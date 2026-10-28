Cuba

“El mundo está despertando a estas duras verdades”: Embajador de EE.UU. en la ONU anticipa un giro en la votación sobre Cuba

La Asamblea General examinará este miércoles la iniciativa presentada anualmente por La Habana desde 1992, después de dos días de debate, en una sesión pendiente de las posturas latinoamericanas y caribeñas

Mike Waltz embajador de EE.UU. ante la ONU, aseguró que la Fuerza de Supresión de Pandillas actuará contra los grupos criminales en Haití
Mike Waltz, embajador de EE.UU. ante la ONU. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Shannon Stapleton)
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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, anticipó este martes que la votación sobre la resolución que reclama el fin del embargo estadounidense a Cuba podría registrar cambios respecto de años anteriores. La Asamblea General prevé someter el texto a consideración este miércoles, tras dos jornadas de debate.

Van a ver cómo cambia esa votación mañana (miércoles). El mundo está despertando a estas duras verdades”, afirmó Waltz ante periodistas a la salida del Consejo de Seguridad, según informó la agencia EFE, agencia española de noticias.

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La iniciativa, presentada cada año por La Habana desde 1992, solicita el fin de las sanciones económicas, comerciales y financieras de Washington contra la isla. Aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante, el respaldo que recibe suele exhibirse como una muestra del aislamiento internacional de Estados Unidos en esta cuestión.

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Caitlin Ochs
FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

La trigésimo cuarta votación sobre la resolución cubana

La expectativa se concentra en la posición de los países de América Latina y el Caribe. En 2025, la resolución fue aprobada con 165 votos a favor, 12 abstenciones y 7 votos en contra, una cifra inferior a los 187 apoyos obtenidos en la votación previa.

Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría rechazaron entonces el proyecto. Ecuador y Costa Rica, que antes habían respaldado el texto, optaron por abstenerse.

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Una de las incógnitas para la sesión de este miércoles es si Argentina y Paraguay conservarán su voto negativo y si otros países se sumarán a esa posición. También se seguirá la participación de El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ausentes durante la votación del año pasado.

El resultado permitirá medir si los cambios políticos registrados en distintos países latinoamericanos inciden en una decisión que durante décadas reunió mayorías amplias a favor de Cuba. La resolución llegó a obtener hasta 189 votos favorables en la Asamblea General.

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Waltz pidió votar en contra y negó que exista un bloqueo

Durante su intervención, Waltz sostuvo que el régimen de Cuba utiliza las resoluciones aprobadas por la ONU para presentar el apoyo internacional como un respaldo a sus autoridades ante la población, pese a la crisis económica y social que atraviesa la isla.

El representante estadounidense pidió a los Estados miembros que rechacen el texto. “No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano”, dijo Waltz, de acuerdo con EFE.

También rechazó las denuncias de La Habana sobre eventuales presiones de Washington para modificar el sentido de los votos. “El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto”, afirmó.

El embajador añadió que son las autoridades cubanas quienes ejercen presión sobre otros Estados en torno a la resolución. Además, defendió que “no existe el bloqueo” contra la isla, una denominación que Cuba emplea para referirse al embargo estadounidense.

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La intervención derivó en un enfrentamiento con Rodríguez durante la sesión. Según informó EFE, integrantes de la delegación cubana golpearon las mesas e interrumpieron el discurso de Waltz, mientras el canciller se dirigía hacia la tribuna desde la que hablaba el diplomático.

Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones desde que comenzó la serie de resoluciones, con una excepción en 2016. Durante la administración de Barack Obama, Washington se abstuvo en el marco del proceso de acercamiento bilateral con La Habana.

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