Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 2 de octubre

Últimas noticias

Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en septiembre en la Argentina y cuántos son importados El ranking de los vehículos más demandados en el mercado argentino sigue teniendo una composición variada con pickpus, autos compactos y SUV

Se aprobó otro RIGI para minería de cobre: Glencore invertirá USD 4.000 millones Es otra de las inversiones que surgieron del Argentina Week. El yacimiento produciría un promedio de 200.000 toneladas destinadas a mercados internacionales, mientras la empresa financiará los primeros dos años mediante aportes de capital y deuda propios

El Gobierno lanzó en París un programa para que extranjeros puedan obtener ciudadanía y pasaporte mediante inversiones: cuánto cuesta La iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional

Marcelo Mindlin destacó el interés por Argentina en Francia: " Yo prefiero invertir hoy y no esperar a mañana" El presidente de Pampa Energía, que participó de la Argentina Week en París, afirmó que el país puede consolidarse como un exportador relevante de energía y planteó la necesidad de convertir esos recursos en más industria y empleo local