido Resonance of Fate 4K / HD Edition, publicado el 18 de octubre de 2018 para PS4 y PC.

La novedad con mayor impacto en las partidas es una opción para duplicar la velocidad. El ajuste acelera la exploración, los combates y las secuencias de acontecimientos, por lo que permite avanzar más rápido sin modificar las reglas centrales del juego. Puede resultar especialmente útil para jugadores nuevos o para quienes quieran repetir una aventura originalmente diseñada para sesiones más extensas.

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El sistema de combate permanece intacto. Las batallas combinan decisiones tácticas por turnos, tiroteos y movimientos acrobáticos, incluidas maniobras aéreas. Esa mezcla de armas de fuego y desplazamientos calculados fue uno de los elementos que distinguieron al juego frente a otros JRPG de su época.

Una remasterización ligada a la edición de 2018

En Steam, Enhanced Remaster no se presenta como un producto independiente. El acceso requiere poseer Resonance of Fate 4K / HD Edition y comprar el DLC correspondiente, cuyo precio informado es de 10,25 dólares. Esto diferencia la distribución en PC de la versión para PS5, listada a 34,99 dólares.

La nueva versión para PC requerirá Windows 11. Los requisitos mínimos enumeran un procesador Intel Core i5-3330 o AMD FX-8350, acompañado por una tarjeta gráfica GeForce GTX 650 Ti o Radeon HD 7770.

Resonance of Fate, de tri-Ace
Resonance of Fate, de tri-Ace

La historia y los protagonistas de Resonance of Fate

Resonance of Fate transcurre en un futuro lejano, después de que la devastación del planeta obligara a la humanidad a sobrevivir dentro de una enorme estructura mecánica llamada Basel. La trama sigue a tres mercenarios, Zephyr, Vashyron y Leanne, cuyas misiones los llevan a descubrir los secretos del lugar y las circunstancias que afectan a sus habitantes.

Las relaciones entre los protagonistas ocupan un lugar central en el relato. La ambientación industrial acompaña una estructura de juego basada en encargos, exploración y enfrentamientos tácticos, con las armas de fuego como principal herramienta durante las batallas.

El título apareció originalmente en 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360. Ocho años después recibió la edición 4K / HD para PS4 y PC, que sirvió como base para esta nueva actualización. La banda sonora fue compuesta por Motoi Sakuraba y Kohei Tanaka, y se mantiene entre los elementos de la obra recuperada por tri-Ace.

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