Los dos goles de Lautaro Martínez en la Champions League: del giro y definición al olfato tras un rebote

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Por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League, el Inter comenzó en desventaja en Milán frente al Brujas luego de un penal convertido por Nicolo Tresoldi a los 30 minutos, luego de un contragolpe que tomó al conjunto local con un retroceso deficiente. Sin embargo, Lautaro Martínez tuvo otros planes antes del descanso.

En una de las últimas jugadas del primer tiempo, el Toro firmó el 1-1 parcial después de una acción de alta factura. El atacante, de 29 años, culminó una réplica a toda velocidad. Marcus Thuram desbordó por la izquierda y cedió para la corrida de Federico Dimarco, quien, atrapado contra la línea de fondo, optó por el tacazo para la posición del argentino.

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Martínez puso el cuerpo, giró ante la marca y definió con justeza para rubricar la igualdad parcial. En el inicio del segundo tiempo, pudo anotar un segundo tanto, pero su intento fue rechazado por el arquero Yann Sommer.

La tapada de Sommer a Martínez

El Brujas sacó dos goles de ventaja gracias al triplete de Tresoldi, pero Lautaro descontó con un toque bien de goleador, tras un rebote del arquero. Incluso tuvo el 3-3 sobre el final, pero de contra los belgas anotaron el cuarto. Bonny, a los 93, volvió a acercarse, pero el 4-3 para la visita ya no se movió.

Con sus dos conquistas, Lautaro Martínez llegó a los 181 goles desde su desembarco en el Inter en 381 partidos. Además, el capitán acumula nueve títulos, y llegó a dos definiciones de Champions, por lo que la Orejona es el ítem pendiente para su era, que ya lleva ocho años.

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El Toro también descolla con la selección argentina, con la que suma 42 goles y cuatro vueltas olímpicas: dos en Copas América (2021 y 2024), una en un Mundial de Mayores (Qatar 2022) y otra en la Finalissima de 2022, justo ante Italia, el país que lo acogió en Europa y en el que brilla semana a semana.

En el último mercado de pases, Lautaro sonó para mudarse al Barcelona. Pese a que tiene contrato con el Inter, donde es ídolo, hasta 2029, el elenco blaugrana intentó contratarlo. “Quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente Beppe Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta”, relató Joan Laporta, presidente de la entidad culé.

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“Un día llamé a Beppe Marotta: él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar”, añadió.

“Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones; no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua; no fuimos más allá por respeto a él y al Inter”, concluyó.

Desde la vereda opuesta, Lautaro Martínez tomó posición pública a comienzos de septiembre. El delantero de 29 años reconoció que el interés del club catalán representó “un honor”, pero dejó en claro que su decisión estaba tomada: “He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor”. Por ese compromiso y por sus goles, tiene a sus pies a toda la afición neroazzurra.

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