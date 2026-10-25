De la gloria al abandono y la miseria, el patrón que repiten decenas de excampeones cubanos al retirarse

El tricampeón olímpico cubano Félix Savón camina por una calle de arquitectura colonial con tres medallas colgadas al cuello y una bolsa de tela en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de un millón de reproducciones en apenas 24 horas acumuló un video que muestra a Félix Savón, tres veces campeón olímpico de boxeo, mientras busca comida en la calle. La grabación, difundida el 11 de octubre, reabrió un debate que atraviesa al deporte cubano desde hace meses: el de sus glorias envejecidas y sin respaldo.

El clip, de apenas 17 segundos, fue publicado por la página de Facebook BoxeoCubano y recogido por Periódico Cubano, sitio de noticias independiente sobre la isla.

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En las imágenes, un hombre que graba desde un automóvil le pregunta al excampeón qué hace. Savón responde: “Yo recogiendo comida, comida para comer”.

Dos pequeños pedazos de pan sobre un plato blanco representan la escasez de productos básicos que afecta a la población en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin datos sobre el origen del video

Según detalló Periódico Cubano, no se conoce quién filmó la escena ni dónde ni cuándo ocurrió. La página que difundió el material tampoco se atribuyó la autoría, aunque acompañó el video con un mensaje sobre “la realidad que enfrentan algunas antiguas glorias deportivas de Cuba”.

Savón ganó oro en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000, además de seis títulos mundiales amateur. Su caso, documentado también por Cubanoticias 360, portal de noticias sobre Cuba, no es aislado: corresponde a un patrón que se repite entre decenas de atletas retirados en la isla.

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Según las denuncias recogidas por medios independientes, la combinación de pensiones mínimas, desabastecimiento de medicamentos y falta de mecanismos reales de apoyo institucional deja a numerosos exdeportistas sin ingresos suficientes al retirarse, pese a los reconocimientos oficiales que reciben como glorias del deporte.

AME4079. LA HABANA (CUBA), 11/02/2026.- Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Boxeadores veteranos sin respaldo institucional

El caso de Gaspar Casamayor Álvarez salió a la luz en marzo, cuando una denuncia documentada por Cubanoticias 360 mostró a este exboxeador de Santiago de Cuba pidiendo dinero y vendiendo artículos para comer. Casamayor cuenta con una credencial oficial de Gloria Deportiva otorgada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), vinculada a su trayectoria pugilística de los años 60 y 70.

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Exboxeador reconocido como “Gloria Deportiva” Gaspar Casamayor Álvarez vive como mendigo en Santiago de Cuba

Un caso similar se sumó este mes en Holguín. Leonardo Winter Echeverría, boxeador activo durante la década de 1980 y con 207 combates disputados, vive en Banes con artrosis de rodilla y asegura no recibir respaldo del INDER. Su testimonio fue documentado en video por el movimiento opositor Cuba Independiente y Democrática.

Ariel Hernández, doble campeón olímpico de boxeo, relató que la remuneración recibida por sus resultados internacionales nunca cubrió sus necesidades y que debió trabajar como custodio tras retirarse de la competencia.

Dos manos con cicatrices sostienen un plato agrietado con tres medallas olímpicas de oro en una ilustración conceptual en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demencia senil y una casa con goteras en Camagüey

El caso de Bernardo Comas Aguilera, campeón mundial amateur de boxeo en Múnich 1982, cobró fuerza en septiembre cuando su familia denunció sus condiciones de vida en Camagüey, según reportó Cubanoticias 360. El exboxeador, de 65 años, padece demencia senil.

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Una investigación de CiberCuba, portal de noticias independiente, amplió el panorama semanas después. Su madre, cuidadora principal, describió una vivienda con filtraciones: “Cuando llueve, no duermo. Tenemos que apurarnos”, relató ante el portal. Sobre los electrodomésticos fue tajante: “Nada funciona aquí. Ni el refrigerador, ni la lavadora, ni el ventilador”.

La familia sobrevive con 8,000 pesos cubanos mensuales ( unos 333 dólares) de la pensión del exboxeador y 3.000 (124.9 usd) pesos de la jubilación de la madre. En octubre, el INDER provincial rechazó las acusaciones de abandono y afirmó mantener “visitas, asistencia médica, apoyo institucional y homenajes públicos”, aunque, según CiberCuba, no presentó registros que lo acreditaran.

