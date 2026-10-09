Deportes

El inquietante testimonio de un deportista condenado a más de dos años de cárcel: “Tengo miedo”

Jarred Shaw convivió en un complejo penitenciario con ratas e insectos y llegó a no querer despertarse. Hoy, su principal deseo es ver a su madre, quien sufre problemas de salud

El basquetbolista Jarred Shaw es acusado de tráfico de drogas
Jarred Shaw jugó en el básquet universitario de los Estados Unidos con las camisetas de Oklahoma State y Utah State
Guardar

Jarred Shaw comenzó una pesadilla en mayo de 2025, que lo llevó a dejar el básquet y transformarse en un preso más dentro de una cárcel de Yakarta, Indonesia, bajo una acusación de posesión de drogas y tráfico. Esa carátula lo dejó a un paso de la pena de muerte, pero la sentencia del juez solo dictaminó una pena de 26 meses de prisión por el primer cargo a aplicarse desde el momento de su detención y lo absolvió del segundo.

Según reconstruyeron los diarios británicos The Guardian y Daily Mail, todo comenzó por un “error estúpido”, como lo definió el protagonista. Shaw solicitó el envío de un paquete de 132 gomitas (caramelos) de cannabis a su complejo de departamentos en el país indonesio. La compra, cuyo valor en la calle era de 400 dólares, era habitual porque lo consumía para atenuar los dolores causados por la enfermedad de Crohn, una afección que provoca inflamación crónica del sistema digestivo. Cuando bajó a recibirlo, lo esperaban 10 agentes de policía encubiertos, que lo detuvieron en un operativo registrado en video y difundido por las redes sociales. Luego de sumar 1.000 puntos en sus últimas tres temporadas, el jugador de Tangerang Hawks de la Liga Indonesia de Básquet (IBL, por sus siglas en inglés) vio frenada su carrera de un momento a otro.

PUBLICIDAD

“Necesito ayuda. Estoy aquí, estoy solo, tengo miedo. No sé qué está pasando… nadie aquí habla inglés. No sé qué medicamento me están dando", confesó el hombre de 36 años en una nota publicada este jueves por el Daily Mail. Debió convivir en una celda para 10 hombres, rodeado de insectos, gatos y ratas, perdió más de 15 kilos, sufrió náuseas y vómitos, y acaba de ser trasladado a un hospital para recibir la alimentación adecuada a su diagnóstico médico. En sus peores momentos, contó que “no quería despertarse”.

Fue detenido en mayo de 2025 y condenado a 26 meses de prisión con una multa de 50.000 dólares
Fue detenido en mayo de 2025 y condenado a 26 meses de prisión con una multa de 50.000 dólares

El campeón del torneo local con Prawira Bandung en 2023 tuvo una dilatada trayectoria profesional que lo llevó a defender los colores de diferentes equipos de Túnez, Líbano, Uruguay, Arabia Saudita y Japón. Hoy, es vigilado por guardias de seguridad y se encuentra en una pequeña habitación del nosocomio con un sofá, un televisor y una cama desde julio pasado: “Estoy muy agradecido de que me hayan traído aquí”.

PUBLICIDAD

Su madre, Johnetta Perry, superó una grave enfermedad, pero sufre problemas de salud crónicos y solo espera “ver y tocar a mi hijo antes de morir”. Jarred Shaw lo desea más que nadie: “Sobrevivió al cáncer de mama y no quiero ser negativo ni nada por el estilo, pero sé que el tiempo se le acaba. El mañana no está garantizado”. “Me pide información actualizada, pero no puedo dársela… Algunos días me dice: ‘Vale, superaremos esto‘. Y otros días, le cuesta mucho. Tiene 70 años. Solo espera a que su hijo vuelva a casa”, manifestó.

El deportista utilizaba el cannabis de manera legal con fines médicos en Tailandia, donde residía durante la temporada baja de la IBL, pero el problema sucedió cuando pidió el envío a Indonesia, que la clasifica en el mismo escalón de la heroína y la metanfetamina. La sentencia incluyó una multa de 50.000 dólares. “El cannabis me ayuda muchísimo con los dolores, el apetito y a no sentirme deprimido”, aseguró Shaw.

