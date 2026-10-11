La sentida carta para Messi de un integrante del cuerpo técnico de la selección argentina tras su despedida: “El vacío será enorme”

El preparador físico Luis Martín posa junto a Lionel Messi con el trofeo del Mundial en el vestuario de la selección argentina.

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Ya pasaron varios días de la emotiva despedida de Lionel Messi en la selección argentina y continúan apareciendo tributos para un futbolista que dejó una huella imborrable para todos los que compartieron un tiempo con él en el combinado nacional. Y esta vez el turno fue para un integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. El preparador físico Luis Martín dedicó un mensaje al astro rosarino y esperó hasta el 10 de octubre para conmemorar al histórico capitán de la Albiceleste.

En su publicación, Martín destacó la calidad humana del futbolista y recordó los años que compartieron en el equipo nacional. El PF acompañó sus palabras con 20 postales entre las que mezcló imágenes y algunos videos junto a Messi. La primera fue una fotografía de ambos abrazados durante el Mundial de Qatar 2022. Además, mostró un tatuaje del capitán argentino durante el festejo de la victoria ante Inglaterra, acompañado por la firma que le pidió al número 10 durante la última estadía en la Selección antes del amistoso contra Benín en el Monumental.

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“10/10 no es casualidad. Esperé este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus brazos encontré amor, en cada salida al campo de juego eras mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar”, escribió el integrante del cuerpo técnico de Scaloni en Instagram.

El preparador físico también valoró haber podido expresarle personalmente el afecto que tiene por él y el de todos los argentinos: “Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás me hubiera imaginado”.

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Lionel Messi observa el tatuaje que el preparador físico Luis Martín luce en la pierna durante una sesión de entrenamiento con la selección argentina.

Para finalizar, Martín usó unas palabras para remarcar el valor que tuvo para él todo este tiempo compartido: “Espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar, Leo”, concluyó.

Luis Martín consolidó una trayectoria profesional que lo llevó desde el fútbol regional en La Plata hasta la conquista de los máximos títulos continentales y la Copa del Mundo con la selección argentina. Antes de ingresar al ámbito profesional, desarrolló una extensa etapa como futbolista en los torneos de la Liga Amateur Platense. Durante ese periodo vistió las camisetas de equipos de la región como El Cruce, Fuerte Barragán, Villa San Carlos, Los Andes, For Ever y Everton. A los 27 años, al evaluar la proximidad del retiro deportivo, decidió comenzar los estudios de la carrera de Educación Física, cuya cursada de grado completó en cinco años continuos.

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Su desempeño en el ámbito formativo facilitó su ingreso a Estudiantes de La Plata, institución en la cual trabajó más de 15 años en el área de fútbol infantil y divisiones juveniles. En ese periodo construyó las bases metodológicas que luego trasladaría a las estructuras nacionales.

El preparador físico Luis Martín abraza al futbolista Lionel Messi tras un partido de la selección de fútbol de Argentina.

La oportunidad de incorporarse a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ocurrió a mediados de 2017, mediante la gestión de Hermes Desio como coordinador del área de selecciones juveniles. Un año más tarde, en 2018, Scaloni lo convocó para integrar el cuerpo técnico del seleccionado Sub 20 que compitió en el torneo de L’Alcudia, en España.

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Tras la obtención de dicho torneo juvenil, la conducción técnica interina de la selección mayor asumida por Scaloni confirmó la permanencia del profesional platense. Desde ese momento se afianzó en el grupo de trabajo junto a los asistentes Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, además del equipo médico conducido por Daniel Martínez. La continuidad en el cargo le permitió participar en el proceso que se inició con el tercer puesto en la Copa América de 2019.

La carta del profe Luis Martín a Messi:

10/10 no es casualidad, esperé este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus abrazos encontré amor, en cada salida al campo era mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar. Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás hubiera imaginado. Solo espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar, Leo Messi.

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El preparador físico Luis Martín publica un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi junto a una fotografía en la que ambos se abrazan.