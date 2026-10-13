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Piedrazos, corridas y balas de goma: los incidentes con la hinchada de All Boys antes del duelo con Godoy Cruz

El altercado terminó con ocho detenidos y demoró el inicio del partido

Ocho barras del club fueron detenidos

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Ocho barras del club All Boys fueron detenidos y dos efectivos de la Policía de la Ciudad resultaron con heridas leves tras los graves incidentes registrados en la previa del partido entre El Albo y Godoy Cruz, disputado este lunes en el estadio de Islas Malvinas de Floresta por la Primera Nacional. Los enfrentamientos, con corridas, detonaciones de balas de goma y piedrazos, demoraron media hora el inicio del encuentro.

El episodio se desató cuando dos personas con derecho de admisión intentaron ingresar al estadio y el personal policial les impidió el acceso. Según se pudo reconstruir, los involucrados se habrían resistido a quedar afuera, lo que derivó en la intervención policial. En ese momento, otros integrantes de la barra comenzaron a agredir a los efectivos, lo que generó un enfrentamiento generalizado que se extendió por los accesos al estadio.

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Los disturbios se concentraron principalmente en la calle Chivilcoy, aunque también se reportaron incidentes en la zona de Álvarez Jonte y Mercedes. Un grupo numeroso de hinchas sacó las banderas del estadio y salió a la calle, lo que complicó el operativo de seguridad previsto para el partido.

Ocho hinchas de All Boys fueron detenidos tras los incidentes
Ocho hinchas de All Boys fueron detenidos tras los incidentes

La Policía de la Ciudad logró restablecer el orden a los pocos minutos. Como resultado del operativo, ocho personas fueron detenidas y dos policías sufrieron heridas leves.

El inicio del partido, previsto originalmente para las 19, quedó postergado hasta las 19.30 por los disturbios en los alrededores del estadio. Ambos planteles ya habían completado la entrada en calor y aguardaban en los vestuarios mientras se normalizaba la situación en el exterior, lo que permitió que las acciones pudieran continuar.

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Una vez adentro del estadio, los hinchas de All Boys expresaron su rechazo al accionar policial con cánticos desde las tribunas, en una respuesta directa a la intervención de los efectivos durante los incidentes previos al inicio del partido.

En cuanto a lo deportivo, el conjunto de Floresta atraviesa un momento complicado en la categoría. El club, que supo jugar en Primera División en 19 temporadas, llegó al duelo con el elenco tombino apenas un punto arriba de Acassuso y San Miguel, los clubes que estarían descendiendo en la Zona A.

Godoy Cruz, en cambio, mantiene la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino tras el descenso que sufrió el año pasado. Por ahora, el conjunto mendocino está en puestos de Reducido, aunque mantiene chances matemáticas de quedarse con el primer puesto del grupo y clasificarse a la final por el ascenso directo.

El fixture indica que All Boys se jugará la permanencia en los duelos contra Los Andes, el 17 de octubre, ante Estudiantes de Caseros y con Racing de Córdoba, aún con fecha y horario a definir.

El Tomba, por su parte, buscará sellar su destino cuando le toque medirse con Estudiantes de Buenos Aires, Mitre de Santiago del Estero, en condición de visitante, y con Almirante Brown, en su estadio, en el duelo que cerrará su participación en la Fase Regular de la Primera Nacional.

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