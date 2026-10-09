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Cristiano Ronaldo anotó un gol en Al Nassr después de 30 días: ovación y bandera especial en medio de su conflicto con Portugal

El atacante de 41 años alcanzó los 980 gritos en su carrera profesional y dejó a su equipo como líder del campeonato local

El conjunto saudí derrotó a Al Draih como local por la liga
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Cristiano Ronaldo rompió una racha de 30 días sin convertir, ya que fue el encargado de abrir el camino de la goleada 3-0 de Al Nassr contra Al Draih por la fecha 8 de la Liga de Arabia Saudita. Gracias a ese aporte, el ganador quedó en la cima con 19 puntos, igualado con Al-Qadisiya, el equipo de Mateo Retegui.

El atacante de 41 años solo demoró 22 minutos en romper la paridad en el Alawwal Park de Riad. Kingsley Coman encaró desde la banda derecha hacia el medio y sacudió un zurdazo en la puerta del área, que fue rechazado débilmente por el arquero Waleed Abdullah. Y en el rebote apareció CR7 con un potente derechazo para dejar sin chances al guardameta.

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De esta manera, el Bicho alcanzó los 980 tantos y quedó a 20 gritos de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en el fútbol mundial. No marcaba desde el 9 de septiembre pasado durante el triunfo 2-1 a Abha.

Días después, Cristiano se mostró a disposición de Jorge Jesus en el inicio de su ciclo como entrenador de la selección de Portugal, pero jugó únicamente la primera fecha de la Nations League ante Gales (1-0) y fue suplente frente a Noruega (2-1). En ese duelo, realizó el calentamiento, pero no ingresó y comenzó un escándalo que lo llevó a dejar la concentración del combinado luso.

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El club saudí apoyó a su figura después del conflicto con Jorge Jesus en Portugal

Al término de la fecha FIFA, el centrodelantero realizó un polémico descargo, en el que se puso a la altura de Diego Maradona y Pelé y cuestionó al técnico Jesus. Este viernes se confirmó que el jugador fue suspendido de manera preventiva por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En medio de este escenario, la afición de Al Nassr mostró su respaldo absoluto para la gran figura del equipo con diferentes gestos. Antes del saque inicial se expuso una bandera detrás de uno de los arcos con un claro mensaje: “La grandeza se gana”. Además, CR7 fue ovacionado por los fanáticos durante el minuto 7, el histórico dorsal que utiliza en su camiseta.

Los fanáticos ovacionaron al portugués en el minuto 7 de partido

La goleada se completó con las anotaciones de Samú Costa y Kingsley Coman para que Al Nassr volviera a la competencia de la mejor manera, luego de que había comenzado el receso con una dura derrota 4-0 ante Al Ain por la Champions Asiática.

La anotación de Cristiano Ronaldo lo llevó a tomar distancia de Lionel Messi en la pelea por consolidarse como el máximo artillero histórico de este deporte. La Pulga marcó frente a Benín en su despedida de la selección argentina para alcanzar los 932 gritos en 1.178 encuentros como futbolista profesional y está a disposición del Inter Miami, que jugará este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra DC United en la Florida por la MLS. Ambos quedaron separados por 48 tantos.

Por otro lado, el vigente campeón de Arabia Saudita volverá a ser local este lunes a partir de las 15:15 contra FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions Asiática.

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