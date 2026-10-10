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El partido del Dibu Martínez en la goleada del Chelsea: una doble atajada espectacular y un blooper que lo perjudicó en el gol rival

El arquero argentino se destacó con una valiosa intervención con la que impidió la caída de su valla en el 5-1 de su equipo

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Emiliano Martínez se empieza a ganar el corazón de los hinchas del Chelsea con intervenciones fantásticas a los que tiene acostumbrados a los fanáticos argentinos y se daban a menudo cuando atajaba para el Aston Villa. En esta ocasión, el Dibu sostuvo la ventaja de dos de los Blues contra Bournemouth con una espectacular doble salvada con la que se ganó la ovación en Stamford Bridge.

Los dirigidos por el español Xabi Alonso lo ganaban desde el vestuario por los tantos de Jordan Henderson y Morgan Rogers a los 2 y 3 minutos del match, pero lentamente la visita buscó sus oportunidades y halló una inmejorable en los pies del brasileño Rayan tras la habilitación quirúrgica del francés Adrien Truffert. El arquero argentino le bajó la persiana a su valla con un rápido achique y eso no fue todo, porque después también evitó en segunda instancia que el remate del escocés Ryan Christie tocara la red.

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Los simpatizantes del Chelsea se enrojecieron las palmas de las manos para aplaudir al guardameta marplatense, que alzó uno de sus puños y lo agitó en señal de haber ganado ese mano a mano. Para fortuna del dueño de casa, no solo sostuvo la ventaja de dos en el resultado al término de la primera mitad, sino que en el inicio de la segunda amplió la diferencia a través de Pedro Neto.

El Dibu Martínez tuvo una buena actuación, pero no logró dejar la valla en cero (REUTERS/David Klein)
El Dibu Martínez tuvo una buena actuación, pero no logró dejar la valla en cero (REUTERS/David Klein)

Lamentablemente para Martínez, al minuto 6 del complemento se quebró su valla invicta con un insólito tanto: un córner al primer palo del Bournemouth, una peinada, una palomita fallida y el rechazo del ecuatoriano Moisés Caicedo que rebotó en el brasileño Evanilson dejó sin chances de respuesta al Dibu. No obstante, no existió equivalencias entre uno y otro equipo: los de Alonso sentenciaron la goleada 5-1 por nuevas conquistas de Pedro Neto y Henderson (golazo de tiro libre) que decoraron el score.

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Desde su arribo al cuadro londinese, el argentino registra cinco presencias con dos victorias, dos derrotas y un empate y una alta cifra de goles en contra: 11. Uno de los temas que desvela al ex Arsenal y Aston Villa es mantener su arco en cero, algo que todavía no pudo conseguir en esta nueva etapa en su carrera a nivel clubes, ya que la semana pasada registró tres vallas invictas con la selección argentina en los amistosos ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0).

Este resultado fue fundamental para el Chelsea, que se ubicó en la quinta posición de la Premier League a la espera de que concluya la sexta jornada este fin de semana. Por su parte, los Rojinegros están a un peldaño de la zona de descenso, a la que podrían caer si Coventry o Tottenham ganan sus respectivos partidos.

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