Economía

Argentina Week: el Gobierno asegura que se lleva de París acuerdos de inversión con empresas por unos USD 27.000 millones

Así lo informó el embajador en Francia, Ian Sielecki. Anuncios de RIGI y otras promesas en la “Ciudad luz”

Argentina Week Paris
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Desde París, Francia - En la última jornada del Argentina Week, la jornada de promoción del país que se hizo esta semana en esta ciudad -y de la que aún falta un cierre que prometen será “espectacular” en la Torre Eiffel- el Gobierno informó que consiguió inversiones por USD 27.000 millones.

Así lo comunicó, con toda pompa, Ian Sielecki, embajador en Francia y uno de los organizadores del evento parisino.

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“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito. Ese que hasta los alumnos más vagos leen. Dirá que estos tres días en París aceleraron esa transformación y fueron el reflejo más fiel del nuevo lugar de la Argentina en el mundo”, reflexionó Sielecki.

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