El basquetbolista Jarred Shaw es acusado de tráfico de drogas
Tiene 36 años y permanece alojado en una habitación de hospital

El ex jugador de Oklahoma State y Utah State en la NCAA (básquet universitario) ya tiene decidido que su primera acción cuando regrese a Estados Unidos será visitar a su madre, después irá al médico y su tercer paso será publicar el libro que escribió en prisión: “Terminé los últimos capítulos mientras estaba aquí en el hospital. Me resultó terapéutico, simplemente anotar mis pensamientos, desafiar mi mente… No tenía nada más que tiempo libre sentado en la cárcel”.

Su estado de salud lo preocupa porque un médico lo analizó en diciembre de 2025 y señaló que tenía anemia leve, dio positivo en la prueba de infección por E. coli, que puede derivar en diarrea, sangrado y fiebre, y también lo diagnosticó con colitis ulcerosa, un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Según repasó The Guardian, las víctimas de la enfermedad de Crohn tienen un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal, y el basquetbolista teme que las úlceras alrededor de su colon empeoren: “No sé lo que se siente al tener cáncer. Espero y rezo para que no sea mi caso”.

El Daily Mail repasó que a Shaw le habían informado que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, firmó una amnistía para su liberación, pero esa resolución está pendiente de aplicación para obtener la libertad anticipada.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJarred ShawBásquetNCAA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hilarante momento en el que la esposa de Keylor Navas lo llamó en medio de una conferencia de prensa: “Me va a regañar”

El celular del arquero costarricense sonó cuando estaba atendiendo los medios

El hilarante momento en el que la esposa de Keylor Navas lo llamó en medio de una conferencia de prensa: “Me va a regañar”

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

La salida de Mitchell Robinson obliga a Nueva York a definir su tercer pívot, mientras Karl-Anthony Towns, Josh Hart y Miles McBride encaran situaciones contractuales distintas

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

La lateral inglesa dejó Hashtag United tras dos meses y fichó por el Real Bedford Women, donde anotó en su primera presentación en la victoria 3-1 ante Plymouth Argyle

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

Por primera vez habrá carrera Sprint en Marina Bay. La diferencia de hasta cinco grados entre la tarde y la noche deja a los equipos con pocas referencias para ajustar los coches. Las probables lluvias que generan el alerta

El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

La emotiva historia sobre Messi que reveló un ex sparring de la Selección: “Me llevé una enseñanza para toda la vida”

Kevin Itabel compartió una anécdota que vivió con el astro durante la Copa América 2011 en Argentina

La emotiva historia sobre Messi que reveló un ex sparring de la Selección: “Me llevé una enseñanza para toda la vida”

MALDITOS NERDS

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

‘Dead of Darkness 2′ estrena tráiler con pixel art renovado y horror isométrico

Fuse Games prepara un parche multijugador para ‘Star Wars: Galactic Racer’

Google abre Playground, una herramienta de IA para crear juegos sin programar

Cíclope Fénix será el primer DLC de ‘Marvel Tokon: Fighting Souls’

ENTRETENIMIENTO

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

‘Avatar: Los siete refugios’: fecha de estreno y dónde ver la continuación de la aclamada serie de Nickelodeon

El momento en que Celine Dion se cayó durante un concierto en Francia

INFOBAE AMÉRICA

“Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador pese al descenso en la Liga de Naciones

“Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador pese al descenso en la Liga de Naciones

Guatemala admite disparos militares en Huité: destituye a altos mandos y somete a 107 efectivos a la justicia

Un diente de elefante de 700.000 años revela cómo era el refugio de los primeros humanos

Panamá reporta una baja circulación de COVID-19, afirman las autoridades de Salud

Panamá y Panamá Oeste pierden más de 20 mil empleos pese a reducción del desempleo