Fue campeón mundial de rugby, sufrió lesiones cerebrales y hoy brilla como fisicoculturista a los 50 años: “Me preguntan por qué lo hago”

Phil Vickery fue campeón del mundo en rugby y ahora es fisicoculturista (Instagram)

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Phil Vickery, excapitán de la selección de rugby de Inglaterra y campeón mundial en 2003, compartió en redes sociales su nueva imagen como fisicoculturista tras participar en una competencia en la ciudad de Hull. El exjugador, de 50 años, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que exhibe un físico muy distinto al que mostraba durante su etapa como pilar del scrum inglés.

El evento, organizado por la Physical Culture Association (PCA), que se define como la principal asociación de fisicoculturismo del Reino Unido, tuvo lugar la semana previa a la publicación. Vickery esperó una semana para compartir las imágenes, el tiempo que necesitó para recuperarse del esfuerzo físico que implicó la preparación y la propia competencia.

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En el texto que acompañó las fotografías, Vickery explicó por qué decidió incursionar en el fisicoculturismo después de dos décadas como jugador profesional de rugby. “Me preguntan todo el tiempo por qué lo hago, para qué, cuál es el punto, cuánto dinero se gana si ganás”, escribió el exjugador en su publicación.

El inglés supo ser campeón del mundo (Action Images / Andrew Budd/File Photo)

El exdeportista destacó que el entrenamiento le aportó beneficios que van más allá de lo físico. “Antes que nada, el gimnasio y el levantamiento de pesas me ayudaron físicamente, pero mentalmente más que nada. Me encanta la disciplina, el desafío, el ambiente, la camaradería y el simple hecho de que es un trabajo muy duro y no podés fingir tu camino hacia el escenario, no podés esconderte detrás de nadie ni de nada”, afirmó en su publicación de Instagram.

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“Tu físico es el reflejo de tu trabajo. No se trata de nadie más para mí, se trata solo de ser la mejor versión de vos mismo y de ser mejor que la última vez”, agregó Vickery en el mismo posteo.

El exjugador dedicó un párrafo especial a Dave Campbell, su entrenador durante todo el proceso de preparación para la competencia. “Sin su apoyo, su guía y su fuente de conocimiento, esto simplemente no hubiera sido posible”, escribió Vickery sobre quien definió como “no solo un coach, sino un amigo, un mentor”.

Campbell respondió al posteo con un mensaje en el que destacó la evolución física de su discípulo. “Fue un placer ver tu recorrido desde donde estabas hasta lo bien que te veías, teniendo en cuenta las lesiones y los contratiempos que tuvimos que superar. En general, hiciste algo increíble”, escribió el entrenador en los comentarios.

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La publicación también generó reacciones entre excompañeros de Vickery en la selección inglesa. Matt Dawson, quien compartió plantel con él durante la consagración mundial de 2003, comentó: “Maldita sea, amigo. No me extraña que haya sido tan duro. Felicitaciones, coloso”. La cuenta oficial de la selección inglesa de rugby también dejó un mensaje en el posteo: “¿Tenés ganas de un partido?”.

El impactante cambio (Instagram)

Vickery, quien disputó 73 partidos con la camiseta de Inglaterra y formó parte del plantel que conquistó el Mundial de 2003 ante Australia, atraviesa en paralelo una etapa marcada por los efectos neurológicos de los golpes recibidos durante su carrera profesional. El exjugador fue diagnosticado con probable encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa asociada a traumatismos craneales repetidos, y en declaraciones previas había confirmado su decisión de donar su cerebro a la ciencia tras su muerte para contribuir a la investigación sobre los daños neurológicos que sufren los jugadores de rugby.

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El exjugador integra además una demanda colectiva contra World Rugby y otras federaciones, en la que más de 1.100 exjugadores acusan a los organismos de no haberlos protegido adecuadamente frente a los riesgos de lesiones cerebrales durante sus carreras deportivas.