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El crudo análisis de Pierre Gasly sobre los problemas de Alpine en el Gran Premio de Singapur

El piloto francés terminó undécimo en Marina Bay y reconoció que el equipo atraviesa una racha de tres competencias seguidas sin encontrar respuestas

Pierre Gasly terminó undécimo en Singapur y manifestó su análisis tras quedarse sin puntos (REUTERS/Annice Lyn)
Pierre Gasly terminó undécimo en Singapur y manifestó su análisis tras quedarse sin puntos (REUTERS/Annice Lyn)
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Pierre Gasly expuso la frustración de Alpine tras el Gran Premio de Singapur por un problema que el piloto francés considera estructural: la falta de tracción y el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros. Aunque volvió a mostrar velocidad para entrar en la Q3, el compañero de Franco Colapinto terminó 11° y el equipo se fue sin puntos por tercera carrera consecutiva.

En el comunicado de Alpine, Gasly fue determinante con su análisis: “El resultado de hoy es decepcionante; una vez más, no ha sido una buena carrera para nosotros”, comenzó el francés, que profundizó: “Tuve una salida complicada, me faltó potencia al arrancar y luego Liam (Lawson) y Nico (Hulkenberg) lograron adelantarme y mantenerse por delante. En circuitos que exigen mucho al eje trasero, como este, está claro que sufrimos con la tracción, y eso se está convirtiendo en una verdadera limitación para nosotros”.

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La largada condicionó su competencia desde el comienzo. Gasly perdió varios lugares y quedó obligado a perseguir el décimo puesto, pero Isack Hadjar lo adelantó cerca del final y lo relegó definitivamente de la zona de puntos. Mientras tanto, Liam Lawson finalizó séptimo y Racing Bulls amplió a 32 puntos su ventaja sobre la escudería francesa en el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Alpine volvió a quedarse fuera de la zona de puntos por tercera vez consecutiva (REUTERS/Jakub Porzycki)
Alpine volvió a quedarse fuera de la zona de puntos por tercera vez consecutiva (REUTERS/Jakub Porzycki)

El francés identificó el desgaste de las gomas traseras como la causa inmediata de su caída de rendimiento. “Simplemente nos quedamos sin neumáticos traseros y no pudimos seguir el ritmo de nuestros competidores; eso hizo que perdiéramos posiciones y termináramos fuera de los puntos. Es un problema al que realmente debemos dedicar tiempo para entenderlo a fondo e intentar mejorarlo rápidamente”, sostuvo en el comunicado del equipo.

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La preocupación de Gasly no se limitó a lo ocurrido en Marina Bay. El piloto advirtió: “Como equipo, es lógico sentir frustración tras esta serie de tres carreras consecutivas. He logrado pasar a la Q3 en tres ocasiones —cuatro, si contamos la clasificación para el Sprint de este fin de semana— y, sin embargo, no hemos sumado ni un solo punto. Parece que nos cuesta mantener el ritmo en distancia de carrera, y tendremos que cambiar esa tendencia si queremos plantar cara a nuestros rivales que van por delante. Visto nuestro rendimiento a una sola vuelta, afronto con confianza la próxima serie de tres carreras, siempre y cuando logremos solucionar algunos aspectos y sigamos mejorando el coche”, concluyó Gasly en su firme análisis.

La pelea con Hadjar también reforzó esa lectura. “Con Isack, no hay realmente competencia: es tres segundos más rápido por vuelta. Tenemos serios problemas de tracción y estamos sobrecalentando los neumáticos traseros en una sola vuelta en clasificación. Logro avanzar un poco cuando encadenamos vueltas en la carrera, pero en un circuito que realmente pone a prueba los neumáticos traseros, nos damos cuenta de que ya no estamos en la pelea. Vamos a tener que mejorar”, apuntó el piloto francés.

El piloto francés apuntó a las mejoras para el próximo desafío en Estados Unidos (REUTERS/Ramil Sitdikov)
El piloto francés apuntó a las mejoras para el próximo desafío en Estados Unidos (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Gasly también explicó a Motorsport que intentó contener a sus perseguidores, incluso al Mercedes de George Russell. “Estaba intentando todo lo que podía con la batería y demás. Pero, una vez más, no siento que hoy haya estado nunca en una posición en la que realmente pudiera (luchar). Incluso hubo momentos en los que me sentí un poquito más rápido que Nico (Hulkenberg), pero simplemente no podía salir bien de las curvas cada vez que aceleraba. El coche se me ponía de costado, perdía un poco de terreno y después no podía recuperarlo en la recta”, insistió.

El diagnóstico del francés apuntó a un comportamiento que Alpine ya tiene identificado y que se agrava después de pocas vueltas. “En clasificación tienes los neumáticos fríos y, durante una vuelta, no tienen tiempo de calentarse tanto. En carrera, al salir de boxes, las sensaciones son buenas. Una vuelta, dos vueltas, a la tercera nuestros neumáticos están por las nubes en cuanto a temperatura y no tenemos tracción. Sabemos que es una limitación del coche, pero yo tenía un poco más de esperanzas”, completó el francés en un intercambio con el portal especializado Motorsport.

En cuanto al calendario, la Fórmula 1 tendrá una semana sin actividad antes de iniciar la gira por América. El Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, abrirá una nueva secuencia de carreras entre el 23 y el 25 de octubre, con la prueba principal prevista para el domingo a las 17.00, hora argentina.

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