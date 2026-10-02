Sociedad

Investigan el caso de una alumna que sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca

La menor fue atendida por una ambulancia tras rozar un cable presuntamente deteriorado y su madre presentó una denuncia para que se investigue el episodio

Vista posterior de una joven con peinado de dos trenzas y mochila azul ante la entrada de un edificio escolar.
La menor se encontraría en buen estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una estudiante de quinto grado de un colegio privado de Villa Cubas, barrio ubicado en la capital de Catamarca, recibió una descarga eléctrica dentro del aula. Todo ocurrió luego de que rozara, de manera accidental, un cable que presuntamente se encontraba en mal estado.

Después del incidente, la menor fue asistida por una ambulancia y se encontraba bien tras el episodio. No obstante, indicaron que el hecho ocurrió el día en que la nena cumplía años, una situación que generó preocupación entre sus familiares y en la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

Tras retirarse los servicios de emergencia, el personal policial intervino en el establecimiento. En este contexto, la madre de la alumna radicó una denuncia en la Unidad Judicial N°5. La presentación busca que se determinen las circunstancias en las que se produjo la descarga y el estado de las instalaciones eléctricas del colegio.

De acuerdo con la información obtenida por El Esquiú, el cable con el que habría tenido contacto la estudiante presentaba deterioros. Sin embargo, ese punto deberá ser corroborado en el marco de la investigación.

Ambulancia blanca con rotulado azul y rojo del SAME Catamarca estacionada en un predio al aire libre
La menor fue asistida por el servicio de emergencias luego de que sufriera la descarga (Gentileza: El Esquiú)

En línea con el reclamo, la familia manifestó que el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, un elemento destinado a interrumpir el suministro ante fallas o fugas de corriente. Esa versión también deberá ser verificada por las autoridades.

PUBLICIDAD

De esta manera, la causa deberá establecer si la instalación cumplía con las condiciones de seguridad requeridas, si el cable estaba dañado y si existieron responsabilidades vinculadas con el mantenimiento del establecimiento. Aunque la nena no habría sufrido lesiones de gravedad, el caso derivó en una investigación sobre las medidas de protección del colegio.

Condenaron al Estado y a una docente por quemaduras en un experimento escolar

Una ex alumna de una escuela secundaria pública del oeste del Gran Buenos Aires deberá ser indemnizada luego de sufrir quemaduras durante un experimento de química realizado en clase. La Justicia responsabilizó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la docente a cargo por el accidente ocurrido en 2017.

El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón estableció reparaciones por incapacidad psíquica, tratamiento psicológico, daño moral y gastos médicos. También alcanzó a la aseguradora, aunque dentro de los límites previstos en la póliza.

Interior de aula con pizarrón verde, paredes blancas y azules desgastadas. Filas de pupitres de madera y metal, algunos con mochilas y cuadernos dispersos.
La Justicia bonaerense condenó a una escuela pública, a una docente y a la aseguradora por un accidente en una clase de química en el Gran Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entonces estudiante, de 17 años, participaba el 10 de julio de 2017 de una experiencia conocida como “serpiente negra”. La práctica consistía en elaborar pastillas con bicarbonato de sodio, azúcar y alcohol para provocar una reacción de combustión sobre una bandeja metálica con arena.

Según el expediente, la docente volvió a rociar con alcohol los materiales que permanecían encendidos, después de que el resultado esperado no se produjera. Fue así que la combustión alcanzó a la alumna y a otro estudiante que se encontraban frente a la mesada.

A raíz de esto, la joven sufrió quemaduras en el rostro y la cabeza, mientras que su compañero resultó lesionado en la cara y el pecho. La demanda sostuvo, además, que el laboratorio no disponía de matafuegos, mantas ignífugas, botiquín ni elementos de protección adecuados para los alumnos.

Además, las pericias médicas determinaron que la joven no tenía secuelas físicas permanentes ni incapacidad física derivada de las quemaduras. No obstante, una evaluación psicológica fijó una incapacidad psíquica leve del 10% y recomendó un tratamiento terapéutico.

alcohol etanol alcohol etílico medicina salud bacterias desinfectante
El accidente en el laboratorio ocurrió durante el experimento de la “serpiente negra”, cuando la docente roció alcohol sobre materiales encendidos. (Foto de archivo: Anmat)

Por su parte, la provincia alegó que el episodio había sido un caso fortuito y que no podía establecerse un vínculo entre la organización escolar y los daños. Sin embargo, el tribunal rechazó esa postura al considerar que el uso de elementos inflamables en una práctica escolar implicaba un riesgo que debía prevenirse.

