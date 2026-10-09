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Tras los rumores durante el último mercado de pases, Nico González extendió su contrato por cuatro años en Italia: “Estoy muy ilusionado”

El subcampeón del mundo amplió su vínculo con la Juventus después de su buen arranque de temporada en la Serie A

Un hombre con traje oscuro y una mujer con traje blanco sostienen una camiseta de fútbol a rayas de la Juventus frente a un fondo negro
Nicolás González junto a su novia, Ludmila Isabella
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Nicolás González dejó de lado los rumores del último mercado de pases con la prolongación de su contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2030. La decisión fue confirmada a través de los canales institucionales del máximo campeón de la Serie A y en el perfil del futbolista en redes sociales, en el que se lo vio acompañado en este anuncio por su pareja, Ludmila Isabella.

El subcampeón del mundo con la selección argentina en el último Mundial realizó una publicación en Instagram con un breve texto y dos fotografías, una de ellas junto a su novia, con quien había blanqueado su romance en la celebración de fin de año de 2025: “Estoy muy contento de seguir formando parte de esta gran familia. Desde que llegué, me sentí muy cómodo tanto en el club como en la ciudad, y estoy muy ilusionado por todo lo que tenemos por delante”.

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“La Juventus es una institución con una historia enorme y con grandes objetivos por cumplir. Es un orgullo seguir siendo parte de este proyecto y con muchas ganas de continuar trabajando para conseguir grandes cosas juntos”, comunicó el jugador de 28 años.

El posteo incluyó algunos comentarios de sus compañeros en la Selección, ya que Alexis Mac Allister escribió: “¡¡Felicitaciones hermano!! Espero el asado de festejo”. Ángel Di María y Giuliano Simeone le dejaron emojis de aplausos.

Nicolás González sonríe mientras firma un documento con un bolígrafo sobre un escritorio negro ante el logotipo de la Juventus
Su contrato se prolongará hasta 2030

Según informó La Gazzetta dello Sport, la dirección deportiva llegó a un acuerdo con el atacante a cambio de 3,7 millones de euros netos anuales (USD 4,1 millones) más bonificaciones.

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El futbolista arribó a la Vecchia Signora a mitad de 2024 después de un acuerdo de USD 42,5 millones con la Fiorentina de Italia por su transferencia, pero en su primera temporada solo anotó cinco goles en 40 partidos y decidieron su cesión al Atlético de Madrid con una obligación de compra por objetivos.

Allí, González oficializó su historia de amor con Ludmila Isabella, quien permaneció a su lado más allá del regreso a Italia. Isabella se había dejado ver en el estadio del Colchonero durante la victoria 2-1 al Inter de Milán por la Champions League en noviembre pasado y esa asistencia alimentó las conjeturas, pero finalmente se mostraron en público durante la velada de cierre de año en Madrid.

Novia de Nico González
Ambos celebraron juntos la llegada del 2026 (Crédito: @ludisabella/Instagram)

Isabella es la ex pareja de Lautaro Acosta, con quien tuvo un hijo, y el vínculo con el Laucha se rompió en un contexto delicado: en junio de 2023, ella lo denunció por violencia de género y amenazas de muerte. Según consta en la declaración de la mujer ante la Justicia, el actual ayudante de campo en la Reserva de Talleres le inició una escena de celos, se puso violento, comenzó a agredirla verbalmente y le dijo: “Si hacés la denuncia, te mato”.

A tres años de esa noticia, Ludmila rearmó su vida con Nicolás González y lo acompañó en este nuevo desafío en su carrera deportiva, ya que no cumplió los objetivos que activaban la obligación de compra del Atleti, que ascendía a 32 millones de euros (USD 35 millones), y volvió a la Juventus.

En medio de sus vacaciones juntos en Aruba, Nico presionó para no regresar a Turín. La información de La Gazzetta dello Sport apuntó a que le comunicó a sus representantes la intención de permanecer bajo las órdenes de Diego Simeone o buscarle otro destino, mientras que el entrenador Luciano Spalletti se mostraba dispuesto a sumarlo al plantel bianconero. Nunca se llegó a un acuerdo con el equipo español y, finalmente, se quedó en la Juve.

En su retorno, el ex hombre de Argentinos Juniors y Stuttgart de Alemania marcó dos goles y brindó una asistencia en cinco juegos correspondientes a la Serie A y la Europa League. Por ahora, el conjunto marcha en el séptimo lugar del Calcio con 10 puntos, a 3 unidades de la cima.

Novia de Nico González
Los rumores sobre el romance comenzaron en noviembre pasado (Crédito: @ludisabella/Instagram)

“Hola, bianconeri. Estoy muy contento, muy feliz de haber renovado el contrato. Quiero agradecer al club por la confianza y a todas las personas que me acompañaron hasta aquí. No veo la hora de empezar esta nueva aventura y darlo todo por esta camiseta. ¡Vamos, Juventus!”, lanzó en un video publicado en la cuenta del club en redes sociales.

Además, la institución brindó un comunicado para confirmar la ampliación del vínculo y destacó el talento del extremo izquierdo: “Aporta imprevisibilidad y soluciones tácticas al ataque para afrontar una temporada intensa, combinado con experiencia y personalidad que lo convierten en un valioso referente para el grupo, tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

El comunicado completo de la Juventus

Nico González y la Juventus continúan juntos: la extensión del contrato del jugador argentino ha sido firmada oficialmente, vinculándolo al club bianconero hasta el 30 de junio de 2030.

El acuerdo confirma el deseo de continuar la trayectoria iniciada en el verano de 2024 con la llegada a Turín del jugador nacido en 1998. Desde entonces, Nico ha disputado 45 partidos y marcado 7 goles con la Juventus, contribuyendo de forma importante también en el inicio de esta temporada, en la que ya suma 2 goles en 5 partidos.

Un perfil que aporta imprevisibilidad y soluciones tácticas al ataque para afrontar una temporada intensa, combinado con experiencia y personalidad que lo convierten en un valioso referente para el grupo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

¡Felicidades, Nico!

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