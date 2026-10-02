Crimen y Justicia

Trasladaron a “Pity” Álvarez a una clínica psiquiátrica de Castelar

El músico esperará allí la evaluación que definirá cómo seguirá el juicio que lo tiene como acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz

Juicio Pity Álvarez - 14 de septiembre
"Pity" Álvarez fue trasladado desde el Hospital Tornú a la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar (Foto: Maximiliano Luna)
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A la espera de la evaluación que definirá cómo sigue el juicio a “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en 2018, el músico fue trasladado este viernes desde el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires a la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de la localidad bonaerense de Castelar.

Según le indicó a Infobae Sebastián Queijeiro, uno de los abogados del músico, Álvarez permanecerá allí los próximos días, al menos mientras dure el proceso de estudios a los que será sometido.

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El lunes se realizará un estudio interdisciplinario del que participarán, como mínimo, un psiquiatra y un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, además de los peritos de parte designados por la defensa.

La citación, sin embargo, no implica que ese mismo día vaya a estar terminado el informe. Fuentes judiciales explicaron a este medio que, luego de entrevistar a Álvarez, los profesionales podrían necesitar tiempo para elaborar sus conclusiones o requerir otros elementos antes de remitirlas al tribunal.

La resolución estableció tres días para que las partes propusieran peritos y, una vez vencido ese plazo y aceptados los cargos, otros cinco días hábiles para producir el informe con carácter urgente. Parte de ese trámite ya está cumplido: la defensa designó a Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, mientras que la Fiscalía y la querella informaron que no propondrán peritos de parte y renunciaron al plazo previsto para hacerlo.

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Asi intento escaparse Pity Alvarez del hospital Tornú

Una vez que el informe esté listo, será enviado al TOC N°29, que deberá poner sus conclusiones en conocimiento de las partes y, a partir del resultado, resolver cómo continúa el juicio.

En diálogo con Infobae, Queijeiro cuestionó este jueves las diferencias que, a criterio de la defensa, existen entre las distintas evaluaciones sobre el estado del músico. Señaló que mientras en el expediente civil se dispuso su internación y se consideró necesario un abordaje especializado en salud mental, evaluaciones incorporadas al proceso penal habían concluido que Álvarez estaba en condiciones de transitar el juicio. “No puede haber una diferencia tan abismal”, sostuvo.

En ese sentido, el abogado adelantó que junto a Javier Baños, analizan iniciar acciones contra los profesionales del Cuerpo Médico Forense que en la evaluación anterior concluyeron que el músico podía afrontar el debate y contra los médicos del Hospital Tornú que intervinieron durante su reciente internación. “Jamás reportaron un cuadro de abstinencia”, dijo.

El juicio quedó frenado este miércoles, cuando el tribunal consideró necesario contar con una nueva evaluación a raíz de los cambios producidos en la situación de Álvarez desde el examen anterior del Cuerpo Médico Forense. Hasta entonces, 27 testigos habían declarado en el debate por el homicidio de Díaz.

Juicio Pity Alvarez
Este lunes, el músico será evaluado para determinr el futuro del juicio que lo tiene como acusado (Foto: Maximiliano Luna)

El resultado de esta nueva evaluación será clave para el próximo paso: si los especialistas concluyen que Álvarez está en condiciones de continuar sometido al proceso, el tribunal podrá avanzar hacia la reanudación del debate. Si el informe señala lo contrario, el TOC N° 29 deberá resolver cómo proceder frente a ese nuevo escenario.

El último lunes, el líder de Viejas Locas e Intoxicados sufrió una crisis nerviosa en el Hospital Tornú cuando intentaron conectarlo por Zoom para que siguiera el juicio de manera remota.

Según pudo saber Infobae, se trató de una situación “delicada” y “bastante compleja”, que se desencadenó de manera repentina. “Fue necesaria la intervención de al menos cinco personas, entre médicos y otros integrantes del personal, para contener al músico”, indicaron a este medio fuentes de la cartera sanitaria.

“Estaba descalzo y a los gritos. Hubo que solictar la intervención de una guardia psiquiátrica. Un oficial policial constató esa situación”, relató el secretario del TOC N°29, Ezequiel Bauman, en la audiencia.

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