Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi jugarán la final del Argentina Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Fran buscará su primer título en Buenos Aires ante el nacido en Villa Gesell, que compite bajo la bandera italiana

El Argentina Open tendrá este domingo una final que promete tenis de alto vuelo. Francisco Cerúndolo irá por el título frente al ítalo argentino Luciano Darderi en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, a partir de las 16:00 con televisación de TyC Sports.

Para Fran no será una final más. Jugar en casa, con las tribunas colmadas y el aliento del público porteño le agrega un condimento especial al desafío. El mejor argentino del ranking ATP llega a la definición después de una semana sólida, en la que exhibió carácter para instalarse otra vez en el partido más esperado del torneo.

La posibilidad de levantar por primera vez el trofeo en Buenos Aires es, además, una cuenta pendiente para Cerúndolo, que cayó en la final en dos ocasiones anteriores: en 2021, cuando arrancó desde la clasificación y fue derrotado por Diego Schwartzman por 6-1 y 6-2; y el año pasado en una reñida definición frente al brasileño Joao Fonseca, que se impuso por 6-4 y 7-6 (1) y logró el primer título de su incipiente carrera.

Cerúndolo, 19° del mundo y máximo favorito del cuadro, selló su pase al partido decisivo tras vencer a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5, en el primer turno del sábado.

El porteño se adaptó mejor al fuerte viento que se coló en el desarrollo del partido, sacó bien y mostró jerarquía en los momentos importantes.

Su último obstáculo para alzarse con el trofeo será Darderi, 22° del mundo y quien obtuvo el boleto para la final con una convincente actuación frente a Sebastián Baéz (34°), al que superó por 7-6 (2) y 6-1.

El tenista nacido en Villa Gesell ratificó su buen momento. Exhibió un altísimo nivel con su saque y se mostró dominante con su derecha. Báez dio pelea en el primer set, pero luego de ceder el tie break se desmoronó y Darderi fue inclinando la balanza en su favor.

El ítalo argentino desniveló así el historial de enfrentamientos con Báez: Darderi ahora se impone 5-4. Ya le había ganado hace un mes, en la segunda ronda del Australian Open, sobre superficie dura.

Darderi, segundo preclasificado, buscará coronar un torneo en el que mostró gran regularidad sobre la arcilla y confirmó su crecimiento en el circuito ATP.

Antecedentes

El cruce entre Cerúndolo y Darderi promete un partido intenso desde lo táctico. Ambos jugadores se sienten cómodos en polvo de ladrillo, con un estilo agresivo desde el fondo de la cancha y gran despliegue físico.

Hasta hoy hubo cuatro enfrentamientos entre ambos, con dos victorias por lado. Todos los partidos ocurrieron en las últimas dos temporadas, y todos fueron en polvo de ladrillo. El antecedente más inmediato fue triunfo para Darderi por 6-2 3-6 y 7-6 (3) en la final de Bastad 2025, torneo que finalmente ganó.

Cerúndolo irá por el cuarto trofeo de su carrera. Su última consagración fue en Umag 2024, sobre polvo de ladrillo. Darderi, por su parte, buscará su quinta estrella en el ATP Tour. Su coronación más reciente fue también en el abierto de Croacia, la temporada anterior.

En el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club se definirá la primera estación de la gira sudamericana de polvo de ladrillo, que continuará a partir de la semana que viene con el ATP 500 de Río de Janeiro y luego seguirá con el 250 de Santiago de Chile.

El Argentina Open reparte US$675.310 entre todos los participantes del cuadro principal y las distintas rondas del torneo. La final será televisada por TyC Sports.

