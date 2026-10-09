Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Mario Ledesma, nuevo entrenador de Los Pumas (REUTERS/Matthew Childs/File Photo)

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A pocas semanas del Nations Championship, que se disputará en noviembre en Europa, Los Pumas incorporaron a Mario Ledesma y Shaun Edwards a su cuerpo técnico. El ex entrenador principal del seleccionado argentino asumirá la conducción de los forwards, mientras que el especialista que trabajó durante siete años con Francia estará a cargo de la defensa. Ambos tendrán vínculo hasta el final de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Las designaciones implican cambios en áreas centrales de la estructura que encabeza Felipe Contepomi. Ledesma reemplazará a Andrés Bordoy, quien ocupaba el puesto de entrenador de los delanteros, y volverá a integrar el seleccionado después de haber sido el entrenador principal entre 2018 y 2022.

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El regreso se producirá tras su paso como consultor del Área del Juego y como entrenador principal del seleccionado M17 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). La nueva función lo ubicará otra vez en el trabajo cotidiano con el plantel nacional, esta vez dentro del equipo que conduce Contepomi.

“Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”, afirmó Ledesma al referirse a su incorporación.

Mario Ledesma con el scrum de Los Pumas (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Durante su ciclo anterior al frente de Los Pumas, Ledesma estuvo al mando del equipo en un período que incluyó la pandemia y un calendario condicionado por restricciones de viaje y competencia. Ahora regresará con una función específica en el scrum.

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La llegada de Ledesma también supone una modificación en el staff a menos de un año del Mundial. El equipo argentino tendrá en noviembre su próximo compromiso internacional en Europa, con el Nations Championship como parte de la preparación para la cita que se realizará en Australia.

Contepomi destacó la experiencia de los dos entrenadores y el aporte que espera de ellos durante el próximo ciclo. “Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional”, sostuvo el entrenador principal.

“Conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo. A un año del Mundial nos ayudarán a seguir creciendo como equipo y a prepararnos de la mejor manera para lo que viene”, agregó el ex apertura argentino.

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Shaun Edwards llega después de siete años de trabajo con Francia (Images via Reuters/Andrew Boyers)

El arribo de Shaun Edwards completa el cambio en el área defensiva. El entrenador llega después de siete años de trabajo con Francia, seleccionado con el que obtuvo el título del Seis Naciones en 2022, 2025 y 2026.

Edwards se integrará a la preparación argentina hacia fines de octubre y permanecerá en el puesto hasta la Copa del Mundo del año próximo. Su desembarco le aportará al plantel una trayectoria reciente en torneos internacionales de primer nivel, con experiencia en la planificación de sistemas defensivos.

“Estoy encantado de unirme a Felipe Contepomi, a su cuerpo técnico y al equipo argentino a fines de este mes y hasta el Mundial del año próximo en Australia”, expresó Edwards.

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El nuevo entrenador de defensa señaló que sigue desde hace tiempo el desempeño de los jugadores argentinos. “Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”, afirmó.

La primera etapa de trabajo de Ledesma y Edwards con el plantel estará vinculada al torneo de noviembre en Europa. Ese certamen será la antesala de una temporada decisiva para Los Pumas, que buscarán consolidar su preparación rumbo a Australia 2027.