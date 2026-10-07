Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

El posteo de Gonzalo Morales

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El futbolista Gonzalo Morales confirmó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que la causa judicial que enfrentaba fue archivada, tras tres meses de proceso. El delantero, que juega a préstamo en el Club Atlético Barracas Central, había sido apartado del plantel profesional en julio pasado luego de ser denunciado por violencia de género por su expareja.

“Tras tres meses de un proceso judicial, la causa en la que estuve involucrado fue archivada”, escribió Morales en el posteo, acompañado de una imagen de la resolución judicial. En el documento se detalla que la decisión de archivo se fundamenta en “la carencia de elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la existencia de los hechos investigados”.

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En su mensaje, el delantero agradeció el acompañamiento de su familia, sus amigos y del club durante el proceso. “Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y al Club Barracas Central, que me acompañaron en todo momento. También valoro la rapidez con la que actuaron la Fiscalía y el Juzgado de Garantías intervinientes”, expresó.

Morales agregó que “con diálogo y comprensión entre las partes hoy la situación está aclarada” y remarcó que “no hubo pruebas que sustentaran los hechos investigados”. El comunicado concluyó con la intención del futbolista de retomar su carrera profesional, que, según sus palabras, “se vio interrumpida” durante el proceso judicial.

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El comunicado de Barracas Central

Minutos después de la publicación de Morales, Barracas Central emitió su propio comunicado oficial a través de su cuenta en X. “El Club Atlético Barracas Central informa que, a partir de la resolución judicial que dispuso el archivo de las actuaciones oportunamente iniciadas, el futbolista Gonzalo Morales se reincorporará al plantel profesional de Primera División”, señaló la institución.

El club agregó que el jugador retomará desde ese momento sus actividades deportivas junto al primer equipo, lo que pone fin a la medida preventiva que lo mantuvo apartado del plantel desde el 27 de julio.

La denuncia contra Morales había sido presentada por su expareja Karen Dinna en la Comisaría 5ª de Ezeiza, donde además se dispuso en su momento una restricción perimetral contra el futbolista. En su publicación original, la denunciante había señalado haber sido víctima de “violencia física, psicológica y verbal” durante los meses de convivencia con el jugador, y había difundido fotografías con hematomas junto con capturas de conversaciones como parte de las pruebas presentadas ante la Justicia.

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En uno de esos intercambios, Dinna le escribió al futbolista: “Me cagaste a piñas”, “me pegaste una patada en el orto en México”, “me dejaste un ojo morado”. La respuesta del delantero fue: “Chau Karen, te amo”.

La mujer también había relatado que, al intentar realizar la denuncia, recibió amenazas por parte del entorno familiar del jugador. “Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo”, concluyó en esa oportunidad.

La denuncia había tomado notoriedad pública pocos días después de que Morales convirtiera el gol con el que Barracas Central derrotó a River Plate en el estadio Monumental. Tras conocerse la acusación, el club había resuelto separar al delantero del plantel profesional “con carácter preventivo” hasta que se esclarecieran los hechos en el ámbito judicial, según había indicado la institución en su primer comunicado sobre el caso.

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