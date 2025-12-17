Deportes

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Batata se quebró al hablar de Willy y revivió sus años dorados juntos. “Gracias por todo lo que hiciste por el país y por mí”, le dijo al porteño

*La emoción de Clerc al recordar a Vilas

José Luis Clerc vivió una profunda emoción al recordar a Guillermo Vilas. Se tratan de dos de las máximas figuras en la historia del tenis argentino y que protagonizaron batallas épicas en el equipo nacional que peleó por ganar la Copa Davis en 1981 (subcampeón) y 1983 (semifinalista).

En una reciente entrevista con ESPN, Clerc no pudo contener las lágrimas al hablar de su histórico rival y amigo, subrayando la magnitud del vínculo que los une fuera de las canchas y el impacto que la situación de Vilas tiene en su vida personal.

En el tramo final de la conversación, Batata expresó conmovido: “No sabes lo que lo extraño...”. El ex número cuatro del mundo profundizó sobre lo que le diría a Vilas en un hipotético reencuentro: “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también”. Estas palabras, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejan la intensidad de la relación entre ambos tenistas y el respeto que Clerc siente por Vilas.

*Su relación con Vilas

La salud de Guillermo Vilas permanece rodeada de un estricto hermetismo, una decisión sostenida por su familia para proteger su intimidad. Andanin, la hija mayor del extenista, explicó en una entrevista con la Revista Hola: “Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”. Andanin también manifestó su preocupación por el bienestar de sus hermanos menores, de 13, 14 y 7 años, y el efecto que la exposición mediática podría tener en ellos: “No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño”.

La relación entre Clerc y Vilas estuvo marcada por una intensa rivalidad deportiva durante sus años en el circuito profesional. Guillermo llegó a admitir en algún momento que tenían diferentes maneras de entrenar y que pese a que no se hablaban, dejaron todo cada vez que representaron al país. Sin embargo, con el tiempo el vínculo se recompuso y transformó en una amistad profunda.

*El origen del apodo “Batata”

Clerc, quien obtuvo 25 títulos en el circuito masculino, reconoció en la entrevista que Vilas fue una figura fundamental en su carrera: “Es mi hermano tenístico, una persona que llevo dentro de mi corazón. Y me gustaría que esté aquí conmigo, para que salgamos a comer y recordar las cosas positivas y no tan positivas. Y gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”.

No es la primera vez que Clerc se emociona al hablar de Vilas. En 2021, en el programa de Mirtha Legrand, ya había manifestado la sensibilidad que le provoca el tema: “Me emociona mucho porque se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo”.

Por último, en otro pasaje de la entrevista, José Luis Clerc abordó el debate sobre el “Big 3” del tenis mundial, señalando que, en su opinión, el serbio "Novak Djokovic es el mejor de todos los tiempos, mientras que el suizo Roger Federer destaca por su elegancia y el español Rafael Nadal por su resiliencia y tenacidad".

