Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 2 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar minorista continúa este viernes a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.540 para la venta y $1.490 para la compra. El dólar blue bajó se paga a 1.555 pesos.
El riesgo país saltó esta semana y cerró el jueves en 636 puntos básicos, su nivel más alto desde diciembre de 2025. La suba respondió a factores externos y a incertidumbres vinculadas con la política doméstica. En el mercado persisten las dudas sobre el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el aumento de las tasas internacionales abriera una brecha estimada en USD 23.300 millones para afrontar los vencimientos de 2027.
El BCRA compró USD 93 millones en el mercado
El BCRA compró el jueves USD 93 millones en el mercado -el 22% de la oferta spot-, mientras que las reservas internacionales brutas recuperaron USD 2.199 millones, a USD 48.289 millones, por el reingreso de depósitos de cartera propia de bancos a las cuentas de la entidad monetaria.
En medio de su participación en el Argentina Week en París, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Le Point, revista francesa, en la que habló sobre si aún sigue vigente su promesa de campaña de dolarizar la economía y destruir el Banco Central (BCRA). También dio su visión respecto a la apreciación del peso y a las críticas de la oposición sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Con menos volumen de operaciones y demanda firme, el dólar mayorista se recuperó de tres caídas consecutivas y este jueves sumó 7,50 pesos o 0,5%, a 1.524,50 pesos.