Deportes

La emotiva historia sobre Messi que reveló un ex sparring de la Selección: “Me llevé una enseñanza para toda la vida”

Kevin Itabel compartió una anécdota que vivió con el astro durante la Copa América 2011 en Argentina

Kevin Itabel Messi
El posteo de Itabel
Guardar

Kevin Itabel, futbolista surgido de las inferiores de Tigre con pasos posteriores por Atlético Rafaela y Ferro, compartió en sus redes sociales una anécdota de 2011 que guardó durante años y que decidió contar tras la despedida de Lionel Messi de la Selección. Aquel año, la Copa América se disputó en la Argentina y él formó parte del grupo de sparrings que acompañó al plantel nacional.

Itabel tenía 17 años y recién empezaba en Primera cuando lo convocaron para entrenar junto a las figuras de la Albiceleste. Vivía lejos del predio, por lo que pasó semanas concentrado con el plantel: compartía comidas, entrenamientos y hasta alguna habitación con Emiliano Dibu Martínez, que en ese momento también cumplía la función de sparring. Entre los recuerdos materiales que conservó de esos días están las prendas que le regaló Marito, el utilero del plantel, y un par de botines que recibió a escondidas después de que los suyos se rompieran y no tuviera dinero para reemplazarlos.

PUBLICIDAD

El episodio que más lo marcó ocurrió durante un ejercicio táctico. Los juveniles enfrentaron en un rondo a Ángel Di María, Messi, Éver Banega, Fernando Gago, Sergio Agüero, Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi, en un espacio reducido donde cada diez pases consecutivos sin que el rival tocara la pelota equivalía a un gol. El resultado terminó 22 a 0: 220 toques consecutivos de los titulares sin que los jóvenes lograran recuperar la pelota ni una sola vez.

Kevin Itabel Messi
Messi e Itabel

Itabel relató que no dejó de correr durante todo el ejercicio, con la intención de demostrar que podía marcar la diferencia. En un momento sintió que estaba cerca de lograrlo: fue con la punta del pie a disputarle la pelota a Messi, convencido de que podría contar que se la había sacado. El capitán, sin embargo, se la levantó apenas, justo por encima del pie que intentaba interceptarla.

PUBLICIDAD

Esa jugada le permitió entender, según explicó, una de las cualidades que distinguían a Messi del resto: la capacidad de anticipar la posición del rival antes de que la acción se completara. “En una fracción de segundo leyó mi perfil, mi movimiento y la distancia de mi pie”, describió Itabel sobre aquel instante. Agregó que, si el espacio lo permitía, Messi resolvía con un pase por abajo, pero que ante cualquier intento de cierre respondía con una definición de precisión milimétrica por encima del rival.

Con el correr de los días de concentración, el grupo de sparrings logró adaptarse a los tiempos y a los perfiles de los jugadores titulares, lo que les permitió empezar a convertir también ellos en los rondos siguientes. Itabel sostuvo que compartir cancha con futbolistas de ese nivel potenció su propio rendimiento. Al regresar a Tigre, según contó, sus compañeros notaron una mejora directa en su juego y en su capacidad de lectura de las jugadas, algo que atribuyó de manera directa a lo que absorbió durante esas semanas junto al plantel nacional.

Itabel cerró su mensaje de despedida a Messi con una reflexión personal: “Quería sacarte la pelota; no pude, pero me llevé una enseñanza para toda la vida”. Y agregó: “Esa pelota pasó por encima de mi pie. La lección se quedó conmigo para siempre. Gracias por tanto, Leo”.

EL MENSAJE COMPLETO DE ITABEL

Quiero despedir a Messi con una historia que llevo conmigo desde los 17 años y cuento en mi libro. En 2011, la Copa América se jugó en Argentina.

Fui de sparring representando a Tigre. Como vivía lejos, pasé semanas en el predio: comíamos con ellos y hasta alguna vez compartí habitación con el Dibu, cuando también era sparring. A día de hoy tengo ropa que me regaló Marito el utilero a escondidas, unos botines porqué se me habían roto y no tenía para comprar.

