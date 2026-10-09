El impactante accidente que sufrió un ex jugador de San Lorenzo: se le cayó un árbol arriba del auto y tuvo un traumatismo

El defensor sufrió un traumatismo en la rodilla derecha (@leonelcerrudo)

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En el marco de una jornada de lluvias intensas y fuertes vientos en Colombia, el defensor Nicolás Hernández sufrió un accidente: se le cayó un árbol arriba de su vehículo en el que circulaba en el sur de Cali. El futbolista de 28 años, con pasado en Banfield y San Lorenzo, recibió golpes, contusiones y fue trasladado a un centro de salud, aunque el América de Cali confirmó que está fuera de peligro.

El árbol se desplomó en la calle 16 con carrera 105, cerca de la glorieta de Ciudad Jardín, y golpeó la parte superior del techo del vehículo. La emergencia interrumpió el tránsito en esa zona mientras el Cuerpo de Bomberos retiraba el tronco y despejaba parcialmente la vía.

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El defensor fue trasladado para realizarse estudios clínicos y determinar la gravedad de sus lesiones, además de descartar posibles daños internos. América de Cali confirmó que Hernández presenta un trauma en la rodilla derecha, aunque no informó el tiempo de recuperación que le demandará el golpe. La institución explicó que el accidente ocurrió cuando un árbol cayó sobre el vehículo a causa del fuerte aguacero registrado durante la tarde.

“América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”, informó el club mediante un comunicado oficial. La entidad también detalló el origen del episodio: “El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación”.

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El árbol que cayó sobre el auto de Nicolás Hernández

Nicolás Hernández debutó de manera profesional en el fútbol colombiano en el Atlético Nacional. Tras una cesión en Real Santander, el defensor fue prestado a Independiente de Santa Fe antes de asentarse en el Verdolaga. En 2021, el marcador central recaló en el Athletico Paranaense de Brasil, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Después de un breve paso por el Inter de Porto Alegre, el zaguero llegó a San Lorenzo en 2024 y actuó durante el primer semestre de la temporada, aunque no logró consolidarse como titular en el equipo dirigido por Leandro Romagnoli: solo jugó seis partidos con el Ciclón. Luego continuó su carrera en Banfield, donde permaneció un año (sumó 16 partidos) antes de incorporarse al América de Cali de Colombia.

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En la presente temporada, Nicolás Hernández acumuló 13 partidos. América de Cali confirmó además que José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí no estarán disponibles para enfrentar a Independiente Medellín el 11 de octubre de 2026, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Tras quedar cuarto en el Apertura, La Mechita lidera en el Clausura de la primera división de Colombia con 27 unidades, seguido de Deportivo Cali con 24. Atlético Nacional tiene un partido menos y, en caso de imponerse en el resultado, quedará segundo con 26 puntos.

Nicolás Hernández jugó en San Lorenzo y Banfield en el fútbol argentino (@nicolashernandez)

EL COMUNICADO OFICIAL DE AMÉRICA DE CALI COMPLETO

Comunicado oficial: estado de salud de Nicolás Hernández

América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente vehicular. Se encuentra fuera de peligro y con trauma en rodilla derecha.

América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde.

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Diagnóstico inicial: fuera de peligro, trauma en rodilla derecha

Detalles de la situación médica

El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha.

El Club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación.