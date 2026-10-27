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Bloober Team prepara ‘Silent Hill Remake’ para un posible estreno en 2027

Gabrielle Fritz y Jade Matthew estarían involucradas en la producción, aunque sus personajes todavía no fueron revelados

Remake de Silent Hill 2
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El remake del primer Silent Hill tendría previsto su lanzamiento para 2027, según información publicada por MP1st. El proyecto está en desarrollo en Bloober Team con supervisión de Konami, y ya tendría vinculadas a las actrices Gabrielle Fritz y Jade Matthew. La fecha y el reparto todavía no fueron anunciados oficialmente, por lo que podrían cambiar durante la producción.

Una fecha objetivo para Silent Hill Remake

Konami confirmó en 2025 que Bloober Team trabajaría en la actualización del juego original después de completar Silent Hill 2 Remake. El nuevo reporte indica que el estudio tiene 2027 como ventana interna para el estreno, siempre que no surjan retrasos inesperados. Por ahora, el proyecto no cuenta con una fecha concreta dentro de ese año.

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La producción utilizaría el nombre en clave Project Noise durante los castings. Otra denominación relacionada es Project G, empleada dentro de una hoja de ruta de Bloober Team. Estos nombres permiten mantener reservada la identidad de un juego mientras se buscan intérpretes, se contratan proveedores o se coordinan distintas etapas del desarrollo.

El informante Dusk Golem había señalado que el trabajo comenzó en 2022. Si el dato es correcto y el lanzamiento ocurre en 2027, el proyecto habría pasado cerca de cinco años en producción, un plazo habitual para una reconstrucción moderna de este tamaño.

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Todavía no se conocen sus cambios jugables. Las fuentes plantean que podría seguir el camino de Silent Hill 2 Remake, que actualizó los gráficos, modificó el combate y rediseñó o amplió varias zonas. Esa comparación funciona como referencia del trabajo previo de Bloober Team, pero no equivale a una confirmación sobre las características del nuevo título.

El juego original debutó en 1999 para PlayStation y sigue la búsqueda de Harry Mason después de llegar al pueblo de Silent Hill. La nueva versión sería el próximo proyecto confirmado de la saga, aunque Konami mantiene otros títulos en evaluación.

Gabrielle Fritz y Jade Matthew aparecen en el reparto

El reporte vincula a Gabrielle Fritz y Jade Matthew con el proceso de producción, sin precisar qué personajes interpretarían. Como el reparto del juego original es reducido, las posibilidades señaladas incluyen a Cybil Bennett, Lisa Garland y Dahlia Gillespie.

Fritz es una actriz londinense con experiencia en captura de movimiento para videojuegos. Esta técnica registra los movimientos y gestos de un intérprete para trasladarlos a un personaje digital. Entre sus créditos aparecen Battlefield 2042, Wolfenstein II: The New Colossus y Luna Abyss.

Matthew también cuenta con experiencia en videojuegos y participó en Dragon Nest, un MMORPG, es decir, un juego de rol multijugador en línea con una gran cantidad de usuarios conectados. Las fuentes no aclaran si las actrices aportarán voz, captura corporal, captura facial o una combinación de estas tareas.

El papel principal continúa sin un actor conocido. Harry Mason protagoniza la historia original y su intérprete será una de las piezas centrales del elenco. Tampoco existe información pública sobre el resto del reparto ni sobre posibles cambios en los personajes.

La aparición de las dos actrices ofrece una primera señal sobre el avance del casting, pero no confirma sus papeles. Hasta que Bloober Team o Konami presenten el elenco, las asociaciones con Cybil, Lisa o Dahlia permanecen como posibilidades basadas en la cantidad de personajes femeninos del título de 1999.

Remake de Silent Hill 2

Los próximos planes de Konami para la saga

El remake forma parte de una etapa de lanzamientos que ya incluyó Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f y Silent Hill: Townfall. Konami manifestó su intención de mantener entregas frecuentes de la franquicia y estudia una segunda y una tercera tanda de proyectos.

Motoi Okamoto, productor de la saga, explicó que el buen desempeño de la primera serie de lanzamientos permitió empezar a revisar nuevas propuestas. “El exitoso lanzamiento de esta ‘primera ola’ nos produce un gran alivio, pero no nos detendremos aquí; debemos pensar en la segunda y la tercera ola. No podemos compartir detalles concretos, pero actualmente estamos evaluando varios proyectos”, afirmó.

Esa planificación todavía no incluye anuncios públicos con nombres, estudios responsables o fechas. El remake del primer Silent Hill es el proyecto confirmado que aparece más avanzado, mientras que su posible estreno en 2027 procede de fuentes no oficiales.

Según uno de los reportes, Silent Hill Remake llegaría a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Konami y Bloober Team aún deben comunicar la ventana definitiva, las plataformas y las funciones jugables de esta reconstrucción.

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