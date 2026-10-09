El Cholo Simeone se emocionó al hablar sobre la enseñanza que le dejó Lionel Messi al mundo tras su retiro de la selección argentina

Diego Simeone se emocionó al hablar de la despedida de Lionel Messi de la Selección

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En la previa al compromiso de este sábado ante Deportivo Alavés en condición de visitante en el marco de la fecha 8 de La Liga de España, Diego Simeone valoró el recorrido de Lionel Messi con la Selección Argentina y sostuvo que su mayor aporte fue transmitir la necesidad de insistir aun en los momentos adversos. El entrenador del Atlético de Madrid habló en conferencia y le dedicó un mensaje de reconocimiento al futbolista rosarino, quien disputó su último partido con la camiseta albiceleste el 6 de octubre en la victoria 3-0 ante Benín en el Monumental.

“Agradecerle como argentino todo lo que nos dio”, expresó Simeone al ser consultado por la despedida internacional de Messi. El técnico remarcó las alegrías que el capitán generó durante su ciclo en el combinado nacional, aunque puso el foco en un aspecto que, a su criterio, trasciende los títulos y las estadísticas.

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“Nos enseñó a pelear, nos enseñó, cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Y creo que ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí”, afirmó el DT durante la rueda de prensa en Majadahonda, España.

La declaración de Simeone llegó pocos días después de que Messi cerrara su etapa en la selección absoluta. Con ese encuentro, el campeón del mundo puso fin a una trayectoria internacional que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El entrenador argentino consideró que Lionel Messi alcanzó registros que resultan difíciles de igualar. Sostuvo que la dimensión estadística de su carrera lo ubica en un plano singular dentro de la historia del fútbol. “Por números es insuperable, insuperable”, señaló Simeone. Luego amplió su mirada sobre la carrera del futbolista y subrayó la forma en que sostuvo su comportamiento público y deportivo a lo largo de los años.

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“El crecimiento que ha tenido como persona, como deportista, ha roto todas las líneas posibles, porque lo ha manejado siempre desde el respeto, desde un comportamiento. Y eso es difícil de sostener 20 o 25 años, no sé cuánto ahora ya tendrá jugando”, manifestó el técnico del Atlético de Madrid.

Durante la conferencia, Diego Simeone volvió a ponderar el trabajo de Julián Álvarez (EFE/Juanjo Martín)

La referencia apuntó a la extensión de la carrera profesional de Messi y a su continuidad en el máximo nivel durante más de dos décadas. Simeone planteó que la influencia del ex capitán argentino no se limitó a su rendimiento dentro del campo, sino que también se expresó en la conducta que mantuvo ante la exposición pública, la presión competitiva y las derrotas que atravesó con la selección antes de los títulos.

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El recorrido de Messi con Argentina incluyó finales perdidas y etapas de cuestionamientos, en particular luego de las definiciones de la Copa América de 2007, 2015 y 2016, además de la final del Mundial de Brasil 2014. Años después, la obtención de la Copa América en el Maracaná abrió una secuencia de conquistas que se completó con la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Para Simeone, esa persistencia constituye uno de los rasgos principales del legado del futbolista. “Nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó”, insistió el entrenador.

Vale destacar que el inicio de la pregunta sobre Messi incluyó una comparación que suele atravesar las discusiones futbolísticas en Argentina: la elección entre Messi y Diego Maradona para afrontar una final. Simeone, que fue compañero de Pelusa en la Selección y en Sevilla, descartó responder en esos términos.

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“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno”, afirmó. El DT explicó que tuvo la oportunidad de compartir plantel con Maradona, pero no de jugar junto a Messi, una diferencia que condiciona cualquier comparación desde su experiencia personal.

“Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, sostuvo.

El técnico evitó establecer una jerarquía definitiva entre ambos y eligió destacar el privilegio de que Argentina haya contado con dos figuras que marcaron épocas diferentes. Maradona fue campeón del mundo en México 1986 y llevó al seleccionado a la final de Italia 1990.

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Tras el parate por Fecha FIFA, Simeone retomó la preparación de Atlético de Madrid para el partido ante Alavés, previsto para el sábado 10 de octubre por La Liga de España. El equipo dirigido por el argentino buscará acercarse a Barcelona en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Con 16 unidades, al igual que Betis, es uno de los escoltas de los Cule, que miran a todos desde arriba con 21 puntos. El conjunto local, por su parte, es una de las sorpresas de la competencia al figurar sexto, posición que otorga un boleto a la Conference League, al ostentar 11 unidades.

Durante la conferencia, el Cholo también fue consultado por Julián Álvarez, quien viene de convertir en un tanto en la goleada 7-0 ante Burkina Faso. “Lo veo bien, con entusiasmo, entregado a dar lo mejor que tiene, como lo ha hecho siempre. Espero que esto que hablamos lo pueda plasmar en el campo y que vuelva a esa línea importante que tiene en el equipo y nos lleva a un lugar diferente en el ataca cuando está bien”, concluyó.

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