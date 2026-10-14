“El coche frenó solo”: el problema que sufrió Charles Leclerc que alimenta la polémica en la Fórmula 1

Charles Leclerc se enojó porque su Ferrari frenó sola en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

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Charles Leclerc protagonizó un contundente reclamo vía radio durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputado en el Circuito Urbano Internacional de Marina Bay, luego de que su Ferrari redujera la velocidad de manera involuntaria en plena carrera.

El episodio se produjo en la vuelta 46 de la competencia correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato 2026, cuando el piloto monegasco aceleraba a la salida de la curva 13, la más lenta del trazado. En ese momento, el monoplaza comenzó a ralentizarse sin intervención del piloto. “¿Qué carajo pasa? El auto empezó a frenar solo”, exclamó Leclerc ante su ingeniero de pista, Bryan Bozzi, quien le pidió que continuara apretando el acelerador y le aseguró que se trataba de un caso aislado que no debería repetirse.

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Aunque la tranquilidad del ingeniero duró poco. En la vuelta siguiente, Leclerc advirtió que, si el fallo volvía a producirse y perdía el control del auto, terminaría estrellado contra el muro del circuito callejero.

Dos giros más tarde, Bozzi le indicó un cambio de posición en uno de los mandos del volante para intentar corregir la anomalía. El inconveniente no volvió a presentarse en lo que restó de carrera, y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, no reportó ningún síntoma similar en su monoplaza.

El papelón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin de F1 corrido en Malasia

El fallo tuvo un antecedente directo durante la clasificación del sábado. Según relató el propio Leclerc, en las sesiones Q1 y Q2 el auto tiraba hacia un lado al momento de frenar y parecía querer seguir en línea recta, una conducta que le restó confianza para ajustar los puntos de frenada en la definitoria Q3.

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El episodio de Leclerc no fue un caso aislado dentro del fin de semana de Singapur. Fernando Alonso, de Aston Martin, también reportó un comportamiento errático en su unidad de potencia, con despliegues de energía eléctrica en sectores donde no eran necesarios y ausencia de esa misma energía en las rectas, donde sí resultaba determinante. “Creo que el coche no sabía exactamente en qué parte del circuito se encontraba”, explicó el español.

Max Verstappen, ganador de la carrera con su Red Bull, también reconoció inconvenientes de despliegue durante varias vueltas y un fallo en el motor previo a soltar el embrague, lo cual perjudicó su salida. A esos casos se sumaron los de Carlos Sainz, que perdió la décima posición por problemas de batería, y el de McLaren, que todavía no logró identificar por qué Lando Norris perdía velocidad punta respecto de su compañero Oscar Piastri durante el Gran Premio de Baréin disputado en Sepang. Ferrari no ofreció una explicación pública sobre el episodio de Leclerc.

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El accidente de Valtteri Bottas en Bakú por la falla del software de su Cadillac

El antecedente más visible de esta serie de fallos ocurrió en la vuelta de formación del Gran Premio de Baréin, cuando casi la mitad de la parrilla quedó detenida o avanzó a muy baja velocidad, lo que obligó a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) a suspender el procedimiento de salida. El organismo atribuyó ese incidente a una combinación sin precedentes entre bajo régimen del motor, poca carga aerodinámica y la gestión de energía prevista para condiciones de lluvia, y reconoció que ni los equipos ni la propia federación habían detectado el problema con anterioridad.

Cabe recordar que en Azerbaiyán, por una falla en la unidad de control, el Cadillac de Valtteri Bottas recargó energía en un lugar equivocado y terminó chocando contra las defensas en la curva 15.

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La Fórmula 1 retomará su actividad entre el 23 y el 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, correspondiente a la decimoctava fecha de la temporada 2026.