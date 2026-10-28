El Salvador

Comunidad de Haití pide rastrear el dinero de las bandas criminales tras el secuestro de los saldados salvadoreños

Un pronunciamiento atribuido a las autoridades de la isla exige que la cooperación militar centroamericana desarticule las redes empresariales y políticas que abastecen de armamento a los grupos violentos, superando las simples detenciones callejeras

La declaración difundida en redes sostiene que las detenciones de integrantes no bastan para desarticular las estructuras criminales y pide identificar a quienes planifican, abastecen y hacen posibles los ataques. (Archivo/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
La declaración difundida en redes sostiene que las detenciones de integrantes no bastan para desarticular las estructuras criminales y pide identificar a quienes planifican, abastecen y hacen posibles los ataques. (Archivo/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
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Haití en Español difundió este martes una declaración en la que reclamó que el eventual despliegue de efectivos de El Salvador contra las pandillas incluya investigaciones sobre quienes planifican y financian la violencia que afecta al país caribeño.

El mensaje fue publicado después de que la misma cuenta afirmara que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había anunciado el envío de cerca de 1,000 soldados a Haití.

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La página, correspondiente a la Comunidad Internacional de Haitianos Hispanohablantes, expresa un pedido dirigido al presidente de El Salvador y a la llamada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

El texto sostuvo que la respuesta frente a las organizaciones criminales no debería limitarse a detener a sus integrantes, sino que tendría que identificar a los “autores intelectuales y financiadores” de las acciones que, según el mensaje, contribuyen a la desestabilización de Haití.

“La lucha contra la criminalidad debe ir más allá de la captura de los integrantes de estas bandas”, señaló el comunicado difundido en redes sociales.

La declaración, difundida en redes sociales, reclama al presidente Nayib Bukele y a la Fuerza de Supresión de Pandillas que investiguen a financiadores y autores intelectuales de la violencia que afecta al país caribeño. (Archivo. REUTERS/Fildor Pq Egeder)
La declaración, difundida en redes sociales, reclama al presidente Nayib Bukele y a la Fuerza de Supresión de Pandillas que investiguen a financiadores y autores intelectuales de la violencia que afecta al país caribeño. (Archivo. REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El reclamo apunta a las redes de financiamiento y suministro de armas

La declaración puso el foco en una dimensión que suele quedar relegada en las estrategias de seguridad orientadas a recuperar el control territorial: las redes que proveen recursos, armas y municiones a las bandas criminales.

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Según la cuenta, esos grupos no podrían sostener su capacidad de intimidar a la población y cometer asesinatos sin “las redes de apoyo que las abastecen y financian”. Por ese motivo, planteó que la estabilidad de Haití requiere una respuesta judicial contra quienes ejecutan los delitos y contra los sectores que facilitan su operación.

El mensaje aludió a posibles implicados de los ámbitos político y empresarial, además de otros actores vinculados con el tráfico y el suministro ilegal de armamento. La publicación sostuvo que las Naciones Unidas han señalado esas redes en informes sobre la crisis haitiana.

La declaración también reclamó que toda acción de seguridad respete el Estado de derecho y los derechos humanos. “La seguridad y la estabilidad de Haití requieren no solo combatir a quienes ejecutan los crímenes, sino también investigar y sancionar a quienes los hacen posibles”, indicó el mensaje.

El 21 de octubre, el Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades. (Foto cortesía)
El 21 de octubre, el Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades. (Foto cortesía)

La supuesta presencia salvadoreña sin confirmación en la publicación

En otra publicación incluida en la captura, la cuenta afirmó que Bukele había anunciado el envío de 1.000 soldados a territorio haitiano. Ese mensaje fue acompañado por una imagen de un efectivo salvadoreño y una referencia a una publicación de la cuenta BRICS News.

El contenido disponible no precisa cuándo habría comenzado ese despliegue, bajo qué mandato actuarían los efectivos, cuál sería su cadena de mando ni qué autoridades haitianas habrían autorizado su ingreso. Tampoco detalla una misión operativa, un área de actuación o coordinación con fuerzas internacionales presentes en el país.

La misma captura no contiene información verificable sobre soldados salvadoreños que lleven varios días desaparecidos. Por esa razón, esa parte del planteo no puede presentarse como un hecho confirmado a partir del material proporcionado.

Haití reclama una estrategia que alcance a los responsables detrás de las bandas

El llamado instala una exigencia política y judicial más amplia que la ofensiva contra los miembros armados de las bandas. La declaración plantea que las detenciones, por sí solas, no desarticularían las estructuras que permiten la continuidad de los grupos criminales.

La identificación de financiadores, proveedores de armas y posibles articuladores políticos aparece como uno de los puntos del mensaje. La cuenta sostuvo que las acciones de seguridad deberían combinar el combate contra los autores materiales de los ataques con investigaciones sobre los circuitos que sostienen sus recursos y su capacidad operativa.

La publicación fue difundida el 27 de octubre de 2026.

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