El inquietante testimonio de un deportista condenado a más de dos años de cárcel: “Tengo miedo”

Jarred Shaw jugó en el básquet universitario de los Estados Unidos con las camisetas de Oklahoma State y Utah State

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Jarred Shaw comenzó una pesadilla en mayo de 2025, que lo llevó a dejar el básquet y transformarse en un preso más dentro de una cárcel de Yakarta, Indonesia, bajo una acusación de posesión de drogas y tráfico. Esa carátula lo dejó a un paso de la pena de muerte, pero la sentencia del juez solo dictaminó una pena de 26 meses de prisión por el primer cargo a aplicarse desde el momento de su detención y lo absolvió del segundo.

Según reconstruyeron los diarios británicos The Guardian y Daily Mail, todo comenzó por un “error estúpido”, como lo definió el protagonista. Shaw solicitó el envío de un paquete de 132 gomitas (caramelos) de cannabis a su complejo de departamentos en el país indonesio. La compra, cuyo valor en la calle era de 400 dólares, era habitual porque lo consumía para atenuar los dolores causados por la enfermedad de Crohn, una afección que provoca inflamación crónica del sistema digestivo. Cuando bajó a recibirlo, lo esperaban 10 agentes de policía encubiertos, que lo detuvieron en un operativo registrado en video y difundido por las redes sociales. Luego de sumar 1.000 puntos en sus últimas tres temporadas, el jugador de Tangerang Hawks de la Liga Indonesia de Básquet (IBL, por sus siglas en inglés) vio frenada su carrera de un momento a otro.

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“Necesito ayuda. Estoy aquí, estoy solo, tengo miedo. No sé qué está pasando… nadie aquí habla inglés. No sé qué medicamento me están dando", confesó el hombre de 36 años en una nota publicada este jueves por el Daily Mail. Debió convivir en una celda para 10 hombres, rodeado de insectos, gatos y ratas, perdió más de 15 kilos, sufrió náuseas y vómitos, y acaba de ser trasladado a un hospital para recibir la alimentación adecuada a su diagnóstico médico. En sus peores momentos, contó que “no quería despertarse”.

Fue detenido en mayo de 2025 y condenado a 26 meses de prisión con una multa de 50.000 dólares

El campeón del torneo local con Prawira Bandung en 2023 tuvo una dilatada trayectoria profesional que lo llevó a defender los colores de diferentes equipos de Túnez, Líbano, Uruguay, Arabia Saudita y Japón. Hoy, es vigilado por guardias de seguridad y se encuentra en una pequeña habitación del nosocomio con un sofá, un televisor y una cama desde julio pasado: “Estoy muy agradecido de que me hayan traído aquí”.

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Su madre, Johnetta Perry, superó una grave enfermedad, pero sufre problemas de salud crónicos y solo espera “ver y tocar a mi hijo antes de morir”. Jarred Shaw lo desea más que nadie: “Sobrevivió al cáncer de mama y no quiero ser negativo ni nada por el estilo, pero sé que el tiempo se le acaba. El mañana no está garantizado”. “Me pide información actualizada, pero no puedo dársela… Algunos días me dice: ‘Vale, superaremos esto‘. Y otros días, le cuesta mucho. Tiene 70 años. Solo espera a que su hijo vuelva a casa”, manifestó.

El deportista utilizaba el cannabis de manera legal con fines médicos en Tailandia, donde residía durante la temporada baja de la IBL, pero el problema sucedió cuando pidió el envío a Indonesia, que la clasifica en el mismo escalón de la heroína y la metanfetamina. La sentencia incluyó una multa de 50.000 dólares. “El cannabis me ayuda muchísimo con los dolores, el apetito y a no sentirme deprimido”, aseguró Shaw.

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Tiene 36 años y permanece alojado en una habitación de hospital

El ex jugador de Oklahoma State y Utah State en la NCAA (básquet universitario) ya tiene decidido que su primera acción cuando regrese a Estados Unidos será visitar a su madre, después irá al médico y su tercer paso será publicar el libro que escribió en prisión: “Terminé los últimos capítulos mientras estaba aquí en el hospital. Me resultó terapéutico, simplemente anotar mis pensamientos, desafiar mi mente… No tenía nada más que tiempo libre sentado en la cárcel”.

Su estado de salud lo preocupa porque un médico lo analizó en diciembre de 2025 y señaló que tenía anemia leve, dio positivo en la prueba de infección por E. coli, que puede derivar en diarrea, sangrado y fiebre, y también lo diagnosticó con colitis ulcerosa, un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Según repasó The Guardian, las víctimas de la enfermedad de Crohn tienen un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal, y el basquetbolista teme que las úlceras alrededor de su colon empeoren: “No sé lo que se siente al tener cáncer. Espero y rezo para que no sea mi caso”.

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El Daily Mail repasó que a Shaw le habían informado que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, firmó una amnistía para su liberación, pero esa resolución está pendiente de aplicación para obtener la libertad anticipada.