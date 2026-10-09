Neymar volvió tras su lesión y marcó los dos goles del Santos ante Flamengo: la marca histórica que logró y la patada de Paquetá

Lo mejor de Santos 2-2 Flamengo y el doblete de Neymar, que no jugaba desde el 3/9 por una lesión muscular

Guardar

Neymar se convirtió en la figura del empate 2-2 entre Santos y Flamengo, disputado este jueves en el Estadio Urbano Caldeira más conocido como Vila Belmiro, por la vigésima novena fecha del Brasileirao. El delantero, que regresó de una lesión muscular que lo mantuvo fuera desde el 3 de septiembre, anotó dos goles de penal en el tramo final.

El delantero llegó a 160 goles con la camiseta del Peixe, donde debutó en 2009 con 17 años y lleva 279 partidos disputados en los que también brindó 79 asistencias.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Leonardo Jardim controló la posesión en el mediocampo durante los primeros 45 minutos y generó diez remates. La ventaja llegó al minuto 43, cuando Danilo definió de forma rasante ante el arquero Diógenes, tras una combinación con Pedro. En el añadido, Lucas Paquetá amplió la diferencia con un cabezazo que respondió a un centro de esquina ejecutado por Jorge Carrascal, para fijar el 0-2 con el que ambos equipos se retiraron al vestuario.

Los brasileños se cruzaron durante el partido entre Flamengo y Santos por el Brasileirao

El propio Paquetá tuvo un cruce con Neymar tras una patada que le molestó a la figura del Peixe.

Fue a los 53 minutos que el técnico del Santos, Cuca, decidió sacar a Philippe Coutinho para dar paso a Neymar al comienzo del complemento. La incorporación del delantero, ausente durante un mes por su lesión, cambió el ritmo del conjunto local, que aumentó su presencia ofensiva pese a la resistencia que mantenía la defensa del Flamengo.

PUBLICIDAD

Ney participó de las dos jugadas que derivaron en sendos penales para su equipo. Primero intervino en la disputa de la pelota en el minuto 82 cuando Jorginho detuvo la pelota con la mano dentro del área. La decisión original, que contemplaba solo una amonestación, se modificó tras la intervención del VAR: penal y expulsión directa para el mediocampista del equipo carioca. Neymar convirtió la pena máxima y descontó la diferencia para el Santos.

Neymar regresó luego de un mes por lesión y metió el doblete para el empate del Santos ante el Fluminense (@SantosFC)

Seis minutos más tarde, en una jugada que arrancó con un tiro libre ejecutado por el propio Neymar, la pelota volvió a tocar la mano de un jugador del Flamengo dentro del área, en esta ocasión de Gabigol. El árbitro Anderson Daronco sancionó un nuevo penal y Neymar, ante el arquero Agus Rossi, anotó por segunda vez para completar la remontada parcial y fijar el marcador final en 2-2.

PUBLICIDAD

“Después de marcar el primer gol, tomamos el control del partido. Podríamos haber conseguido un mejor resultado, obviamente, pero enfrente estaba el Flamengo; es el mejor equipo del país, no hay duda. La forma en que juegan, la facilidad con la que encuentran espacios... es realmente diferente. Es muy difícil, pero fue un gran resultado”, contó Ney en el micrófono de Ge Globo. “Fue un gran partido para quienes disfrutan del fútbol: ambos equipos atacando todo el tiempo. Y creo que, hoy en día, son los dos mejores equipos de Brasil”, agregó.

Con este resultado, Flamengo llegó a 61 puntos y conserva la cima de la tabla, aunque su ventaja sobre Palmeiras se redujo a una unidad. El equipo de Río de Janeiro llegaba a este partido con seis victorias y un empate en los últimos siete compromisos, además de su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, donde defiende el título y se medirá contra Independiente del Valle.

PUBLICIDAD

El Santos se ubicó en la octava posición de la tabla y acumuló cinco victorias y dos empates en sus últimos siete partidos, una racha que le permitió alejarse de la zona de descenso tras atravesar buena parte de la temporada en esa posición.

En la próxima fecha ambos jugarán el domingo. El Santos visitará a Atlético Mineiro y el Flamengo jugará el clásico con el Fluminense.