La graciosa reacción de Checo Pérez al ver en vivo el insólito accidente de los McLaren en plena entrevista

El mexicano daba una entrevista en vivo cuando sucedió el toque de Norris a Piastri

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El insólito accidente que protagonizaron los McLaren en los últimos metros antes de terminar la carrera Sprint tomó a Sergio Checo Pérez por sorpresa cuando daba una entrevista en F1TV. El corredor mexicano explicaba su toque con Lance Stroll en el inicio de la cita rápida del Gran Premio de Singapur cuando escuchó una exclamación en la sala y se dio vuelta para ver en las pantallas gigantes el choque entre Oscar Piastri y Lando Norris.

“Fue una lástima porque era una buena oportunidad, aunque la carrera es bastante corta. Yo iba por el interior al llegar a la curva 16 junto a Lance; no esperaba que me cerrara el paso ahí, pero cuando lo hizo, intenté frenar y ya era demasiado tarde. Bloqueé los neumáticos y no hubo nada que pudiera....”, alcanzó a decir cuando se escuchó de repente un gran grito en la sala de prensa. Las pantallas traseras estaba transmitiendo en vivo la vuelta final de la carrera: Norris tocó a su compañero Piastri y lo sacó de carrera.

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El australiano, que venía cuarto, abandonó la cita y el británico cayó del quinto al octavo lugar. Pérez se quedó durante varios segundos mirando lo ocurrido, giró su cabeza e hizo una mueca de sorpresa antes de retirarse sin responder más preguntas.

La carrera del mexicano de Cadillac también terminó rápido: Checo fue uno de los nueve pilotos que no terminó la Sprint. Su toque con Stroll en el inicio de la carrera sacó a ambos del evento antes de finalizar la primera vuelta. George Russell, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Alex Albon y el mencionado Piastri completarían esa lista de bajas en el Gran Premio de Singapur.

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Lance y Pérez fueron citados a declarar por los comisarios por lo sucedido en pista, pero no hubo sanción: “Los comisarios escucharon al piloto del coche 18 (Lance Stroll) y al piloto del coche 11 (Sergio Pérez), así como a los representantes de los equipos, y examinaron las pruebas de vídeo, incluidas las imágenes grabadas desde los propios vehículos. El coche 11 intentó adelantar al coche 18 por el interior en la curva 16 y ambos vehículos entraron en contacto. Los comisarios determinan que el piloto del coche 18 trazó una trayectoria razonable al entrar en la curva y que, por tanto, no tuvo la culpa”, expresaron.

“Los comisarios determinan que el piloto del coche 11 inició la maniobra de adelantamiento de forma legítima, pero posteriormente bloqueó la rueda delantera derecha, perdiendo así la capacidad de girar el vehículo. Los comisarios determinan que el piloto del coche 11 fue el principal responsable del incidente, aunque también tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y reconocen la dificultad de controlar el coche durante la frenada en tales circunstancias. Por ello, se considera apropiada una penalización de 5 segundos, la cual se habría aplicado durante la carrera de haber sido posible. Dado que el coche 11 no fue clasificado y que las penalizaciones de 5 segundos habitualmente no se traducen en retrocesos en la parrilla de salida, no se aplica ninguna sanción en este caso”, argumentaron.

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La competencia había comenzado con media hora de demora por la lluvia intensa y terminó con apenas 13 de los 22 monoplazas en la meta. Max Verstappen ganó, aunque George Russell tomó el liderazgo en la largada, pero perdió el control de su Mercedes antes de completar el segundo giro, chocó y provocó una bandera roja. Durante ese tramo también abandonaron Franco Colapinto, Isack Hadjar, Stroll y Pérez por diferentes problemas.

El relanzamiento dejó a Verstappen al frente hasta la bandera a cuadros. Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto, por delante de Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg; Norris fue el último piloto en ingresar en la zona de puntos y Pierre Gasly cruzó la meta noveno.

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Piastri marchaba cuarto, detrás de Leclerc, y Norris era quinto cuando llegaron a la curva 4 en el cierre de las 20 vueltas. El británico se lanzó por el interior, pero el espacio se redujo sobre el vértice y ambos McLaren chocaron. El impacto dejó al australiano fuera de carrera y obligó a Norris a completar los metros finales con daños, lo que lo hizo caer hasta el octavo lugar. La escudería había mantenido a sus dos autos entre los cinco primeros durante gran parte de una Sprint marcada por abandonos y cambios en el orden.

Norris se disculpó con Piastri por radio después de cruzar la meta. Luego explicó que creyó haber ganado la posición antes del giro: “Lamento lo ocurrido. Obviamente, no quería que pasara eso, pero creía que ya estaba completamente a su lado. Simplemente me quedé sin espacio en el vértice, pero ya estaba ahí”. El piloto británico sostuvo ante ESPN que la maniobra formaba parte de una disputa propia de la competencia: “Son carreras. Vi un hueco e intenté ir por él. El espacio se cerró, un poco más de lo que me hubiese gustado”.

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La victoria permitió a Max Verstappen superar a Norris en el Campeonato de Pilotos. Antonelli lidera con 325 puntos, seguido por Russell, con 236; Hamilton, con 221; Leclerc, con 197; Verstappen, con 196, y Norris, con 189. En el Campeonato de Constructores, McLaren suma 317 unidades y Red Bull Racing llegó a 306. Racing Bulls, con 94 puntos, amplió su ventaja sobre Alpine, que tiene 68, mientras que Haas quedó séptimo con 30.