Hamilton recibió atención médica tras el GP de Singapur: su fuerte autocrítica tras el error que no le permitió pelear por un podio

Lewis Hamilton recibió atención del personal médico de la FIA en Singapore (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Lewis Hamilton asumió el error que relegó a su Ferrari del podio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto británico terminó sexto después de optar por no entrar en boxes durante un período de coche de seguridad virtual, una decisión que condicionó el desenlace de su carrera en Marina Bay.

Tras la competencia, el siete veces campeón se sintió descompuesto y recibió atención del equipo médico de la FIA. Un portavoz de Ferrari comunicó a los medios: “Hamilton se sintió indispuesto tras la carrera y fue atendido por el equipo médico de la FIA y se le ha concedido permiso para no acudir a la zona de prensa tras la carrera”.

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El equipo italiano difundió después las declaraciones de Hamilton sobre una competencia en la que perdió la posibilidad de terminar entre los tres primeros. El británico había pedido una estrategia diferente, basada en una sola parada y en una tanda prolongada con neumáticos medios, pero el plan no dio el resultado previsto.

El piloto asumió la responsabilidad después de su estrategia en la pista (REUTERS/Edgar Su)

“Hoy no hemos conseguido el resultado que buscábamos y la culpa ha sido mía. En un circuito en el que es difícil adelantar, hay que probar algo diferente, y yo decidí salir con un neumático medio nuevo para hacer una tanda larga e intentar que la estrategia de una sola parada funcionara. Por desgracia, el neumático medio no rindió tan bien como el blando”, comentó el británico.

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Hamilton reconoció: “Tuve una buena segunda tanda y recuperé el ritmo, pero no pude avanzar lo necesario. Durante la salida del coche de seguridad virtual, el equipo me pidió que entrara en boxes, pero fallé la entrada. Después de eso, decidí quedarme en pista e intentar mantener la posición hasta el final, pero en las últimas vueltas sufrí muchísimo con el desgaste de los neumáticos y perdí tres puestos. Terminé sexto, lo que no refleja el ritmo que teníamos hoy con el coche”, añadió, asumiendo toda la culpa de su carrera.

El coche de seguridad virtual apareció en la vuelta 39, después de que Lance Stroll se detuvo a un costado del trazado por un supuesto inconveniente en el embrague. Para entonces, Hamilton acumulaba 21 vueltas con neumáticos blandos, mientras que su compañero Charles Leclerc llevaba 15 giros con los medios. El monegasco fue el único de los Ferrari que aprovechó esa neutralización para realizar una segunda detención con una pérdida de tiempo menor.

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El piloto británico evitó pasar por boxes durante el VSC y finalizó sexto (REUTERS/Caroline Chia)

“Ha sido una lección dolorosa la de hoy, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé. No todas las decisiones salen bien, y puedo aceptar haberme equivocado, pero lo siento por el equipo por los puntos que hemos perdido hoy. Se esfuerzan muchísimo cada fin de semana y quería darles más a cambio”, dijo un Hamilton que ya se disculpó por sus decisiones ante el equipo en una comunicación por radio posterior a la carrera. “Seguiré trabajando duro y volveré a la carga en la próxima carrera”, finalizó Hamilton en el comunicado.

Hamilton también se disculpó por radio después de la carrera. “Hoy les fallé con esa estrategia. Fue mi decisión y nos hice perder puntos valiosos. Intentaré compensarlo en la próxima. De todos modos, hicieron un gran trabajo con la parada en boxes”. Su ingeniero de carrera, Carlo Santi, respondió: “Entendido, gracias, Lewis”.

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Hamilton se disculpó con el equipo, mientras que Charles Leclerc subió al podio (REUTERS/Jakub Porzycki)

Frédéric Vasseur, director del equipo Ferrari, confirmó que la determinación de continuar en pista fue exclusiva de Hamilton. “Fue una decisión totalmente de Lewis. Le indicamos que entrara en boxes (con el coche de seguridad virtual), pero no lo hizo”, expresó. “Es una verdadera lástima, porque habría terminado tercero. Estoy decepcionado porque podríamos haber tenido los dos coches en el podio, pero en cambio hemos terminado sextos. Lo hablaremos con él, pero, en general, han hecho un buen trabajo”, finalizó Vasseur.

Hamilton completó una tanda de 44 vueltas con los neumáticos blandos y perdió terreno hasta quedar sexto, incluso detrás de Oscar Piastri, quien se detuvo después del VSC. Max Verstappen ganó por primera vez en las calles de Marina Bay, mientras que Leclerc y Kimi Antonelli completaron el podio. La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de la gira por América, que comenzará con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, previsto entre el 23 y el 25 de octubre.

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