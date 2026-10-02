Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en septiembre en la Argentina y cuántos son importados

Altas y bajas en las diez primeras posiciones del ranking de autos 0 km en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Septiembre fue un mes algo atípico para el mercado automotor con un nivel de ventas alto en patentamientos que le permitió superar por tercer mes consecutivo los patentamientos del mes anterior, pero acercarse como nunca antes desde enero a las 50.000 matriculaciones.

En la cima de la tabla no hubo mayores novedades, con el mismo líder habitual del mercado, la pickup Toyota Hilux, pero sí con algunos cambios interesantes en los puestos inmediatamente posteriores.

PUBLICIDAD

El top 10 mostró nuevamente una heterogeneidad que ya es una constante en el mix de vehículos que lo conforman, con tres pickups, tres autos de pasajeros y cuatro SUV, dos de segmento B y dos de segmento C. Son 5 modelos argentinos, 4 brasileños y uno chino.

El primer puesto es inamovible desde que empezó el año: Toyota Hilux.

1. Toyota Hilux: 3.036 unidades

La pickup fabricada en Zárate en 15 versiones con configuraciones de cabina simple y doble, con motores 2.4 y 2.8, tracción simple y doble y opciones de caja manual o automática, sigue siendo la referencia del mercado con un 6,5% del total de las ventas de todas las categorías. Esa condición le permite controlar desde lo más alto el ranking de ventas totales del año con 24.171 unidades, y una distancia que ya supera las 6.400 ventas por sobre su más próximo seguidor.

PUBLICIDAD

La pickup Ford Ranger fue el segundo vehículo más patentando al igual que en agosto. (Ford Argentina)

2. Ford Ranger: 2.221 unidades

Por segundo mes consecutivo y cuarto en los últimos cinco períodos, la Ford Ranger quedó en el puesto de escolta de Hilux, superando al habitual ocupante de la segunda posición, el Fiat Cronos. La pickup Ford se ofrece en 15 configuraciones, también tiene alternativas de caja chasis, caja larga con cabina simple y doble cabina, motores 2.0 turbo, bi-turbo y 3.0 V6, todos turbodiésel, y alternativas de caja manual y automática y tracción simple o doble. En el acumulado del año está tercera, a 1.500 autos de distancia del Cronos.

Ford Territory sigue siendo el SUV más vendido de Argentina, y el auto importado de más demanda. Este mes en el podio. (Ford Argentina)

3. Ford Territory: 1.975 unidades

Nuevamente, este producto de Ford importado de China, se quedó con un lugar en podio, aunque por muy poco margen. La Territory es el mejor auto importado del mercado, y el mejor auto del segmento de los SUV. Desde el mes pasado se comercializa en cuatro versiones, una de ellas híbrida y tres nafteras, la de acceso a la gama SEL, la Titanium y la nueva Platinum de reciente llegada. Todas las nafteras tiene el mismo motor Ecoboost 1.8, aunque con distinta configuración. En el mix de ventas, el 47% de las Territory son híbridas y el 53% son nafteras.

PUBLICIDAD

Sorprendente performance de ventas de la VW Amarok, solo 6 vehículos más y hacía un triplete de pickups. (Volkswagen Argentina Chevrolet Argentina)

4. Volkswagen Amarok: 1.970 unidades

Es una de las sorpresas del mes con una inesperada demanda que la acercó nuevamente a las primera tres posiciones que supo ocupar con frecuencia, ganando y perdiendo con Hilux y Ranger hace tan solo un año. La Amarok está despidiendo se del mercado argentino, ya que en el primer trimestre de 2027 llegará la nueva generación de esta exitosa camioneta que permaneció 16 años en el mercado. Amarok redujo sus versiones a 12 versiones, todas ellas en doble cabina, aunque con alternativas de motor 2.0 o V6 3.0, caja manual o automática y tracción simple o 4x4.

El Fiat Cronos volvió a ser quinto, algo que no es frecuente y solo había pasado una vez en 2026.

