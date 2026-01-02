El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Nicolás González y Ludmila Isabella oficializaron su noviazgo en Año Nuevo (Crédito: @ludisabella/Instagram)

La celebración por el Año Nuevo registró diferentes momentos entre los hombres de la selección argentina a pocos meses del Mundial 2026. Uno de ellos, Nicolás González, se destacó por la presentación en sociedad de su nueva novia, Ludmila Isabella. El futbolista del Atlético de Madrid había posteado una imagen de ambos como bienvenida a este año, y ahora la mujer mostró una serie de fotografías sobre el íntimo festejo.

Isabella realizó una romántica publicación en su cuenta personal de Instagram con la breve frase “hola 2026″ y la acompañó de siete fotografías, en las que se los puede ver besándose o abrazándose al aire libre o al lado del árbol de Navidad armado en el interior del hogar en Madrid, donde reside el atacante de 27 años. Otras instantáneas lucen particularmente el look de la mujer con un vestido con transparencias.

El primer indicio que había entregado la ex pareja de Lautaro Acosta fue un collage de cuatro fotos compartido en las historias de la misma red social. Se los observaba con antifaces, dándose un beso y tomados de la mano. “Feliz año”, escribió y arrobó la cuenta de Nico González, quien oficializó el romance con otra publicación y el siguiente mensaje: “Feliz 2026 para todos”.

La difusión de imágenes de la influencer en el estadio del Atlético de Madrid el mismo día que el Colchonero venció 2-1 al Inter de Milán por la Champions League alimentó las conjeturas, pues muchos de sus 112.000 seguidores asociaron su visita a un posible romance con el delantero.

Tiempo atrás, tuvo un hijo con su anterior pareja, el Laucha Acosta, pero los vínculos se rompieron en un contexto delicado: en junio de 2023, Isabella lo denunció por violencia de género y amenazas de muerte.

Según consta en su declaración ante la Justicia, el incidente ocurrió el miércoles 7 de junio de ese año a las 21 horas, a raíz de una escena de celos en el momento en que ella se estaba preparando para ir a encontrarse con sus hermanas, el ex delantero granate se puso violento y comenzó a agredirla verbalmente, a tirarle la ropa al piso y a amagar con pegarle aunque esto finalmente no se concretó y que en medio de la ofuscación la amenazó: “Si hacés la denuncia, te mato”.

Ella decidió dejar la casa que cohabitaban desde hacía siete años y se fue para lo de su madre, de nombre Lilian, donde pasó la noche. Y que al día siguiente al regresar a su domicilio alrededor de las 11 de la mañana a sabiendas que a esa hora él no estaba, cuando quiso ingresar a las habitaciones se encontró que estaba todo cerrado con llave y que no podía entrar, por lo que se retiró otra vez a lo de su progenitora, donde aseguró que viviría hasta que se esclarezca la situación.

En su testimonio ante los tribunales, Ludmila fue explícita sobre el sufrimiento que vivió: “El día a día fue una tortura, todo lo que hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa me decía, que él me salvó la vida, que me sacó del barro y que si decía lo que él me hacía me iba a matar a mí y a mi familia. Tengo miedo por mi vida y la de mi hijo. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer. Él está impune, sigue jugando y la gente lo quiere pese al monstruo de persona que es, violento hasta en la cancha. Por favor ayúdenme”.

La noticia del nuevo noviazgo con González sorprendió por el hermetismo del futbolista en sus redes sociales, donde solo publica contenido deportivo y mantiene un perfil bajo, pero en esta ocasión rompió el protocolo para mostrarse acompañado de la modelo. El ex atacante de Argentinos Juniors había tenido una relación de tres años con Paloma Silberberg, pero finalizó con un escándalo por una infidelidad de parte del jugador, que en ese entonces representaba a la Fiorentina de Italia.

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí (a Nico) porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica. Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara“, narró Silberberg.

En el plano deportivo, Nicolás González volverá al ruedo con Atlético de Madrid a partir de este domingo desde las 17 (hora argentina), cuando visite a la Real Sociedad en San Sebastián por la Liga de España y el jueves 8 de enero a partir de las 16 se medirá con el Real Madrid en el derbi por las semifinales de la Supercopa de España.

