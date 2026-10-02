Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 2 de octubre

El billete al público es ofrecido a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.555. El BCRA compró ayer USD 93 millones en el mercado

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13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista continúa este viernes a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.540 para la venta y $1.490 para la compra. El dólar blue bajó se paga a 1.555 pesos.

13:07 hsHoy

Los dólares que están en duda para 2027 y que están sacudiendo al riesgo país

Con la suba de tasas y el freno en la colocaciones del Bonar 2029, calculan que al programa financiero de Caputo le faltan más USD 23.000 millones. Se aleja la opción de regresar a los mercados internacionales

Calculan que el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, ahora tiene un bache de más de 23.000 millones de dólares. (Foto: EFE/Lenin Nolly)
Calculan que el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, ahora tiene un bache de más de 23.000 millones de dólares. (Foto: EFE/Lenin Nolly)

El riesgo país saltó esta semana y cerró el jueves en 636 puntos básicos, su nivel más alto desde diciembre de 2025. La suba respondió a factores externos y a incertidumbres vinculadas con la política doméstica. En el mercado persisten las dudas sobre el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el aumento de las tasas internacionales abriera una brecha estimada en USD 23.300 millones para afrontar los vencimientos de 2027.

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13:07 hsHoy

El BCRA compró USD 93 millones en el mercado

El BCRA compró el jueves USD 93 millones en el mercado -el 22% de la oferta spot-, mientras que las reservas internacionales brutas recuperaron USD 2.199 millones, a USD 48.289 millones, por el reingreso de depósitos de cartera propia de bancos a las cuentas de la entidad monetaria.

13:07 hsHoy

Peso fuerte, la destrucción del BCRA y dolarización: las respuestas de Milei a una revista francesa

En medio de su vista a París, el Presidente dio una entrevista al semanario francés Le Point en la que aseguró que no se puede revertir en 30 meses un “siglo de colectivismo”. Su lectura del crecimiento de pobreza y el manejo de los recursos naturales con el RIGI

El presidente Javier Milei concedió a una entrevista a la revista francesa Le Point (Foto: Presidencia)
El presidente Javier Milei concedió a una entrevista a la revista francesa Le Point (Foto: Presidencia)

En medio de su participación en el Argentina Week en París, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Le Point, revista francesa, en la que habló sobre si aún sigue vigente su promesa de campaña de dolarizar la economía y destruir el Banco Central (BCRA). También dio su visión respecto a la apreciación del peso y a las críticas de la oposición sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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13:07 hsHoy

El dólar rebotó y cortó una racha de tres caídas consecutivas

La divisa subió a $1.524,50 y poco más de USD 400 millones de oferta en el mercado mayorista. Al público subió a $1.545 para la venta en el Banco Nación

El dólar inició octubre en alza.
El dólar inició octubre en alza.

Con menos volumen de operaciones y demanda firme, el dólar mayorista se recuperó de tres caídas consecutivas y este jueves sumó 7,50 pesos o 0,5%, a 1.524,50 pesos.

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