5. Fiat Cronos: 1.702 unidades

En los últimos meses perdió parte de su cuota de mercado habitual que lo mantenía entre los primeros tres autos más vendidos del mercado combinando todas las categorías. De hecho, ese era el mérito del Cronos, ser el único auto de pasajeros que sobrevivía al avance de los SUV y la permanencia de las pickups. En agosto ya había bajado al quinto puesto, pasando de un 5% del mercado a un 3,6%. Y en septiembre volvió a repetir ese mismo resultado, aunque se mantiene como el segundo vehículo más vendido en los 9 meses computados. Se fabrica en cuatro versiones con caja manual y automática tipo CVT y el confiable motor 1.3 litros de 8 válvulas.

PUBLICIDAD

El Toyota Yaris Cross mantiene su sprint desde julio y se acerca al primer puesto de los SUV compactos a nivel anual. (Toyota Argentina)

6. Toyota Yaris Cross: 1.549 unidades

El desempeño el B-SUV de Toyota rompió varios pronósticos, especialmente porque llegó al mercado en marzo, en pleno auge de los nuevos modelos electrificados chinos que llegaron todos juntos al solaparse los cupos 2025 y 2026. Sin embargo, su camino se fue construyendo mes a mes hasta que en julio “despegó”, pasando de 9no al 5to lugar y del 2,5 al 3,3% del mercado. Se vende en 5 versiones, tres nafteras y 2 híbridas, y en los últimos dos meses se convirtió en el mejor auto brasileño en ventas en Argentina.

Peugeot 208, sigue muy por debajo de su nivel de patentamientos histórico, pero está en el Top 5 del año de todos modos.

7. Peugeot 208: 1.181 unidades

La lenta caída del 208 es una tendencia del mercado que no parece tener una salida. Stellantis lanzó el mes pasado una nueva versión Style, con muy buen equipamiento y motor turbo T200 como parte de su estrategia por reposicionarlo entre los hatchback del segmento B. Se vende en seis versiones con el motor aspirado 1.6 y el turbo 1.0 litros y con opciones de caja manual y automática. En el acumulado del año, a pesar de la caída en ventas, se mantiene en el quinto lugar detrás de Hilux, Cronos, Ranger y Territory.

PUBLICIDAD

La Toyota Corolla Cross sigue recuperando cuota de mercado como el segundo C-SUV.

8. Toyota Corolla Cross: 1.133 unidades

El más exitoso C-SUV del año pasado está recuperando su forma después de la caída que ocasionó la destrucción de la planta de motores de Brasil, y que dejó sin producción a la marca por tres meses a fin de año pasado. El arrastre de unidades pendientes hizo que hubiera menores patentamientos a comienzos de 2026, pero la tendencia a la suba se fue apreciando en los últimos períodos, en los que volvió al Top 10 sostenidamente. Se vende en versiones híbridas y nafteras, y es otro de los modelos que se impone todavía a la llegada de alternativas chinas con el cupo exento de arancel de importación.

Otro mes de menores ventas que las promediadas para el Volkswagen Tera.

9. Volkswagen Tera: 1.120 unidades

El B-SUV que llegó un año atrás al mercado para revolucionar los SUV compactos regionales se mantiene como el de mejores ventas en la suma de 9 meses, pero perdió lugar en los últimos meses, acercándose a la parte baja del Top 10 con un 30% de caída de ventas. Es brasileño y logró desplazar al tradicional Polo, que nuevamente quedó afuera del ranking en septiembre. Se vende en cuatro versiones de equipamiento distintas pero dos motorizaciones, una aspirada para el acceso a la gama y tres con motor turbo de 1.0 litros.

PUBLICIDAD

Los Chevrolet Onix y Onix Plus se mantienen en el Top 10, pero con un volumen de ventas menos al que tuvieron en la primera mitad del año.

10. Chevrolet Onix: 1.106 unidades

Aunque se mantiene en los diez modelos más vendidos, el Onix es otro modelo que sigue perdiendo cuota de mercado en los últimos meses, después de haber ocupado el quinto puesto absoluto apenas en el mes de marzo con 1.400 matriculaciones. La estrategia de General Motors de posicionarlo con un precio sin variaciones por casi medio año funcionó muy bien, pero una vez que volvieron los aumentos se perdieron algunas ventas. Es uno de los pocos autos que se ofrecen en versión hatchback y sedán, viene de Brasil, todos los modelos tienen motor turbo 1.0 litros con combinaciones de caja manual y automática.