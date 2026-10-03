El presidente Arévalo recorre el terreno donde construirá un hospital oncológico público en la capital

El presidente Bernardo Arévalo y diplomáticos de Taiwán observan los planos del proyecto para la Unidad de Radioterapia en Guatemala. (Bernardo Arévalo de León)

Guardar

El presidente Bernardo Arévalo recorrió el terreno donde Guatemala construirá el Hospital Especializado contra el Cáncer Doctora Lucrecia Hernández Mac, un centro que incorporará el primer servicio público de radioterapia del país y atenderá sin costo a pacientes remitidos desde todo el territorio nacional y que se prevén iniciar en diciembre próximo.

El proyecto será financiado mediante un convenio de cooperación por USD 35 millones firmado el 13 de febrero de 2026 entre el Estado guatemalteco y la Embajada de la República de China, Taiwán. Los recursos cubrirán el diseño, la construcción y la supervisión de la obra, ubicada en la octava avenida entre décima y quince calle de la zona 13 de Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

El hospital tendrá más de 15.000 metros cuadrados distribuidos en dos torres de cuatro niveles, con sótanos destinados a radioterapia, farmacia y almacenamiento. El proceso de diseño, planificación y ejecución está previsto para durar 35 meses y generar más de 800 empleos directos e indirectos durante la construcción.

La visita fue transmitida por Guatemala TV y reunió a Arévalo; al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya; al canciller taiwanés, Lin Chia-lung, y a la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang. El predio había sido recuperado por el Estado tras un proceso judicial y fue asignado en octubre de 2025 al Ministerio de Salud para levantar el centro oncológico.

PUBLICIDAD

Autoridades de Guatemala y Taiwán aplauden junto a la maqueta del proyecto para el Hospital Especializado Contra el Cáncer. (Diario de Centroamerica)

Radioterapia para una demanda que supera la capacidad disponible

Guatemala calcula que cerca de 9.000 pacientes con cáncer requieren radioterapia, pero solo 4.500 acceden a ese tratamiento. El país no cuenta hasta ahora con un acelerador lineal público, una de las principales carencias identificadas por el estudio Impact de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer.

Barnoya señaló que la radioterapia representa una parte central de la atención oncológica y explicó que el nuevo complejo concentrará servicios que hoy están dispersos o son insuficientes. “Estamos pasando de una atención fragmentada, ineficiente e inaccesible a una atención especializada e integral”, sostuvo Arévalo durante el acto.

La instalación contará con cuatro unidades de tratamiento especializado en radioterapia, dos unidades de braquiterapia, áreas de tomografía y espacios para simulación de tratamientos. El proyecto fue presentado también como la tercera unidad de radioterapia del sistema público y como el mayor centro de este tipo en Guatemala.

PUBLICIDAD

La quimioterapia ocupará más de 1.300 metros cuadrados en la torre sur y tendrá más de 100 puestos para tratamientos simultáneos, frente a los 64 sillones disponibles en la actualidad. Habrá además una sala de transfusiones con 11 puestos, 12 clínicas oncológicas, consultorios para la evaluación previa y áreas de espera para más de 100 personas.

El primer nivel reunirá consulta externa, diagnóstico ambulatorio, laboratorio clínico, banco de sangre e imagenología. El segundo incluirá bloque quirúrgico, cuidados intensivos y quimioterapia; el tercero estará destinado a administración, patología y hospitalización.

Arévalo afirmó que el hospital fue concebido para cubrir la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el acompañamiento de pacientes y sus familias. La institución recibirá referencias de todo el país como parte de una Red Nacional de Atención al Cáncer integrada por distintos hospitales.

PUBLICIDAD

Autoridades de Guatemala y Taiwán aplauden junto a la maqueta del proyecto para el Hospital Especializado Contra el Cáncer. (Diario de Centroamerica)

La ley impulsada por Lucrecia Hernández Mack

La Ley para la Atención Integral del Cáncer fue aprobada en marzo de 2024, después de haber sido redactada y propuesta por la doctora Lucrecia Hernández Mack, quien vivía con cáncer cuando respaldó la iniciativa en el Congreso en 2022.

Desde 2024, el sistema de salud público aplicó más de 90.000 quimioterapias, realizó más de 7.000 cirugías oncológicas y brindó más de 15.000 tratamientos de cuidados paliativos. También incorporó 15 tomógrafos y 13 mamógrafos para la detección y el tratamiento de distintos tipos de cáncer.

Las medidas preventivas incluyeron más de 760.000 vacunas contra el virus del papiloma humano, más de 1,3 millones de tamizajes para cáncer de cérvix y más de 12.000 mamografías. La inversión superó los 700 millones de quetzales, de los cuales 400 millones fueron destinados a medicamentos oncológicos.

PUBLICIDAD

El presidente recordó que muchos pacientes deben viajar de madrugada desde sus comunidades para llegar a una cita en la capital, esperar meses por un diagnóstico y trasladarse entre instituciones con documentos clínicos debido a la dispersión de los servicios. También mencionó el endeudamiento, la utilización de ahorros y la venta de bienes para pagar tratamientos.

Cooperación taiwanesa y etapas pendientes

Lin Chia-lung anticipó que Taiwán donará medicamentos contra el cáncer y equipos de acelerador lineal para radioterapia. La cooperación incluirá la capacitación de profesionales médicos y de enfermería guatemaltecos mediante un programa de fortalecimiento de la prevención y el control del cáncer de mama.

PUBLICIDAD

El canciller taiwanés prevé que el diseño básico del hospital esté terminado a finales de octubre. La delegación de Taiwán incluyó representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán y del Chi Mei Medical Center.

El estudio de suelo ya fue finalizado y el Instituto de Antropología e Historia aprobó la evaluación arqueológica del terreno. El Gobierno taiwanés contrató a la empresa constructora y a la firma supervisora, mientras el diseño conceptual quedó aprobado y el proyecto avanza hacia la obtención de requisitos y licencias de construcción.