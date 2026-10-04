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“Ya no es el mismo que conocimos”: las declaraciones de un íntimo amigo de Schumacher en la previa al estreno de su nuevo documental

Las declaraciones de Jean Todt sobre el estado de salud del multicampeón volvieron a tomar relevancia horas antes de que “Schumacher 94: Nace una leyenda” saliera a la luz

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Michael Schumacher se convirtió en protagonista de un nuevo documental en Netflix
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Doce años después del accidente de esquí que modificó la vida de Michael Schumacher, y en pleno estreno de su nuevo largometraje en Netlifx (Schumacher 94: Nace una leyenda), las palabras de Jean Todt (exjefe en Ferrari) describiendo la situación del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, volvieron a tomar relevancia: “Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1”.

Schumacher sufrió una grave lesión en la cabeza en diciembre de 2013, durante un accidente de esquí en Méribel, Francia. Desde entonces, su esposa, Corinna Schumacher, y el resto de su familia preservaron estrictamente su intimidad. La última aparición pública del expiloto ocurrió antes de aquel episodio, y la información sobre su estado de salud quedó limitada a contadas declaraciones de allegados.

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Todt, quien trabajó junto al alemán durante los cinco títulos consecutivos de Ferrari entre 2000 y 2004, mantuvo el contacto con la familia y ofreció algunas de las pocas referencias públicas sobre la vida de Schumacher después del accidente. “Michael está aquí, así que no lo echo de menos”, declaró Todt en una entrevista con L’Equipe en 2023. El francés añadió que su antiguo piloto “simplemente ya no es el Michael que solía ser” y explicó que su familia lo acompaña de forma permanente.

“Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos, quienes lo protegen”, afirmó. “Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir”.

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La relación entre Todt y Schumacher se consolidó durante la etapa de mayor dominio de Ferrari en la Fórmula 1. El expiloto alemán obtuvo cinco campeonatos consecutivos con la escudería italiana entre 2000 y 2004, una serie que formó parte de los siete títulos mundiales de su trayectoria.

Todt es uno de los que pertenece al circulo íntimo del ex piloto (Efe)
Todt es uno de los que pertenece al circulo íntimo del ex piloto (Efe)

Años después del accidente, Todt sostuvo que el destino cambió por completo la vida del campeón. “Lamentablemente, el destino le jugó una mala pasada hace diez años”, expresó. “Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1”.

El exdirigente francés también señaló en 2022 que visitaba a Schumacher con frecuencia. En algunas oportunidades, dijo, llegó a verlo tres veces por semana. En aquella ocasión afirmó que el exdeportista estaba en “las mejores manos” y rodeado de personas que lo quieren.

Todt indicó además que continuaba compartiendo con Schumacher algunas carreras de Fórmula 1, aunque evitó dar detalles sobre su condición. Sus declaraciones mantuvieron la línea de reserva que la familia adoptó desde el accidente en los Alpes franceses.

El abogado de la familia Schumacher, Felix Damm, explicó en octubre de 2023 por qué no existió un informe final sobre la salud del expiloto. Según dijo al medio alemán LTO, el criterio central fue resguardar la esfera privada de la familia. “Siempre se trató de proteger asuntos privados”, afirmó Damm. El abogado sostuvo que se evaluó la posibilidad de emitir un parte definitivo, pero advirtió que esa decisión habría abierto una dinámica de actualizaciones constantes.

“Consideramos si un informe final sobre la salud de Michael podría ser la manera correcta de hacerlo”, explicó. “Pero ahí no habría terminado todo, y habrían tenido que actualizarse constantemente los ‘informes sobre el nivel del agua’, y no habría dependido de la familia cuándo cesó el interés de los medios de comunicación en la historia”. Las palabras de Damm coincidieron con la postura que Corinna Schumacher expuso en el documental Schumacher, estrenado por Netflix en 2021. Allí relató cómo la familia organiza su vida alrededor de la recuperación del expiloto.

Corina Schumacher
Corinna Schumacher forma parte del nuevo documental

Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo”, dijo Corinna Schumacher en el documental. La esposa del piloto detalló que el núcleo familiar permanece unido y que la vida cotidiana transcurre en el hogar. “Estamos juntos. Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para que Michael mejore y se sienta cómodo. Y simplemente para que sienta que es nuestra familia, que estamos unidos”, afirmó.

Corinna también se refirió a la decisión de mantener la reserva sobre la situación de su marido. “Intentamos seguir adelante como familia, como a Michael le gustaba y le sigue gustando. Y seguimos con nuestras vidas. ‘Lo privado es privado’, como él siempre decía”. “Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada al máximo. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros protegemos a Michael”, añadió.

La figura de Schumacher volvió a aparecer en producciones documentales sobre su carrera, entre ellas Schumacher ’94 - El nacimiento de una leyenda. El largometraje documental, estrenado en Netflix, revive la dramática temporada de Fórmula 1 de 1994 en la que Michael Schumacher conquistó su primer título mundial. La producción cuenta con los testimonios clave de Corinna Schumacher, Flavio Briatore y Pat Symonds para ofrecer una mirada íntima a los secretos de la escudería Benetton y al desenlace del campeonato.

Cabe destacar que Schumacher comparte con Hamilton el récord de siete títulos mundiales de Fórmula 1. Mientras tanto, su familia mantiene la misma posición que expresó desde el accidente: conservar la privacidad del expiloto y evitar que su estado de salud se convierta en una sucesión de informes públicos.

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