De esta manera, la resolución remarcó que el establecimiento tenía el deber de extremar las medidas de seguridad y concluyó que la falta de recaudos configuró un incumplimiento del deber de cuidado. También atribuyó responsabilidad a la profesora por no adoptar las protecciones necesarias durante la actividad.

En cambio, la vicedirectora de la institución quedó fuera de la condena porque no se acreditó una omisión directa de sus funciones vinculada con el accidente. No obstante, las demandadas y la aseguradora deberán afrontar las costas del proceso.

Finalmente, la sentencia otorgó una indemnización de $ 4.000.000 por incapacidad psíquica, $ 1.162.200 para tratamiento psicológico futuro, $ 2.000.000 por daño moral y $ 100.000 por gastos médicos y traslados. A esos montos se les sumarán intereses y una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor, mientras que el pago deberá efectuarse dentro de los 60 días posteriores a que quede firme la liquidación judicial.

Temas Relacionados

CatamarcaElectricidadAlumnaAccidentesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El círculo imposible del primer empleo: jóvenes sin experiencia y sin primeras oportunidades que quedan afuera del mercado laboral

Según el Indec, durante el segundo trimestre de 2026 la desocupación fue del 7,9% y alcanzó a unas 1,73 millones de personas. Los más afectados son los jóvenes que se enfrentan a una contradicción del sistema: sin experiencia no hay trabajo, sin trabajo no hay experiencia

El círculo imposible del primer empleo: jóvenes sin experiencia y sin primeras oportunidades que quedan afuera del mercado laboral

El himno que dividió a dos hermanos, 34 años de batalla judicial y un poeta exiliado que nunca supo que sus versos fueron canción

En 1888, Pierre De Geyter compuso la música del icónico himno socialista y proletario “La Internacional”. Cuando falleció, en septiembre de 1932, lo despidieron entonando las estrofas de la canción que hizo popular y que se nutrió de los versos revolucionarios de Eugène Pottier. Las divisiones ideológicas e históricas de la izquierda contribuyeron a que su autoría fuese debatida

El himno que dividió a dos hermanos, 34 años de batalla judicial y un poeta exiliado que nunca supo que sus versos fueron canción

Rock Hudson: el diagnóstico que expuso su homosexualidad y quebró uno de los grandes secretos de Hollywood

Durante décadas, el actor había construido una imagen de galán heterosexual mientras Hollywood protegía —y ocultaba— su vida privada. Cuando su diagnóstico de SIDA se hizo público en 1985, también quedó al descubierto una parte de su vida que había debido mantener en secreto y el caso se convirtió en un símbolo de la devastadora epidemia que el mundo todavía no sabía cómo enfrentar

Rock Hudson: el diagnóstico que expuso su homosexualidad y quebró uno de los grandes secretos de Hollywood

La gestante rebelde que relata el lado b de la subrogación de vientre en Argentina: “Era prisionera en mi propio cuerpo”

Belén Arnedo encontró en Facebook una pareja que buscaba subrogar un vientre. La mujer aceptó la propuesta y desde ese momento vivió un calvario desde el embarazo, el parto y los momentos posteriores sin poder ver a su hijo Ciro

La gestante rebelde que relata el lado b de la subrogación de vientre en Argentina: “Era prisionera en mi propio cuerpo”

Alerta meteorológica para 12 provincias por tormentas, fuertes vientos, lluvias y nieve

El SMN anticipó lluvias abundantes, posible granizo y viento intenso para distintas regiones del país. En el AMBA la temperatura irá de 9 a 17°C durante la jornada del viernes

Alerta meteorológica para 12 provincias por tormentas, fuertes vientos, lluvias y nieve

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

TELESHOW

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Félix “Chango” Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa en una noche de cine y emoción

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos

¿Qué pasó en la fallida ejecución de Christa Pike?

Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Amnistía Internacional condenó la “brutalidad” del sistema judicial iraní tras la condena a 74 latigazos contra una cantante