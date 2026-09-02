El campeón de la Fórmula 1 que lanzó su propia escudería con un programa para financiar a jóvenes pilotos: “Quiero ayudar”

Lando Norris lanzó la escudería LN4 Fusion para competir en categorías de desarrollo del automovilismo y proyectarse hacia la Fórmula 2 (Instagram @ln4fusion)

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Lando Norris cofundó LN4 Fusion, un nuevo equipo de automovilismo de desarrollo juvenil con ambiciones en la Fórmula 2, en una iniciativa que también incluye un programa de becas para jóvenes pilotos sin los recursos económicos necesarios para avanzar en el deporte motor.

El corredor británico, actual figura de la Fórmula 1 con McLaren, presentó el proyecto junto a un grupo inversor liderado por Dan Richards, CEO de la nueva estructura, quien adquirió activos seleccionados de la operación AIX Racing —que cuenta con licencia para competir en F3 hasta finales de 2027— y ya inició el proceso de solicitud para ingresar a F2.

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Para encabezar la dirección deportiva, LN4 Fusion fichó a Rene Rosin, referente del automovilismo juvenil europeo con más de 40 campeonatos de categorías de desarrollo conquistados durante su extensa trayectoria al frente de Prema. Rosin había quedado libre tras su salida sorpresiva de esa escudería a comienzos de este año. A él se suma Guillaume Capietto, otro histórico de Prema, quien se incorpora como ingeniero.

Lando Norris presentó el LN4 Legacy Programme para financiar la formación de jóvenes pilotos sin recursos económicos, con coordinación de Julian Rouse (Instagram Lando Norris)

La sede central del equipo se establecerá en el Véneto, en el norte de Italia, donde se construye una nueva instalación. Habrá además una operación en Cambridgeshire, Reino Unido, dirigida por Dan Hazlewood, responsable del exitoso equipo de karting Fusion Motorsport.

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En una primera etapa, LN4 Fusion competirá en el campeonato italiano de F4, el FIA Formula Regional European Championship y F3 durante la próxima temporada. El ingreso a la Fórmula 2 es el objetivo a mediano plazo: el equipo ya lleva adelante un programa de pruebas en la F4 británica como paso previo a tramitar ese acceso. Richards subrayó que la solidez del proyecto reside en el plantel humano reunido. “Ha sido un esfuerzo colectivo enorme reunir los distintos elementos, pero el objetivo desde el principio fue construir esto de manera correcta y para el largo plazo”, declaró el ejecutivo en información difundida por The Race.

La estructura de LN4 Fusion tendrá su sede central en el Véneto, en Italia, y una operación en Cambridgeshire, Reino Unido.

En paralelo al nuevo equipo deportivo, Norris lanzó el LN4 Legacy Programme, un plan de formación con financiamiento completo destinado a pilotos jóvenes que, a pesar de su talento, carecen de apoyo económico para progresar. El programa estará coordinado por Julian Rouse, ex director deportivo de Alpine. “Tuve la suerte de cumplir mi sueño y ahora quiero ayudar a otros a cumplir el suyo”, escribió el inglés en su cuenta oficial de Instagram al presentar el proyecto. “Creamos el LN4 Legacy Programme para financiar y apoyar a jóvenes pilotos con talento que, de otro modo, quizás no tendrían la oportunidad. Darles el apoyo que necesitan dentro y fuera de la pista para tener las mejores chances de éxito”, describió el monarca de la Máxima. Por último, cerró: “Ver que esto pasó de ser una idea a algo real es increíble. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron un papel en hacer que esto sucediera. Muy entusiasmado por lo que viene. Nos vemos en la grilla en el 2027″.

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La iniciativa tiene raíces en la propia historia del piloto: Norris llegó a la F1 con el respaldo financiero de su familia y el apoyo institucional de McLaren, y reconoce que el talento por sí solo no alcanza para abrirse camino en la élite del automovilismo. “Necesitás a las personas correctas, el apoyo adecuado y las oportunidades en el momento justo. De eso se tratan estos dos proyectos”, afirmó el piloto en declaraciones recogidas por The Race.

LN4 Fusion adquirió activos de AIX Racing, que conserva licencia para correr en Fórmula 3 hasta finales de 2027, y ya inició la solicitud para ingresar a F2.

El proyecto cuenta también con el aval de Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, quien destacó el valor simbólico y estructural de la participación de Norris. “Ver a Lando Norris involucrado en este nuevo proyecto es una señal increíble sobre cuán crucial es la pirámide de la F3 y la F2 para el futuro de la Fórmula 1”, sostuvo el dirigente, cuyas palabras fueron recogidas por el mencionado sitio de automovilismo.

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Por otra parte, Domenicali agregó que la inversión del piloto contribuirá a generar nuevos pilotos, ingenieros y mecánicos con proyección hacia la categoría máxima del automovilismo mundial. Además, la propia cuenta de la F1 en redes sociales celebró la noticia: “Norris anuncia el nuevo proyecto que incluye inscripción para la temporada 2027 de F3 e inscripción en el proceso de selección de equipos FIA F2 de cara a 2027”.

El auto del flamante equipo LN4 Fusion, cofundado por el británico Lando Norris