El divertido ida y vuelta de Tevez con una leyenda del Manchester United antes de su partido despedida: “¿Viene a La Bombonera?”

Carlos Tevez y Rio Ferdinand participarán de un partido de leyendas entre el Manchester United y el Arsenal (@rioferdy5)

Guardar

Carlos Tevez prepara su despedida del fútbol en La Bombonera, con diciembre como la fecha más probable para el homenaje que le permitirá cerrar su carrera ante los hinchas de Boca Juniors. Rio Ferdinand, ex compañero suyo en Manchester United, aparece entre los invitados que el ex delantero argentino busca reunir para el partido. Antes de participar de un partido de leyendas contra el Arsenal, brindaron un divertido ida y vuelta que sumó fuerza a la posible participación del británico.

Además de la relación de amistad que mantienen, la posibilidad de que Ferdinand participe en el homenaje tomó fuerza después de un intercambio entre ambos en redes sociales. El ex defensor publicó dos imágenes recientes junto a Tevez: en una aparecen abrazados y, en otra, intenta quitarle la medalla que el argentino obtuvo con Manchester City al ganar la Premier League 2011/12. “¡Eso es mío!”, escribió el inglés, en alusión a un fallo contra el club ciudadano por el que varios equipos solicitaron que se retiraran los títulos obtenidos en los últimos años.

PUBLICIDAD

Ferdinand también recuperó dos fotografías de su vínculo futbolístico con el delantero: una de la etapa que compartieron en Manchester United y otra de un Derbi de Manchester, cuando Tevez ya defendía al rival de la ciudad. En esa imagen, ambos disputan la pelota en una posición particular. “Qué jugador... qué tipo. Te extrañamos”, escribió Ferdinand al recordar a quien primero fue su compañero y luego su adversario en Inglaterra.

El divertido ida y vuelta entre Ferdinand y Tevez (@rioferdy5)

Carlitos replicó la publicación del ex defensor en sus historias de Instagram y formalizó la invitación para el encuentro en La Boca. “¿Viene a La Bombonera?”, preguntó el ex jugador del Xeneize, acompañado por los emojis de un corazón y un puño cerrado.

PUBLICIDAD

La relación entre ambos se construyó durante dos temporadas en el club inglés, entre 2007 y 2009. Compartieron 78 partidos dentro de un ciclo en el que el plantel Red Devil ganó dos Premier League, la Champions League 2007/08, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes de 2008 y la Community Shield de ese año.

Ferdinand recordó que Tevez hablaba poco inglés al llegar al equipo, aunque su rendimiento reducía cualquier dificultad de comunicación. El ex defensor lo definió como “un gran tipo”, reservado fuera de la cancha y de una intensidad poco frecuente cuando comenzaban los partidos. La salida del argentino al Manchester City en 2009 transformó la convivencia en Old Trafford en una rivalidad deportiva, sin afectar la valoración de Ferdinand.

PUBLICIDAD

El mensaje de Tevez que le dio fuerza a la participación de Ferdinand en su despedida (@rioferdy5)

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la despedida de Carlos Tevez se realizará a fin de año en la Bombonera después de que Juan Román Riquelme autorizara el uso del escenario cuando concluyan las competencias de la temporada. El ex delantero, retirado como profesional en 2022, busca que la celebración trascienda un partido entre excompañeros y reúna a figuras de su carrera en la Argentina y el exterior.

En este contexto, a falta de fecha definida, el encuentro se proyecta antes de Navidad. La alternativa más viable es el domingo 20 de diciembre, un día después del Trofeo de Campeones que se jugaría en Córdoba y que Boca podría disputar ante Belgrano si conquista el Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena compite en el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana, por lo que su calendario podría extenderse hasta principios o mediados de diciembre. Boca aspira a jugar la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre, aunque antes debe superar a Banfield en semifinales.

"¡Eso es mío!", la broma de Ferdinand sobre el escándalo del Manchester City (@rioferdy5)

El mayor atractivo de la despedida podría ser la presencia conjunta de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos ex compañeros de Tevez y candidatos a integrar el equipo de figuras del resto del mundo. El Apache los invitará personalmente y pretende que compartan delantera frente al Boca campeón mundial de 2003, dirigido por Carlos Bianchi y vencedor del Milan en la Copa Intercontinental por penales.

PUBLICIDAD

Si los dos aceptan la convocatoria, será la primera vez que Messi y Ronaldo jueguen en el mismo equipo. Tevez compartió la selección argentina con el rosarino desde el debut de Messi en 2005 hasta algunos encuentros del ciclo de Gerardo Martino posteriores al Mundial de 2014.

La convocatoria incluiría a referentes del ciclo de Boca que conquistó la Copa Intercontinental. Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso, Carlos Bianchi y Riquelme figuran entre los invitados vinculados con aquella etapa.

La foto que compartió Ferdinand con Tevez (@rioferdy5)

También podrían asistir futbolistas que compartieron plantel con Tevez en otros períodos del club, como Ramón Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona. Leandro Paredes, actual capitán xeneize, tendría una invitación especial pese a no haber coincidido con el exdelantero en Boca.

PUBLICIDAD

El homenaje podría sumar a deportistas argentinos identificados con el club, entre ellos el extenista Juan Martín del Potro y el piloto Franco Colapinto, a quien Tevez conoció hace algunos meses. La lista de excompañeros de la selección argentina contempla a Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Cristian González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.

Entre las figuras internacionales con las que Tevez mantiene relación aparecen Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney. El exjugador los frecuenta en encuentros de leyendas en Europa y evalúa organizar además un partido en Fuerte Apache, su barrio natal, para extender la reunión durante todo un fin de semana en la Argentina.

PUBLICIDAD

La jornada incluirá un partido de duración reducida, sin la obligación de disputar dos tiempos de 45 minutos, y espectáculos musicales en vivo. La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno aparecen entre los artistas que podrían participar de la despedida oficial, presentada bajo el lema “De alcanza pelotas a leyenda”.