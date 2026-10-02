Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en septiembre en la Argentina y cuántos son importados

Septiembre fue un mes algo atípico para el mercado automotor con un nivel de ventas alto en patentamientos que le permitió superar por tercer mes consecutivo los patentamientos del mes anterior, pero acercarse como nunca antes desde enero a las 50.000 matriculaciones.
En la cima de la tabla no hubo mayores novedades, con el mismo líder habitual del mercado, la pickup Toyota Hilux, pero sí con algunos cambios interesantes en los puestos inmediatamente posteriores.
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El top 10 mostró nuevamente una heterogeneidad que ya es una constante en el mix de vehículos que lo conforman, con tres pickups, tres autos de pasajeros y cuatro SUV, dos de segmento B y dos de segmento C. Son 5 modelos argentinos, 4 brasileños y uno chino.
1. Toyota Hilux: 3.036 unidades
La pickup fabricada en Zárate en 15 versiones con configuraciones de cabina simple y doble, con motores 2.4 y 2.8, tracción simple y doble y opciones de caja manual o automática, sigue siendo la referencia del mercado con un 6,5% del total de las ventas de todas las categorías. Esa condición le permite controlar desde lo más alto el ranking de ventas totales del año con 24.171 unidades, y una distancia que ya supera las 6.400 ventas por sobre su más próximo seguidor.
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2. Ford Ranger: 2.221 unidades
Por segundo mes consecutivo y cuarto en los últimos cinco períodos, la Ford Ranger quedó en el puesto de escolta de Hilux, superando al habitual ocupante de la segunda posición, el Fiat Cronos. La pickup Ford se ofrece en 15 configuraciones, también tiene alternativas de caja chasis, caja larga con cabina simple y doble cabina, motores 2.0 turbo, bi-turbo y 3.0 V6, todos turbodiésel, y alternativas de caja manual y automática y tracción simple o doble. En el acumulado del año está tercera, a 1.500 autos de distancia del Cronos.
3. Ford Territory: 1.975 unidades
Nuevamente, este producto de Ford importado de China, se quedó con un lugar en podio, aunque por muy poco margen. La Territory es el mejor auto importado del mercado, y el mejor auto del segmento de los SUV. Desde el mes pasado se comercializa en cuatro versiones, una de ellas híbrida y tres nafteras, la de acceso a la gama SEL, la Titanium y la nueva Platinum de reciente llegada. Todas las nafteras tiene el mismo motor Ecoboost 1.8, aunque con distinta configuración. En el mix de ventas, el 47% de las Territory son híbridas y el 53% son nafteras.
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4. Volkswagen Amarok: 1.970 unidades
Es una de las sorpresas del mes con una inesperada demanda que la acercó nuevamente a las primera tres posiciones que supo ocupar con frecuencia, ganando y perdiendo con Hilux y Ranger hace tan solo un año. La Amarok está despidiendo se del mercado argentino, ya que en el primer trimestre de 2027 llegará la nueva generación de esta exitosa camioneta que permaneció 16 años en el mercado. Amarok redujo sus versiones a 12 versiones, todas ellas en doble cabina, aunque con alternativas de motor 2.0 o V6 3.0, caja manual o automática y tracción simple o 4x4.
5. Fiat Cronos: 1.702 unidades
En los últimos meses perdió parte de su cuota de mercado habitual que lo mantenía entre los primeros tres autos más vendidos del mercado combinando todas las categorías. De hecho, ese era el mérito del Cronos, ser el único auto de pasajeros que sobrevivía al avance de los SUV y la permanencia de las pickups. En agosto ya había bajado al quinto puesto, pasando de un 5% del mercado a un 3,6%. Y en septiembre volvió a repetir ese mismo resultado, aunque se mantiene como el segundo vehículo más vendido en los 9 meses computados. Se fabrica en cuatro versiones con caja manual y automática tipo CVT y el confiable motor 1.3 litros de 8 válvulas.
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6. Toyota Yaris Cross: 1.549 unidades
El desempeño el B-SUV de Toyota rompió varios pronósticos, especialmente porque llegó al mercado en marzo, en pleno auge de los nuevos modelos electrificados chinos que llegaron todos juntos al solaparse los cupos 2025 y 2026. Sin embargo, su camino se fue construyendo mes a mes hasta que en julio “despegó”, pasando de 9no al 5to lugar y del 2,5 al 3,3% del mercado. Se vende en 5 versiones, tres nafteras y 2 híbridas, y en los últimos dos meses se convirtió en el mejor auto brasileño en ventas en Argentina.
7. Peugeot 208: 1.181 unidades
La lenta caída del 208 es una tendencia del mercado que no parece tener una salida. Stellantis lanzó el mes pasado una nueva versión Style, con muy buen equipamiento y motor turbo T200 como parte de su estrategia por reposicionarlo entre los hatchback del segmento B. Se vende en seis versiones con el motor aspirado 1.6 y el turbo 1.0 litros y con opciones de caja manual y automática. En el acumulado del año, a pesar de la caída en ventas, se mantiene en el quinto lugar detrás de Hilux, Cronos, Ranger y Territory.
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8. Toyota Corolla Cross: 1.133 unidades
El más exitoso C-SUV del año pasado está recuperando su forma después de la caída que ocasionó la destrucción de la planta de motores de Brasil, y que dejó sin producción a la marca por tres meses a fin de año pasado. El arrastre de unidades pendientes hizo que hubiera menores patentamientos a comienzos de 2026, pero la tendencia a la suba se fue apreciando en los últimos períodos, en los que volvió al Top 10 sostenidamente. Se vende en versiones híbridas y nafteras, y es otro de los modelos que se impone todavía a la llegada de alternativas chinas con el cupo exento de arancel de importación.
9. Volkswagen Tera: 1.120 unidades
El B-SUV que llegó un año atrás al mercado para revolucionar los SUV compactos regionales se mantiene como el de mejores ventas en la suma de 9 meses, pero perdió lugar en los últimos meses, acercándose a la parte baja del Top 10 con un 30% de caída de ventas. Es brasileño y logró desplazar al tradicional Polo, que nuevamente quedó afuera del ranking en septiembre. Se vende en cuatro versiones de equipamiento distintas pero dos motorizaciones, una aspirada para el acceso a la gama y tres con motor turbo de 1.0 litros.
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10. Chevrolet Onix: 1.106 unidades
Aunque se mantiene en los diez modelos más vendidos, el Onix es otro modelo que sigue perdiendo cuota de mercado en los últimos meses, después de haber ocupado el quinto puesto absoluto apenas en el mes de marzo con 1.400 matriculaciones. La estrategia de General Motors de posicionarlo con un precio sin variaciones por casi medio año funcionó muy bien, pero una vez que volvieron los aumentos se perdieron algunas ventas. Es uno de los pocos autos que se ofrecen en versión hatchback y sedán, viene de Brasil, todos los modelos tienen motor turbo 1.0 litros con combinaciones de caja manual y automática.
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