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Las dos asistencias de Matías Soulé en la increíble derrota de la Roma ante el Real Madrid por la Champions League

El argentino, que viene de debutar en la Selección, brilló en el equipo italiano aunque no fue suficiente para impedir la caída como local

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La Roma perdió un partido increíble como local ante el Real Madrid por la segunda fecha de la UEFA Champions League. El conjunto italiano ganaba con comodidad 3-1, pero los dirigidos por José Mourinho reaccionaron en el cierre del encuentro y ganaron 4-3. Más allá de la derrota, hubo una actuación destacada de uno de los jugadores que es seguido de cerca por Lionel Scaloni en la selección argentina.

El marplatense Matías Soulé, quien fue titular junto con Nahuel Molina y Paulo Dybala en la Loba, fue trascendental en los goles de su equipo y aportó dos asistencias. El mediocampista ofensivo de 23 años participó activamente en la elaboración de los tantos y le dio el pase a Marten De Roon para que el neerlandés convirtiera el 1-0 a los 20 minutos con un disparo desde afuera del área que venció la resistencia de Thibaut Courtois. La jugada había comenzado con una brillante recuperación de Dybala, quien se lanzó a los pies de Denzell Dumfries para capturar el balón.

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El jugador de la selección argentina dio una nueva asistencia, esta vez con un pase filtrado que dejó mano a mano a Donyell Malen ante Courtois. El delantero de Países Bajos marcó su doblete con una definición contundente que hasta ese entonces significaba el 3-1 parcial para los romanos en 57 minutos.

*La brillante asistencia de Matías Soulé para el gol de Malen

La historia cambió radicalmente para Roma, ya que el Real Madrid consiguió una remontada histórica. El Merengue descontó a los 83′ con un tanto de Carlos Espí tras un rebote en el arquero Pierluigi Gollini y dos minutos después igualó el brasileño Endrick de cabeza. A los 90′, Antonio Rüdiger convirtió el definitivo 4-3 al anticiparse en el área tras un tiro de esquina.

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Soulé nació el 15 de abril de 2003 en Mar del Plata. Se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, pero a los 16 años emigró a Italia gracias a la figura de la patria potestad y se incorporó a las juveniles de Juventus. En el club turinés completó su formación hasta llegar al primer equipo, donde debutó en Serie A el 30 de noviembre de 2021, en un partido ante Salernitana en el que compartió cancha con Paulo Dybala, autor de uno de los goles en el triunfo 2-0 de la Vecchia Signora. Para sumar rodaje y continuidad, fue dedido a Frosinone, club en el que ganó protagonismo y mostró con mayor regularidad sus condiciones ofensivas como volante, mediapunta o extremo izquierdo.

El argentino Matías Soulé, delantero de Roma, es una de las revelaciones del equipo de Gasperini (REUTERS/Ciro De Luca)
El argentino Matías Soulé, delantero de Roma, es una de las revelaciones del equipo de Gasperini (REUTERS/Ciro De Luca)

Ese crecimiento le abrió las puertas de la Roma, equipo al que se sumó en 2024 por una inversión cercana a los 30 millones de euros. En la temporada 2025-2026 consolidó su lugar en el equipo: disputó 33 partidos, con seis goles y cinco asistencias, aunque desde febrero sufrió una pubalgia que lo dejó un mes fuera de las canchas y le restó protagonismo en el tramo final del campeonato.

Para la temporada 2026-2027, con la lesión superada, Soulé se transformó en una pieza central del esquema de Gian Piero Gasperini. En las primeras seis fechas entre Serie A y Champions League fue titular en cuatro ocasiones, alternado con Mora junto a Dybala y en apoyo del delantero Malen. Renovó su contrato con el equipo de la capital italiana y acumula, hasta la fecha, 87 presencias, con 14 goles y 16 asistencias.

Matías Soulé debutó en la selección argentina absoluta en la victoria 7-0 ante Burkina Faso (REUTERS/Rodrigo Valle)
Matías Soulé debutó en la selección argentina absoluta en la victoria 7-0 ante Burkina Faso (REUTERS/Rodrigo Valle)

En las selecciones juveniles de la AFA, Soulé recorrió distintas categorías: participó del Torneo Maurice Revello en 2022 con la Sub 20 y, un año después, integró el plantel que Javier Mascherano llevó al Mundial juvenil disputado en Argentina, junto a jugadores como Valentín Barco, Federico Redondo, Máximo Perrone y Luka Romero. Su vínculo con la Selección mayor había comenzado antes: en 2021, cuando todavía era una joven promesa en Juventus, recibió su primera convocatoria de Scaloni, aunque sin sumar minutos en cancha. Esa espera terminó el 3 de octubre de 2026, cuando debutó con la Selección al ingresar en el entretiempo del 7-0 frente a Burkina Faso, junto a su compañero de la Roma Leonardo Balerdi.

Con este resultado, Real Madrid quedó en el lote de punteros en la Champions League con puntaje ideal tras dos fechas (había vencido en el debut al Inter) y en la siguiente fecha recibirá en el Santiago Bernabéu al Leipzig que dirige Martín Demichelis. Por su parte, la Roma apenas suma un punto, producto del empate frente a Fenerbahce, será nuevamente local en el estadio Olímpico ante el Slavan Bratislava de Eslovenia.

*El resumen del partido que ganó el Real Madrid en Roma

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