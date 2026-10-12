La inédita entrevista de Guillermo Vilas: la revelación sobre uno de los rituales de Nadal

La entrevista del histórico tenista que se difundió años después

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En medio de las escasas apariciones públicas en los últimos años, se reveló una entrevista inédita de Guillermo Vilas. El histórico tenista, de 74 años, se encuentra alejado de la exposición mientras su familia mantiene reserva sobre su estado de salud: la última foto que se reveló de su rostro data del 2025. En este contexto, se difundió un testimonio de Willy en el que habla de sus inicios, el otro deporte del que es fanático y una comparación con Rafael Nadal.

El canal de YouTube Koala Contenidos reveló una entrevista de Vilas con el periodista Eduardo Puppo del año 2014, que según ellos, “permaneció guardada hasta hoy”. Durante la charla, uno de los puntos más extensos fue su relación con José Luis Clerc, con quien tuvo varios cruces polémicos. “Batata es un jugador de ritmo y entonces éramos rápidos. Jugábamos muy bien el doble. No es que éramos buenos, éramos muy buenos. A él no le gustaba jugar el doble. Es verdad que él no se entrenaba. Yo todos los torneos jugaba el singles y dobles. Me gustaba hacerlo”, comentó.

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Allí, puntualizó en los rumores de que ambos no se hablaban entre sí: “El hecho que no hablábamos es un sistema. Hay jugadores que cuando hay espacios se pierden, entonces cuando vos jugás el doble vas dando los datos. Aparte los datos era así: Batata era el que decía el punto, yo lo armaba. O sea que mi función era tirarlo a los pies y después cubrir la espalda a Batata. Dependía todo de Batata. Siempre me encantó el doble. Así que en realidad no es que no nos hablábamos. Con Batata jugamos muchos partidos, millones, y jugábamos de la misma manera. Teníamos ese sistema. No se puede estar peleado en la cancha, imposible”.

Respecto a las tensiones que se generaron entre sí, Vilas remarcó que el ruido externo enalteció la polémica. “Todos los líos del tenis es por gente que se mete. No son del entorno, es que se mete en el entorno. Ahí empieza. Lo importante es que cuando llega el momento de jugar, dice: ‘¿Qué hacemos?’. Cuando vas a entrar: ‘Che, ¿cómo le, cómo le jugamos a este?’. Pasaba mucho. Yo me divierto de muchas cosas que pasaron. Como yo jugaba, terminaba y me iba a jugar a Europa o a Estados Unidos, yo no recibía esas cosas. Yo ahora estoy leyendo cosas de las revistas y cualquier monigotada pusieron ahí adentro, una cosa de locos. Decían: ‘Se pelearon, se pelearon’. Hubo una sola pelea que nadie la supo”, argumentó.

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En ese contexto, Vilas contó una anécdota personal con Clerc: “Con Batata siempre hemos estado en asados, todo. Batata es... A mí me hace reír. Destruye todo. Los llevé a una parrilla que iba yo siempre. Cuando llega Batata y dice: ‘Esto está feo’. Y agarra la tira de asado, ¡pum!, y voló por no sé dónde. Y tuvieron que hacer el asado de nuevo y teníamos que jugar al otro día, ¿me entendés? Digo: ‘Batata, dejate de jorobar’. Estábamos con otros jugadores y: ‘Vos callate’ y le rompió la camisa. Fue una locura ese día. Era así, era fantástico".

La entrevista del histórico tenista que se difundió años después

Vilas también habló sobre cómo fueron sus inicios en el tenis. “Yo jugaba muy mal cuando empecé. O sea, jugaba bien en el frontón. Podía jugar horas. A mí nadie me jugaba porque era malísimo. Entonces, como no podía jugar con nadie, jugaba con mujeres. En la cancha se me hacía imposible ganar, pero me hacía trabajar de una manera superincreíble. Mi padre fue el que armó toda esa historia. Me llevó a ver tenis y le dije: ‘¿Para qué me llevás a esto? ¿Quién juega a esto?’. Y me dice: ‘Este deporte va a ser el deporte del futuro’. Y le digo: ‘¿Cuál es la razón?’. La razón es, primero, que lo juega gente que ha estudiado y gente que tiene puestos importantes. Por lo tanto, aplican cosas que son muy lindas. Yo entrenaba en la peor cancha que había del club para tener cosas que me hagan mejorar”, relató.

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Por otra parte, el ganador de cuatro Grand Slams se refirió a los rituales para mantener la concentración durante un partido: “Los utilizás porque los sabes hacer. Yo sé hacer cosas que a la mayoría les cuesta o las hacen de otra manera. Lo que hace Nadal yo lo hacía cuando tenía siete años, porque el problema que había siempre cuando uno tenía que correr y pegar era la raqueta. De hecho, me había cortado de un raquetazo que me había pegado. Entonces, yo empecé a utilizar mucho la raqueta alta, pero era simplemente para que no me rompa la cabeza. El ritual de Nadal también lo tiene Borg y también lo tenía yo. Básicamente nadie descubre nada. Realmente aprende cosas. Siempre me gustó hablar con gente que sabe más que yo”.

Vilas también reveló que practicaba natación cuando era más joven: “Lo primero que me hizo mi madre, como yo era muy loquito también, me llevó a aprender a nadar, porque tenía miedo que me ahogara. Entonces, tuve un profesor que te subía al trampolín grande, te tiraba y vos no sabías nadar. Cuando salías, te levantabas de los pelos y, generalmente, la mayoría de los padres se iban de la clase de natación y quedaban los que nadan. Y yo siempre fui un nadador fuerte. Vivía en el agua y jugando al tenis. Tuve que abandonar el agua, porque me di cuenta que, cuando yo empecé a jugar bien, el agua le hacía muy mal al jugador de tenis. Lo ablandaba y no tenía controles. De ese día nunca más. Iba a nadar a los lugares que encontraba por ahí, pero yo nadaba todo el día, me encantaba”.

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La entrevista del histórico tenista que se difundió años después

De los 62 títulos que conquistó Vilas, cuatro fueron de Grand Slam: el US Open y Roland Garros en 1977, además del Abierto de Australia en 1978 y 1979. El pasado 17 de agosto, durante su cumpleaños, su hija mayor, Andanín, lo celebró con una fotografía tomada años atrás en Montecarlo, donde el extenista argentino reside desde hace tiempo. La imagen volvió a mostrar al ganador de 62 títulos, alejado de las apariciones públicas. Ella es la mayor de los cuatro hijos que Vilas tuvo con su esposa, la tailandesa Phiangphathu Khumueang: Lalindao, Intila y Guillermo Junior.

La familia había compartido otra imagen en enero de 2025, cuando su pareja publicó una foto de Vilas sentado, con una leve mueca y una remera que llevaba el nombre de una de sus academias. Fue una de las últimas imágenes conocidas del extenista. La aparición anterior había ocurrido a mediados de 2023, en una fotografía tomada en un parque, donde Vilas sostenía una maceta con flores. Ese mismo período se reactivó su cuenta oficial (@vilasguillermook) con tres publicaciones dedicadas a portadas de medios internacionales de los años de mayor exposición de su carrera.

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Vilas no aparece públicamente desde hace años y su entorno no comunicó de manera oficial detalles sobre los problemas de salud que atraviesa. La decisión de preservar su intimidad fue explicada por Andanín en una entrevista con la revista Hola en julio de 2023. “Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, destacó su hija mayor.

Andanín cuestionó las versiones sobre el estado de salud de su padre y afirmó: “Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”.

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En esta misma línea, completó: “No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño. Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar, solamente para aparecer en televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en internet y les hagan mal”.