Christina Applegate contestó a las críticas tras manifestar frustración por el diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple que recibió hace cinco años. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Christina Applegate respondió este martes con dureza a quienes la criticaron por expresar frustración ante el diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple que recibió hace cinco años, y dejó en claro que la corrección médica no significó ninguna mejora en su estado físico.

“Mucha gente tuvo mucho que decir después de que yo salí a hablar de esto. Pero no se trata de eso. Se trata de una cuestión de identidad… Se trata de una comunidad que todavía amo”, afirmó la actriz, de 54 años, en el episodio del martes 24 de noviembre de MeSsy, el podcast que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler.

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La estrella de Muertos para mí aclaró que no pretende instalarse en el lamento, aunque reconoció la dificultad de su posición.

“Realmente se siente bien sentirse comprendida, porque es difícil salir a decir que estoy molesta por no tener esclerosis múltiple”, señaló en el mismo episodio.

También explicó que contar con un diagnóstico le permitía aceptar su enfermedad con mayor calma en lugar de buscar respuestas constantemente. “Puede ser increíblemente estresante”, agregó.

La actriz afirmó en el podcast MeSsy que la anulación del diagnóstico original no trajo mejorías y que su condición física empeoró. (REUTERS)

Applegate había anunciado su batalla contra lo que creyó ser esclerosis múltiple en 2021.

Durante cinco años mantuvo una presencia activa en la comunidad de pacientes con esa enfermedad, hasta que en octubre reveló, también en MeSsy, que sus médicos habían revisado el caso y llegado a una conclusión distinta.

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“Mi doctora entró en mi habitación y me dijo: ‘Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’. No me alegré en absoluto. Todos los demás estaban muy felices”, relató entre lágrimas en aquella oportunidad.

La revisión del diagnóstico comenzó cuando su médica propuso suspender una infusión para observar la respuesta de las células B.

Al interrumpir el tratamiento, el recuento de esas células no varió, lo que dio lugar a una investigación sobre el diagnóstico original. La evaluación, que incorporó tecnología médica más reciente, llevó a concluir que nunca había tenido la enfermedad.

El equipo médico descartó la enfermedad después de suspender una infusión y constatar que los niveles de células B no variaron. (EFE/David Swanson)

Esclerosis múltiple: por qué los diagnósticos erróneos son más frecuentes de lo que se cree

La neuróloga Marwa Kaisey, profesora asociada del departamento de neurología del Cedars-Sinai Medical Center, participó en uno de los episodios del programa y señaló que casi una de cada cinco personas diagnosticadas con esclerosis múltiple no tiene en realidad la enfermedad.

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“No tenemos una única prueba para la esclerosis múltiple”, explicó la especialista, quien precisó que los médicos deben evaluar una serie de criterios para determinar si una persona la padece.

La actriz de Married… with Children sostuvo que el cambio en su historia clínica no tuvo ningún efecto sobre sus síntomas.

“Uno no recibe un diagnóstico erróneo y, de repente, mejora. No he mejorado, Jamie. Si acaso, he empeorado. Así que vuelvo al punto de partida, sin saber qué me pasa”, dijo en su podcast.

“¿Qué le dices a alguien que ha vivido con esto durante seis años? Esto detuvo mi vida”, expresó entre lágrimas.

Christina Applegate reconoció su temor a defraudar a los pacientes con los que compartió experiencias comunitarias durante cinco años. (REUTERS/Mario Anzuoni/Fles)

Christina Applegate perdió su trabajo y atravesó lo que describió como una “gran depresión” tras conocer la noticia.

Todavía utiliza silla de ruedas para acudir al consultorio médico porque no puede caminar desde el automóvil hasta la sala de atención, y recibe fisioterapia tres veces por semana.

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La incertidumbre también afecta su vínculo con la comunidad de pacientes que apoyó públicamente durante años. “Siento que decepcioné a todo el mundo”, admitió en MeSsy.

En el episodio del 10 de noviembre del mismo programa, Applegate adelantó una teoría personal sobre el posible origen de sus síntomas.

La estrella de televisión se sometió a una doble mastectomía en agosto de 2008 tras un diagnóstico de cáncer de mama, seguida de una reconstrucción con expansores y prótesis salinas.

La estrella recurre a una silla de ruedas para sus visitas al médico y realiza sesiones de fisioterapia tres veces por semana. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me pregunté durante los últimos cinco años o más: ¿Y si están filtrándose y envenenándome? Y luego hubo un estudio… sobre cómo eso puede presentarse como esclerosis múltiple. Así que eso es algo que voy a investigar, porque es algo en lo que he pensado”, declaró en el podcast.

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