Sorpresa en el mundo del deporte: una figura de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

Shai Gilgeous-Alexander, nuevo accionista del Atlético de Madrid

Guardar

Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en nuevo accionista del Atlético de Madrid, una operación de la que no se comunicaron ni el porcentaje adquirido ni el monto invertido. El base canadiense de los Oklahoma City Thunder, ganador de los dos últimos premios al Jugador Más Valioso de la NBA, formalizó su entrada al grupo de propietarios del club español el 8 de octubre.

El anuncio incorporó al jugador de baloncesto a la estructura accionaria de la entidad rojiblanca, que presentó la inversión como una apuesta por su proyección a largo plazo y su crecimiento internacional. La información oficial no precisó qué parte de la sociedad quedó en manos del deportista ni dio detalles sobre las condiciones económicas del acuerdo.

PUBLICIDAD

La novedad suma a una de las figuras de mayor rendimiento de la NBA a la lista de personalidades del deporte que invierten en clubes de fútbol. Gilgeous-Alexander, jugador franquicia de Oklahoma City Thunder, expresó su entusiasmo por la decisión y destacó la trayectoria del conjunto madrileño en el fútbol europeo.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, afirmó el basquetbolista en declaraciones difundidas por la institución.

La falta de cifras deja sin conocer el alcance concreto de la inversión. La comunicación del Atlético de Madrid se limitó a confirmar que el jugador pasó a formar parte del accionariado y a definir su desembarco como una participación vinculada al proyecto de futuro de la institución.

PUBLICIDAD

El club relacionó la llegada del canadiense con valores que asocia a su identidad deportiva, entre ellos la ambición, la exigencia y el esfuerzo para obtener resultados. También sostuvo que la incorporación responde a un interés del jugador en la evolución de la entidad fuera de España.

Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en accionista del Atlético de Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La incorporación se produjo después de una temporada 2025/26 en la que Shai Gilgeous-Alexander promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3% de acierto en tiros de campo. El escolta también completó su cuarta campaña consecutiva con, como mínimo, 30 puntos de media y un 50% de acierto en tiros de campo.

Durante la temporada regular, Gilgeous-Alexander superó además la marca de Wilt Chamberlain de encuentros consecutivos con al menos 20 puntos. El canadiense cerró el curso con una racha de 140 partidos seguidos por encima de esa cifra, tras dejar atrás el récord anterior de 126.

PUBLICIDAD

La relación entre el jugador y el Atlético de Madrid había tenido una señal pública meses antes de la inversión. En abril, los Thunder difundieron en sus redes sociales una imagen de Gilgeous-Alexander a su llegada a Los Ángeles con indumentaria del equipo español.

Aquella publicación mostró la afinidad del basquetbolista con la camiseta rojiblanca antes de que se conociera su entrada como inversor. El anuncio de octubre transformó ese vínculo en una participación societaria, aunque por ahora no existen detalles oficiales sobre el tamaño de la compra.

El Atlético de Madrid presentó la inversión como un gesto de confianza en su proyecto internacional. La entidad destacó que el jugador se identifica con la cultura competitiva del club y señaló que su presencia puede reforzar la visibilidad de la marca en otros mercados.

PUBLICIDAD

“Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional”, concluyó el Colchonero mediante un comunicado.

El comunicado del Atlético de Madrid:

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid

El ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA ha decidido invertir en nuestra entidad.

Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al club como accionista. El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo. Shai ha afirmado: “Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”.

PUBLICIDAD

Nacido en Toronto en 1998 y criado en Hamilton, Ontario, Shai Gilgeous-Alexander desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar una temporada en la Universidad de Kentucky. Actualmente es la pieza clave de los Oklahoma City Thunder y uno de los jugadores más destacados del baloncesto global.

Gilgeous-Alexander ha logrado ser el jugador más valioso de forma consecutiva (MVP) de la NBA, campeón de la liga en 2025 y MVP de las Finales de 2025. Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

PUBLICIDAD

Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional.

<br>

<br>

<br>