Nosotros teníamos 17 años y recién empezábamos en Primera. Un día jugamos un rondo: siete contra siete, en un rectángulo chico. Nosotros contra Di María, Messi, Banega, Gago, Agüero, Tevez y Lavezzi. Cada diez toques sin que el rival tocara la pelota era un gol.

Corríamos y presionábamos, pero ellos encontraban siempre al compañero libre. Perdimos 22 a 0: 220 toques sin que pudiéramos tocarla. Nunca llegamos a diez.

Yo no paraba de correr, con la calentura de querer recuperarla y demostrar que podía. Una vez estuve tan cerca que pensé: “¡Qué felicidad poder contar que le saqué la pelota a Messi!”. Fui con la punta del pie… y él me la levantó apenas, justo por encima. En una fracción de segundo leyó mi perfil, mi movimiento y la distancia de mi pie.

Si podía, jugaba por abajo; si le cerrabas el camino, te la levantaba con precisión milimétrica. Parecía magia: era leer el juego antes que los demás. Ese rondo nos mostró la diferencia y también nos enseñó. Con los días entendimos sus tiempos y perfiles, nos sincronizamos y empezamos a hacerles goles. Cuando jugás con futbolistas de élite y aprendés de ellos, te potenciás y te mimetizás.

Al volver a Tigre, no podían creer cómo estaba: volaba en el juego y en la lectura. Algo de eso lo aprendí mirando a Messi. Por eso hoy no te despido solo por lo que hiciste en la cancha. Gracias por lo que dejaste en mí. Quería sacarte la pelota; no pude, pero me llevé una enseñanza para toda la vida. Esa pelota pasó por encima de mi pie. La lección se quedó conmigo para siempre. Gracias por tanto, Leo.

Temas Relacionados

Kevin ItabelLionel Messiselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

La salida de Mitchell Robinson obliga a Nueva York a definir su tercer pívot, mientras Karl-Anthony Towns, Josh Hart y Miles McBride encaran situaciones contractuales distintas

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

La lateral inglesa dejó Hashtag United tras dos meses y fichó por el Real Bedford Women, donde anotó en su primera presentación en la victoria 3-1 ante Plymouth Argyle

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

Por primera vez habrá carrera Sprint en Marina Bay. La diferencia de hasta cinco grados entre la tarde y la noche deja a los equipos con pocas referencias para ajustar los coches. Las probables lluvias que generan el alerta

El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

Ralf Schumacher, hermano de Michael y con pasado en la Máxima, apuntó contra el último campeón de la categoría por sus palabras contra el argentino tras el accidente en Bakú

Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

La operación de la AFA para responsabilizar a River por el fracaso de la despedida de Messi: un comunicado con datos falsos e inconsistencias

La productora contratada por la entidad que preside Claudio Tapia difundió una explicación que apunta contra el club por las deficiencias del espectáculo. Sin embargo, su principal argumento contradice la cronología de los hechos

La operación de la AFA para responsabilizar a River por el fracaso de la despedida de Messi: un comunicado con datos falsos e inconsistencias

MALDITOS NERDS

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

‘Dead of Darkness 2′ estrena tráiler con pixel art renovado y horror isométrico

Fuse Games prepara un parche multijugador para ‘Star Wars: Galactic Racer’

Google abre Playground, una herramienta de IA para crear juegos sin programar

Cíclope Fénix será el primer DLC de ‘Marvel Tokon: Fighting Souls’

ENTRETENIMIENTO

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

‘Avatar: Los siete refugios’: fecha de estreno y dónde ver la continuación de la aclamada serie de Nickelodeon

El momento en que Celine Dion se cayó durante un concierto en Francia

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala admite disparos militares en Huité: destituye a altos mandos y somete a 107 efectivos a la justicia

Guatemala admite disparos militares en Huité: destituye a altos mandos y somete a 107 efectivos a la justicia

Un diente de elefante de 700.000 años revela cómo era el refugio de los primeros humanos

Panamá reporta una baja circulación de COVID-19, afirman las autoridades de Salud

Panamá y Panamá Oeste pierden más de 20 mil empleos pese a reducción del desempleo

Bancos en Panamá tendrán que comprobar que el nombre y la cuenta coincidan antes de transferir dinero