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(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

El ajedrez y el béisbol también denuncian abandono

Jesús Nogueiras Santiago, Gran Maestro Internacional de ajedrez que representó a Cuba en 14 olimpiadas, acusó públicamente al INDER de negarle la garantía alimentaria pactada.

Cubanoticias 360 reportó además que Nogueiras padece esquizofrenia, un trastorno hereditario en su familia que se ha agravado por la falta periódica de medicamentos.

En el béisbol, Braudilio Vinent, considerado uno de los mejores lanzadores de la historia nacional con 221 victorias en 20 temporadas, denunció su situación ante CiberCuba este mes: “Yo me sacrifiqué por la Revolución, ahora nadie se acuerda de mí”. El exlanzador, de más de 70 años, advirtió que podría retirar de las paredes de su casa las medallas y diplomas que documentan su carrera, aunque aclaró que no piensa venderlos.

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El exjugador granmense Víctor Tornés fue reportado en situación de abandono tras sufrir un derrame cerebral, mientras la esposa del campeón olímpico Andrés Aldama, de 70 años y con demencia y diabetes, pidió ayuda pública en Matanzas. Ambos casos fueron documentados por CiberCuba.

Baloncestistas y atletas olímpicas en situación de calle

El exbaloncestista Félix Morales Alfonso, de 73 años y participante en dos Juegos Olímpicos, fue filmado en agosto vendiendo productos en Cárdenas, Matanzas.

“Estoy pasando por un mal momento”, reconoció ante 14ymedio, diario digital cubano, que detalló cómo recorría el reparto 13 de Marzo buscando ingresos.

Aleida Palomo Sánchez, antigua atleta de alto rendimiento y profesora, fue vista enferma y desorientada en Santiago de Cuba, según una denuncia recogida por Cubanoticias 360 en octubre de 2025.

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Miguel Calderón Gómez, medallista de bronce en el baloncesto olímpico de Múnich 1972, enfrentó problemas de salud y carencias materiales antes de morir en septiembre de ese año.

La exbaloncestista Margarita Skeet, parte de la selección olímpica en Moscú 1980 y ganadora de cuatro títulos centroamericanos, depende hoy de la ayuda de vecinos y familiares para sus necesidades cotidianas.

El ajedrecista Lázaro Bruzón, radicado fuera de Cuba desde 2018, resumió el fenómeno ante CiberCuba: “Todos los deportistas fueron cifras útiles mientras producíamos resultados. Una vez retirados, se acabó el negocio para ellos”. Foto de referencia (Photo by Yamil LAGE / AFP)

El INDER niega un abandono generalizado

El comisionado nacional de Atención al Atleta del INDER, Wilmer Lewis Calvo, negó en febrero de 2025 en el programa televisivo Mesa Redonda que existiera abandono hacia los deportistas históricos. Aseguró que el organismo cuenta con estructuras institucionales de apoyo.

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Los casos documentados por CiberCuba contradicen esa versión oficial. El portal reportó que el 39% de los jubilados cubanos recibe la pensión mínima de 1.528 pesos mensuales, una cifra insuficiente para cubrir necesidades básicas. Una encuesta a 506 jubilados en cinco provincias mostró que el 98.8% percibe abandono institucional.

El ajedrecista Lázaro Bruzón, radicado fuera de Cuba desde 2018, resumió el fenómeno ante CiberCuba: “Todos los deportistas fueron cifras útiles mientras producíamos resultados. Una vez retirados, se acabó el negocio para ellos”. Bruzón agregó que el sistema deportivo cubano “recicla personas, exprime almas y descarta” a quienes dejan de ser útiles.

Los casos de Savón, Comas Aguilera, Nogueiras, Morales Alfonso, Palomo Sánchez y otros comparten un mismo patrón: nombres que llenaron titulares de orgullo nacional y que hoy encabezan denuncias de hambre, enfermedad y vivienda precaria.

La situación, documentada por Cubanoticias 360 y por otros medios independientes, sigue sin recibir una respuesta institucional que satisfaga a las familias afectadas.