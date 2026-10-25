República Dominicana

República Dominicana suma 1,538 muertes infantiles durante 2026

El boletín semanal del Ministerio de Salud Pública reveló que 1,292 de esas defunciones ocurrieron antes de los 28 días de vida, lo que representa el 84% del total acumulado en el período analizado

Fotografía en blanco y negro en plano cerrado de la mano de un bebé que sostiene el dedo de una persona adulta.
República Dominicana acumuló 1,538 muertes infantiles hasta la semana epidemiológica 40 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana acumuló 1,538 muertes infantiles hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, de acuerdo con el Boletín Semanal del Ministerio de Salud Pública. Del total, 1,292 defunciones ocurrieron antes de los 28 días de vida.

El informe, que abarca del 4 al 10 de octubre, notificó 32 muertes infantiles durante la última semana analizada. De ellas, 29 correspondieron a recién nacidos que fallecieron en los primeros 28 días, una etapa que reúne la mayor carga de la mortalidad infantil en el país.

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La cifra acumulada incluye los 32 eventos de la semana 40 y seis notificaciones tardías incorporadas al sistema de vigilancia. El boletín advierte que los datos tienen carácter preliminar y pueden cambiar tras la clasificación definitiva de cada caso, las búsquedas comunitarias y la revisión de otras fuentes oficiales de información sobre morbilidad y mortalidad.

Ilustración de dos médicos con batas blancas junto a una cuna hospitalaria con ruedas que contiene a un bebé recién nacido.
El boletín semanal notificó 32 decesos infantiles en octubre, de los cuales 29 correspondieron a recién nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración de las defunciones en los primeros días y semanas tras el nacimiento ubica a la mortalidad neonatal como el principal componente de las muertes infantiles notificadas este año en Dominicana.

El protocolo oficial considera muerte infantil a la de un nacido vivo que fallece hasta los 364 días posteriores al nacimiento. También incluye casos con peso mínimo de 500 gramos, 22 semanas de gestación o una talla de 25 centímetros desde la coronilla hasta el talón.

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Dentro de esta clasificación, las muertes neonatales abarcan los fallecimientos ocurridos desde el nacimiento hasta completar los 28 días de vida. A su vez, se dividen entre muertes neonatales tempranas, que corresponden a los primeros siete días, y tardías, entre el séptimo y el día 28. Las defunciones posteriores, entre los 29 días y antes del primer año, integran el período postneonatal.

Diferencia respecto de 2025

Durante la semana epidemiológica 40 de 2025 se habían informado 41 muertes infantiles, frente a las 32 notificadas este año. En las últimas cuatro semanas analizadas, entre las semanas 37 y 40, el boletín registró 176 defunciones infantiles en 2026, contra 153 en el mismo período del año anterior.

Por su parte, a la semana 40 de 2025 se contabilizaban 1,525 muertes infantiles, mientras que el registro de 2026 llegó a 1,538. La diferencia interanual es de 13 defunciones, aunque el Ministerio de Salud Pública aclara que las series se actualizan de forma periódica.

Primer plano de los pies descalzos de un bebé apoyados sobre las manos abiertas de un adulto, sobre una manta tejida de lana.
A la semana 40 de 2026, las muertes infantiles sumaron 1,538, 13 más que en igual período de 2025, según datos sujetos a actualización del Ministerio de Salud Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud Pública anunció auditorías y revisión de cada caso

El Ministerio de Salud Pública, junto con el Servicio Nacional de Salud (SNS), informó que refuerza la vigilancia de la mortalidad materna, neonatal e infantil mediante auditorías clínicas, revisión sistemática de las defunciones y monitoreo de la calidad de atención.

Las autoridades también mencionaron el fortalecimiento de los mecanismos de referencia y contrarreferencia entre centros asistenciales, la identificación temprana de signos de alarma y la disponibilidad de recursos críticos. El objetivo declarado es detectar fallas en la atención, corregirlas y reducir los casos que puedan prevenirse.

La vigilancia incluye la revisión de las circunstancias clínicas, epidemiológicas y territoriales de las muertes registradas. El boletín de la semana 40 subraya que la mayor proporción de los fallecimientos infantiles ocurre en el período neonatal, por lo que las acciones sanitarias se concentran especialmente en los servicios que atienden el embarazo, el parto y los primeros días de vida.

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