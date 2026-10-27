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El éxito de ‘Ghost of Yotei’ no evita 24 despidos en Sucker Punch

La dirección citó los desafíos del mercado y las necesidades de un proyecto todavía sin anunciar

Ghost of Yotei se posiciona como uno de los mejores exclusivos de PS5, recomendado para los fans de la consola.(Infobae)
Ghost of Yotei se posiciona como uno de los mejores exclusivos de PS5, recomendado para los fans de la consola.(Infobae)
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Sucker Punch, el estudio de Sony responsable de Ghost of Yotei, despidió a 24 empleados mientras prepara su próximo proyecto, todavía sin anunciar. La reducción fue informada por Aftermath el 26 de octubre de 2026, luego de que el medio hablara con un exempleado y accediera a un correo enviado al personal del equipo ubicado en Bellevue, Washington.

Una reducción superior al 10 % del estudio

Sucker Punch tiene entre 160 y 200 trabajadores, por lo que la salida de 24 personas representa más del 10 % de su plantilla. Es un equipo relativamente pequeño dentro del segmento AAA, nombre utilizado para las producciones de gran presupuesto, alcance amplio y ciclos de desarrollo prolongados.

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Aftermath informó inicialmente que los despidos habían afectado a 26 empleados, pero corrigió luego la cifra a 24. El correo interno señala que serán eliminados varios puestos distribuidos dentro del estudio, aunque no identifica las áreas, disciplinas o equipos afectados.

La dirección atribuyó la decisión a dos factores. “Tras analizar detenidamente los retos del mercado y evaluar las necesidades del equipo para nuestro próximo proyecto, hemos decidido llevar a cabo una reducción de plantilla”, explica el mensaje difundido entre los trabajadores.

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El estudio aseguró que la medida recibió una evaluación previa y que brindó apoyo a las personas despedidas durante la transición. “No hemos tomado esta decisión a la ligera”, indica el comunicado. También describe la jornada como un día difícil para el equipo.

Aftermath contactó a Sony para solicitar más información, pero no recibió una respuesta antes de publicar su artículo. Tampoco se comunicaron detalles sobre indemnizaciones, asistencia laboral o los criterios utilizados para seleccionar los puestos eliminados.

Los despidos llegan después de fuertes ventas

La reducción ocurre después del desempeño comercial de Ghost of Yotei, uno de los juegos más vendidos de Sony durante 2026. La firma Alinea Analytics estimó que el título alcanzó los 5 millones de unidades entre octubre de 2025 y junio de 2026, cifra que lo habría convertido en el exclusivo de PlayStation más vendido del año hasta ese momento.

Sony ya había anunciado en noviembre de 2025 que el juego superó los 3 millones de copias durante su primer mes. Según los datos citados por Aftermath, Ghost of Yotei todavía estaba por debajo de Ghost of Tsushima en cantidad de unidades comparables, pero lo superaba en ingresos brutos.

El 1 de octubre de 2026 se lanzó en exclusiva para PS5 la edición completa de Ghost of Yotei. Ese paquete reúne la aventura de mundo abierto publicada el año anterior, la expansión Ecos de Sekigahara y el modo de supervivencia Más Buscado.

El rendimiento del juego y el lanzamiento de contenido posterior contrastan con la reducción del equipo que deberá encargarse de la siguiente producción. La dirección no relacionó los despidos con las ventas de Ghost of Yotei ni comunicó cambios en el soporte de sus contenidos disponibles.

El sistema de armas y el uso innovador del Dualsense destacan en la jugabilidad de Ghost of Yotei. (Infobae)
El sistema de armas y el uso innovador del Dualsense destacan en la jugabilidad de Ghost of Yotei. (Infobae)

El próximo proyecto permanece en secreto

Sucker Punch trabaja en un nuevo proyecto, pero todavía no reveló su nombre, plataformas, fecha estimada ni etapa de desarrollo. El correo interno presenta las necesidades de esa producción como uno de los motivos para ajustar la cantidad de empleados, sin precisar qué perfiles conservará o buscará el estudio.

El equipo también es conocido por desarrollar Infamous y Sly Cooper, además de Ghost of Tsushima y su continuación. Tras los despidos, afrontará su siguiente ciclo de producción con una plantilla reducida y sin información pública sobre cuál de esas propiedades, si alguna, utilizará.

La dirección anticipó que ofrecerá más detalles sobre el futuro de Sucker Punch durante la semana siguiente al comunicado. El mensaje no aclara si esa información estará dirigida únicamente a los trabajadores o si Sony anunciará públicamente el próximo videojuego del estudio.

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