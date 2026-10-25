Insólito accidente en una pelea de MMA: noqueó a su rival, pero el árbitro lo lesionó cuando paró el combate

Insólito: un áribtro lesionó a un luchador de MMA

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Las artes marciales mixtas (MMA) son reconocidas mundialmente como uno de los deportes más impredecibles y físicamente demandantes del planeta. Los fanáticos acuden a las arenas esperando nocauts fulminantes, sumisiones quirúrgicas y batallas estratégicas que rozan los límites de la resistencia humana. Sin embargo, lo acontecido en la cartelera principal de Top FC 24: Breakthrough (TFC 24), celebrado en el Textile Center Tex+Fa HALL de Gangnam, Seúl, desafió toda lógica deportiva y se instaló directamente en los libros de los incidentes más bizarros de los deportes de contacto. El gran protagonista de la noche no fue un golpe devastador de un contendiente, sino la desastrosa intervención del réferi, quien terminó lesionando de gravedad al peleador que acababa de ganar el combate.

La pelea enfrentaba a los peleadores locales de peso pluma Kim Ji-young y Kim Jun-woo. Para Ji-young, la contienda arrastraba una presión inmensa: había ingresado a la jaula con un récord profesional adverso de 0-1 y buscaba desesperadamente redimir su carrera con una primera victoria que sirviera de trampolín en la exigente escena asiática.

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Durante el segundo asalto, la estrategia de Ji-young rindió frutos. Tras un intercambio de combinaciones en el centro del octágono, conectó un letal y preciso golpe al cuerpo que impactó de lleno en la zona hepática de Jun-woo. El efecto fue inmediato: Jun-woo se dobló del dolor y cayó sobre la lona, completamente indefenso y superado por el castigo físico. Con el rival en el suelo y el desenlace resuelto, Ji-young alzó los brazos para celebrar lo que era, hasta ese milisegundo, el momento más glorioso de su joven trayectoria deportiva.

El árbitro de artes marciales mixtas cayó sobre la pierna del luchador (fightsports_chong)

El trabajo principal de un árbitro de MMA es salvaguardar la integridad del peleador que ya no puede defenderse de manera inteligente. Al percatarse de que Jun-woo estaba fuera de combate, el réferi actuó con el instinto correcto de detener las acciones rápidamente para evitar golpes innecesarios. No obstante, la ejecución física de la maniobra resultó catastrófica.

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En su afán por interponerse de manera apresurada entre ambos atletas, el oficial calculó mal su distancia y su propia inercia en la lona. El árbitro se abalanzó con vehemencia y cayó directamente con todo su peso sobre la pierna de apoyo de Kim Ji-young. Los videos del incidente revelan la crudeza del impacto: el pie de Ji-young quedó completamente atrapado bajo el cuerpo del colegiado, forzando a la rodilla del peleador a doblarse y rotar en un ángulo totalmente antinatural.

La euforia de la victoria se disipó en un pestañeo. Ji-young pasó de festejar su primer triunfo profesional a retorcerse en la lona y emitir desgarradores gritos de dolor ante la mirada atónita del público y de las asistencias médicas. El réferi, visiblemente consternado y dándose cuenta del desastre que acababa de provocar de manera involuntaria, intentó asistir de inmediato al peleador herido mientras el personal paramédico ingresaba de urgencia a la jaula.

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Afortunadamente pudo recomponerse y celebrar su victoria (fightsports_chong)

Aunque la promotora surcoreana Top FC ha manejado la situación con estricto hermetismo médico mientras se completan las resonancias magnéticas, diversos especialistas médicos del deporte indicaron que la mecánica de la caída apuntaría directamente a una rotura de ligamentos, afectando principalmente al ligamento cruzado anterior (LCA) y comprometiendo otros tejidos de la rodilla. Afortundamente, el luchador pudo reincorporarse para celebrar la victoria antes de abandonar la jaula.

El debate en redes sociales y foros globales no se hizo esperar, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Mientras algunos fanáticos criticaron duramente la falta de balance y coordinación física del árbitro, catalogándolo como un descuido inaceptable para un profesional, otros bromearon con la acción que acababan de ver. “Roja directa”, “Se ganó el bono de la noche” y “¡No! que desgracia", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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Este trágico giro del destino deja a Kim Ji-young en una posición sumamente agridulce: estrena su casillero de victorias profesionales en las MMA, pero se llevó un gran susto al recibir un inesperado golpe del árbitro en la rodilla.