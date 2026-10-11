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El emocionante mensaje de Dibu Martínez a Lionel Messi en una camiseta firmada tras su despedida de la selección argentina

El astro rosarino recibió una remera especial y el arquero albiceleste le dedicó una sentidas palabras

El mensaje especial que le dedicó el Dibu Martínez a Lionel Messi (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
El mensaje especial que le dedicó el Dibu Martínez a Lionel Messi (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
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Luego de su despedida en el Estadio Monumental con la selección argentina, Lionel Messi recibió una camiseta con las firmas de todo el plantel albiceleste que lo acompañó en una jornada histórica. En la casaca con los mensajes de sus compañeros, uno de los que más se destacó fue el de Emiliano Martínez, quien le agradeció el legado que dejó en el combinado nacional y lo vinculó a su consagración como arquero.

El capitán mostró la prenda que utilizó Argentina en la goleada 3-0 ante Benín y leyó las inscripciones que dejaron los futbolistas. El gesto fue revelado por el propio rosarino en un video difundido por la marca de indumentaria deportiva que viste al conjunto nacional.

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El Dibu Martínez ocupó un espacio amplio en la espalda de la camiseta para agradecerle a Messi por el recorrido que compartieron con la Selección. “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”, escribió el guardameta que lo acompañó en la conquista de los cuatro títulos (Mundial, Copa América X2 y Finalíssima).

Entre los mensajes escritos sobre la camiseta estuvo el de Rodrigo De Paul, quien le dejó una frase breve para su compañero: “Te amo, hermano”. Uno de los más extensos fue el de Lisandro Martínez: “Leo, gracias por cambiar la historia de nuestra Selección. Viniste y peleaste hasta el final por nosotros. Te vamos a extrañar. Te amo”.

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El mensaje de Emiliano Martínez y de Lisando Martínez en la camiseta especial de Lionel Messi (@adidasar)
El mensaje de Emiliano Martínez y de Lisando Martínez en la camiseta especial de Lionel Messi (@adidasar)

En uno de los varios posteos que realizó la Pulga, agradeció los años compartidos con la Albiceleste. “Gracias, Argentina, por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta y haberla defendido con el alma con mis compañeros”, escribió el capitán rosarino.

Horas después de aquella noche, Martínez publicó en sus redes sociales una serie de imágenes del encuentro frente a Benín. En las fotos apareció con su familia, abrazado a Nicolás Otamendi y saludando a Messi después de la derrota en la final del Mundial 2026.

El arquero se refirió a la despedida de ambos referentes con un mensaje dirigido a Messi y Otamendi: “A veces lo difícil del fútbol es decir adiós. Los partidos que me tocó estar atrás de ustedes los defendí con el corazón y con todo lo que pude. Los amo, sean felices”.

Las firmas del plantel argentino a la camiseta de Messi (@adidasar)
Las firmas del plantel argentino a la camiseta de Messi (@adidasar)

Luego de la despedida de Messi con la selección argentina, el Dibu Martínez tuvo una actuación decisiva en la goleada por 5-1 del Chelsea sobre el Bournemouth por la Premier League. El arquero sostuvo la ventaja con una doble salvada durante el partido disputado en Stamford Bridge.

El cuadro local tomó ventaja desde el inicio con los goles de Jordan Henderson y Morgan Rogers. Con ese resultado, Martínez respondió con una mano a mano fenomenal ante la llegada de Rayan tras un pase de Adrien Truffert y, en la segunda acción, rechazó el disparo de Ryan Christie.

Tras el tanto de Joao Pedro para ampliar la diferencia, el conjunto visitante descontó a los seis minutos del complemento después de un córner. Luego de una serie de rebotes dentro del área, un despeje de Moisés Caicedo pegó en Evanilson e ingresó en el arco. El gol dejó sin reacción al arquero argentino, que todavía no consiguió terminar un partido de clubes con el arco invicto desde su llegada al Chelsea. El delantero brasileño volvió a marcar y Henderson cerró el 5-1 con un tiro libre.

El Dibu Martínez suma cinco apariciones con el equipo londinense, repartidas en dos victorias, dos derrotas y un empate, además de 11 goles recibidos. El triunfo ubicó al equipo dirigido por Xabi Alonso en el sexto puesto con 10 puntos de la Premier League, a la espera del cierre de la sexta jornada. Bournemouth quedó cerca de la zona de descenso.

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