Quiénes son las figuras que ya confirmaron su presencia en el Argentina Open

Flavio Cobolli, Francisco Cerúndolo, Casper Ruud y Lorenzo Musetti serán protagonistas en Buenos Aires (Crédito: Reuters)

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El IEB+ Argentina Open empieza a definir los nombres que le darán forma a su edición 2027. El italiano Lorenzo Musetti fue anunciado como la última figura confirmada para el ATP 250 de Buenos Aires, que se jugará del 6 al 14 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. De esta manera, se incorporó a una lista que ya cuenta con representantes destacados del circuito internacional y que incluye al campeón defensor y número 1 del país, Francisco Cerúndolo.

También fueron confirmados el italiano Flavio Cobolli, número 7 del mundo; el noruego Casper Ruud, ex 2° y actual 24° del ranking ATP; y el peruano Ignacio Buse, 36° de la clasificación individual y una de las mejores apariciones de la actual temporada.

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Flavio Cobolli, la presencia de mayor ranking

El italiano aparece como uno de los nombres más destacados de la próxima edición. Llegará a Buenos Aires después de una temporada en la que alcanzó la final de Roland Garros, logró triunfos de peso sobre polvo de ladrillo y, además, ganó un ATP 500: en Acapulco, en febrero, sobre superficie dura.

Cobolli será uno de los principales atractivos de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, que reúne torneos importantes en el primer tramo del calendario de la ATP.

Flavio Cobolli es el actual 7° del mundo (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Casper Ruud, un conocido de Buenos Aires

El noruego también volverá a competir en el Argentina Open. Ex número 2 del mundo y tres veces finalista en Grand Slam -dos veces en Roland Garros y una en el US Open-, es uno de los jugadores más reconocidos de la última generación del circuito.

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Su presencia refuerza el perfil internacional del certamen, que desde hace años constituye una de las principales citas de la temporada sobre polvo de ladrillo en Sudamérica. Ruud ya sabe lo que es festejar en Buenos Aires: lo logró dos veces, en 2020 y 2022, ante el portugués Pedro Sousa y el argentino Diego Schwartzman, respectivamente. También tiene previsto disputar el Río Open, el ATP 500 de Río de Janeiro, que se jugará la semana siguiente, del 13 al 21 de febrero.

Casper Ruud levanta el trofeo en la edición 2022 (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

Lorenzo Musetti, de regreso al Buenos Aires Lawn Tennis Club

La confirmación de Musetti, actual 25° del mundo, fue uno de los anuncios recientes de la organización. El italiano, dueño de un revés de una mano y reconocido por su variedad de golpes, disputará el torneo porteño por tercera vez.

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En 2023 alcanzó los cuartos de final. En 2025 también avanzó hasta esa instancia, pero no pudo presentarse ante el español Pedro Martínez debido a una lesión en el sóleo. Su regreso le dará una nueva oportunidad de competir ante el público argentino luego de haber anunciado su baja antes del comienzo de la edición 2026 debido a una lesión muscular.

Musetti fue número 5 del mundo y es uno de los jugadores más destacados de su generación sobre polvo de ladrillo. Su participación también forma parte de la gira sudamericana que continuará en Brasil.

Lorenzo Musetti en el Masters 1000 de Roma este año (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

Ignacio Buse, la apuesta peruana

El Colo, de 22 años, volverá a jugar en Buenos Aires después de su participación en la edición 2026. En ese momento era 96° del mundo y cayó ante Sebastián Báez en la segunda ronda. Su presencia representa otra oportunidad para uno de los tenistas sudamericanos que consiguió dar un salto en el circuito durante la última temporada.

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Semanas más tarde, Buse dio el gran golpe al consagrarse en el ATP 500 de Hamburgo, sobre polvo de ladrillo, y acumuló otros triunfos de peso. Hoy está 36° en el escalafón de varones y en el Argentina Open buscará ser uno de los protagonistas.

Tenis - ATP 500 - Abierto de Hamburgo - Am Rothenbaum, Hamburgo, Alemania - 23 de mayo de 2026 Ignacio Buse de Perú celebra con el trofeo después de ganar su partido final contra Tommy Paul de Estados Unidos. REUTERS/Fabian Bimmer

Francisco Cerúndolo, el campeón defensor

Fran, número 20 del planeta, será el principal referente entre los argentinos. El porteño volverá al Buenos Aires Lawn Tennis Club después de conquistar la edición 2026, un título que le permitió celebrar ante el público local en uno de los torneos más importantes de su carrera.

En febrero pasado, el mayor de los hermanos tuvo una gran semana y se alzó con el trofeo al vencer al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 6-2, en un duelo entre los dos máximos favoritos del certamen.

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La organización anunciará nuevas participaciones en las próximas semanas, por lo que la lista de figuras todavía puede ampliarse. Se espera, por lo pronto, la participación del grueso de los 10 tenistas argentinos que figuran actualmente en el Top 100 del ranking ATP.

El Argentina Open 2027 volverá a ser una de las citas centrales de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Con cinco nombres confirmados, el torneo empieza a delinear una edición que tendrá a un Top 10 y varios campeones ATP entre sus protagonistas.

(Fuente)