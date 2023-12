La revelación de una de las pocas personas que tiene acceso a Schumacher: “Ya no es el Michael que conocimos”

Michael Schumacher junto a Jean Todt en la época de oro de Ferrari (Getty Images)

Michael Schumacher, el siete veces campeón de Fórmula 1, sufrió un grave accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en la estación alpina de Méribel. Al golpear su cabeza contra una roca, padeció un traumatismo craneoencefálico severo que requirió su traslado inmediato en helicóptero a un centro médico en Grenoble. Desde entonces, su familia levantó un cerco mediático que impide que se haga público su estado y solamente aquellos que tienen el aval de su círculo cercano tienen acceso al ex corredor alemán. Uno de ellos es Jean Todt.

El ex jefe de Ferrari brindó una serie de entrevistas los últimos días y en charla con el diario francés L’Equipe respondió ante la consulta sobre el estado de su amigo y ex socio de tantos éxitos en la categoría. “Michael está aquí, así que no lo extraño. (Pero él) simplemente ya no es el Michael que solía ser. Es diferente y se deja guiar maravillosamente por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él”, señaló, respetando el silencio que ha elegido la familia del ex piloto alemán. “Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1″, concluyó.

A lo largo de esta década de incertidumbre Todt se transformó en una especie de vocero oficial. En 2019, el galo afirmó en una entrevista con el diario italiano La Repubblica: “Michael está luchando diariamente para mejorar la situación”. A su vez, también se mostró molesto con las especulaciones que se habían generado en ese momento: “He leído cosas increíbles al respecto y, como de costumbre, los que saben no hablan y los que no saben nada, sí hablan... Todavía estoy sorprendido de que cuando Michael vino a París para un chequeo en el hospital hablaron personas que deberían respetar el secreto médico”.

El Rey Juan Carlos junto a Michael Schumacher y el por entonces líder de Ferrari, Jean Todt (Reuters)

El incidente llevó a Schumacher a ser colocado en un coma inducido por un periodo de seis meses. Las lesiones que sufrió incluyeron hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, complicaciones graves de salud que implican un pronóstico incierto. Desde el fin de su estancia en coma, el estado de salud del ex piloto de F1 se ha mantenido en reserva. El mundo del automovilismo y sus fanáticos han mostrado su apoyo constante al multicampeón a lo largo de su recuperación. A pesar de los 10 años transcurridos desde el accidente, la privacidad alrededor de su evolución clínica sigue siendo estricta, alimentando la especulación sobre su estado actual.

Un nuevo documental sobre Schumi será estrenado el 28 de diciembre por la emisora alemana ARD, coincidiendo con el aniversario del trágico accidente de esquí que sufrió. El documental de cinco partes promete ofrecer una mirada íntima de su vida. Conocido por ser uno de los pilotos más exitosos en la historia de la F1, acumuló a lo largo de su carrera 7 títulos mundiales en los años 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 71 vueltas rápidas y 155 podios.

La historia de Michael Schumacher y su impacto en la F1 continúa captando la atención mundial, no solo por sus logros deportivos sino también por la lucha y el misterio que envuelven su recuperación. La salida al aire de este documental podría adentrar a los aficionados en aspectos poco conocidos y personalidades significativas relacionadas con el aclamado piloto, proporcionando de esta manera un homenaje a su trayectoria y al desafío humano que enfrenta desde su accidente.