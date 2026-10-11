Deportes

La sentida carta para Messi de un integrante del cuerpo técnico de la selección argentina tras su despedida: “El vacío será enorme”

El preparador físico Luis Martín escribió un mensaje para el astro rosarino a pocos días de su último partido con la Albiceleste

Luis Martín y Lionel Messi sostienen el trofeo del Mundial sentados en un vestuario con la vestimenta de la selección argentina
El preparador físico Luis Martín posa junto a Lionel Messi con el trofeo del Mundial en el vestuario de la selección argentina.
Guardar

Ya pasaron varios días de la emotiva despedida de Lionel Messi en la selección argentina y continúan apareciendo tributos para un futbolista que dejó una huella imborrable para todos los que compartieron un tiempo con él en el combinado nacional. Y esta vez el turno fue para un integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. El preparador físico Luis Martín dedicó un mensaje al astro rosarino y esperó hasta el 10 de octubre para conmemorar al histórico capitán de la Albiceleste.

En su publicación, Martín destacó la calidad humana del futbolista y recordó los años que compartieron en el equipo nacional. El PF acompañó sus palabras con 20 postales entre las que mezcló imágenes y algunos videos junto a Messi. La primera fue una fotografía de ambos abrazados durante el Mundial de Qatar 2022. Además, mostró un tatuaje del capitán argentino durante el festejo de la victoria ante Inglaterra, acompañado por la firma que le pidió al número 10 durante la última estadía en la Selección antes del amistoso contra Benín en el Monumental.

PUBLICIDAD

10/10 no es casualidad. Esperé este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus brazos encontré amor, en cada salida al campo de juego eras mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar”, escribió el integrante del cuerpo técnico de Scaloni en Instagram.

El preparador físico también valoró haber podido expresarle personalmente el afecto que tiene por él y el de todos los argentinos: “Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás me hubiera imaginado”.

PUBLICIDAD

Detalle de las piernas de dos deportistas con tatuajes y calzado deportivo sobre el césped de una cancha de fútbol
Lionel Messi observa el tatuaje que el preparador físico Luis Martín luce en la pierna durante una sesión de entrenamiento con la selección argentina.

Para finalizar, Martín usó unas palabras para remarcar el valor que tuvo para él todo este tiempo compartido: “Espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar, Leo”, concluyó.

Luis Martín consolidó una trayectoria profesional que lo llevó desde el fútbol regional en La Plata hasta la conquista de los máximos títulos continentales y la Copa del Mundo con la selección argentina. Antes de ingresar al ámbito profesional, desarrolló una extensa etapa como futbolista en los torneos de la Liga Amateur Platense. Durante ese periodo vistió las camisetas de equipos de la región como El Cruce, Fuerte Barragán, Villa San Carlos, Los Andes, For Ever y Everton. A los 27 años, al evaluar la proximidad del retiro deportivo, decidió comenzar los estudios de la carrera de Educación Física, cuya cursada de grado completó en cinco años continuos.

Su desempeño en el ámbito formativo facilitó su ingreso a Estudiantes de La Plata, institución en la cual trabajó más de 15 años en el área de fútbol infantil y divisiones juveniles. En ese periodo construyó las bases metodológicas que luego trasladaría a las estructuras nacionales.

Luis Martín abraza a Lionel Messi, quien viste una camiseta azul con el número diez y el apellido Messi en la espalda
El preparador físico Luis Martín abraza al futbolista Lionel Messi tras un partido de la selección de fútbol de Argentina.

La oportunidad de incorporarse a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ocurrió a mediados de 2017, mediante la gestión de Hermes Desio como coordinador del área de selecciones juveniles. Un año más tarde, en 2018, Scaloni lo convocó para integrar el cuerpo técnico del seleccionado Sub 20 que compitió en el torneo de L’Alcudia, en España.

Tras la obtención de dicho torneo juvenil, la conducción técnica interina de la selección mayor asumida por Scaloni confirmó la permanencia del profesional platense. Desde ese momento se afianzó en el grupo de trabajo junto a los asistentes Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, además del equipo médico conducido por Daniel Martínez. La continuidad en el cargo le permitió participar en el proceso que se inició con el tercer puesto en la Copa América de 2019.

La carta del profe Luis Martín a Messi:

10/10 no es casualidad, esperé este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus abrazos encontré amor, en cada salida al campo era mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar. Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás hubiera imaginado. Solo espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar, Leo Messi.

Fotografía de Lionel Messi abrazando a Luis Martín junto al texto de una publicación de red social
El preparador físico Luis Martín publica un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi junto a una fotografía en la que ambos se abrazan.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaDespedida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará avanzar con su Alpine desde el fondo de la grilla en el circuito de Marina Bay. Max Verstappen saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande”

El Gringo Héctor Scotta recuerda lo duro que le resultó dejar la actividad profesional. Actualmente trabaja en el club de sus amores. Por qué no mira partidos

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande”

Es argentino, tiene 11 años y fue captado por la academia de Fernando Alonso: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

Uriel Cottini nació en Junín, pero se crio en España. Corre en karting con poco presupuesto y su madre es su mecánica. Llamó la atención a los reclutadores de talentos. Tramitará la licencia en el ACA para representar a nuestro país

Es argentino, tiene 11 años y fue captado por la academia de Fernando Alonso: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

6 frases de Leonardo Ponzio tras la victoria de River Plate: el juvenil que elogió y la deuda pendiente del equipo

El Millonario se impuso por la mínima sobre Estudiantes de Río Cuarto con gol de Marcos Acuña, aunque continúa fuera de los puestos de playoffs en el Torneo Clausura

6 frases de Leonardo Ponzio tras la victoria de River Plate: el juvenil que elogió y la deuda pendiente del equipo

El argentino Francisco Prado logró un triunfo demoledor en la UFC y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas

El santafesino dominó al brasileño Ismael Bonfim en el primer round en el evento UFC Las Vegas 122

El argentino Francisco Prado logró un triunfo demoledor en la UFC y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

INFOBAE AMÉRICA

Elon Musk y la Dimensión Futuro

Elon Musk y la Dimensión Futuro

Los hutíes amenazaron con lanzar nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita: “Son objetivos potenciales”

Los países árabes condenaron el ataque hutí contra Arabia Saudita que dejó 12 muertos: “Deben cesar de inmediato”

Ucrania anunció que Rusia acumula más de un millón y medio de bajas desde el inicio de la invasión en 2022

El dilema de las elecciones españolas